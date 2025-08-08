從懷孕、乳牙到安撫　慈濟醫院爸媽教室掌握育兒路

▲花蓮慈院夏季「爸媽教室」講座，幫助新手爸媽育兒之路更順利。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為了幫助新手爸媽育兒之路更順利，花蓮慈濟醫院在8月7日下午，舉辦夏季「爸媽教室」講座，由牙科部醫師李嘉諭、產後康復芳療師王宣婷，從嬰幼兒口腔護理到日常哺育、安撫技巧，一次解答父母心中的大小疑問，吸引許多家長帶著孩子們一起參與。

▲▼兒童牙科李嘉諭醫師以「嬰幼兒口腔保健」為主題，引導爸媽建立從0歲就開始的正確口腔照護觀念。

「寶寶的第一顆牙，影響一輩子的健康。」兒童牙科李嘉諭醫師以「嬰幼兒口腔保健」為主題，從孕婦的口腔健康、新生兒乳牙萌發時的清潔習慣、到1歲後的飲食建議與戒夜奶撇步，引導爸媽建立從0歲就開始的正確口腔照護觀念。

李嘉諭醫師指出，寶寶的乳牙雖然會掉，但卻是咀嚼、發音與恆牙排列的基礎，且乳牙在胎兒時期就開始發育，與母親孕期的營養與口腔健康也息息相關，若孕婦有齲齒問題，甚至可能將細菌傳給寶寶，建議準媽媽在妊娠4至7個月時，至牙科檢查治療。

李嘉諭醫師提醒，從寶寶長出第一顆乳牙開始，可以開始一天兩次使用含氟牙膏(建議1000ppm以上)，3歲以前一粒米大、3歲後一顆碗豆大小，斟酌用量、不必漱口；同時建議1歲就開始戒夜奶，避免奶液殘留口腔導致蛀牙，並於寶寶牙齒萌發後，帶到牙科做第一次的檢查與塗氟，評估風險、給予飲食與照護建議，從嬰幼兒早期定期牙科回診，早期發現異常減少罹患許多可預防的疾病。

▲▼產後康復芳療師分享爸媽在育兒路上，最常遇到的問題並逐一解析餵奶姿勢。

「小朋友可以喝果汁嗎？」李嘉諭醫師也分享嬰幼兒的飲食建議，包含用餐時間不超過30分鐘、控制每日進食攝取次數，點心選擇以天然、不黏牙的食物為主，2歲後需要均衡多樣的飲食，減少食物與飲料中糖的攝取，最重要的是「限制糖攝取」，尤其2歲以下避免甜食、喝飲料，尤其1 歲以下不建議喝果汁，因為營養密度較低，屬於含糖量較高的飲料。

「寶寶哭不停，怎麼辦？」產後康復芳療師王宣婷，曾任兒科加護病房護理師，擁有多項專業資格，現場分享爸媽在育兒路上，最常遇到的問題，包含寶寶哭鬧與如何拍嗝及溢奶等。王宣婷介紹「5S安撫法」──包括側躺或趴抱（Side/Stomach）、包巾（Swaddle）、噓聲（Shush）、輕晃（Swing）、吸吮（Suck）等技巧，幫助寶寶感受子宮內熟悉的安全感，能緩解他們的焦躁情緒。另外，許多爸媽擔心的溢奶與嗆奶該如何辨別，王宣婷也逐一解析正確拍嗝方法、餵奶姿勢與常見誤區，協助家長提升照顧信心。

▲牙科部醫師李嘉諭（左）、產後康復芳療師王宣婷（右），從嬰幼兒口腔護理到日常哺育、安撫技巧，一次解答父母心中的大小疑問。

活動現場，爸媽把握Q&A時間提問，參與的家長紛紛表示收穫豐富，「原來溢奶跟吐奶差這麼多，現在知道怎麼觀察，也比較不會慌了！」、「以前以為乳牙會掉就不重要，今天真的學到很多。」婦產部超音波室主任田謹慈表示，爸媽教室將持續透過醫護團隊的專業陪伴，提供懷孕及育兒家庭安心、溫暖的支持，下一場講座將在10月9日舉辦，報名相關資訊會在花蓮慈濟醫院婦產部粉絲專頁公告和更新，屆時歡迎爸爸媽媽們一起來上課。

