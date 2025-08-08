　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

從懷孕、乳牙到安撫　慈濟醫院爸媽教室掌握育兒路

▲花蓮慈院夏季「爸媽教室」講座，幫助新手爸媽育兒之路更順利。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮慈院夏季「爸媽教室」講座，幫助新手爸媽育兒之路更順利。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為了幫助新手爸媽育兒之路更順利，花蓮慈濟醫院在8月7日下午，舉辦夏季「爸媽教室」講座，由牙科部醫師李嘉諭、產後康復芳療師王宣婷，從嬰幼兒口腔護理到日常哺育、安撫技巧，一次解答父母心中的大小疑問，吸引許多家長帶著孩子們一起參與。

▲花蓮慈院夏季「爸媽教室」講座，幫助新手爸媽育兒之路更順利。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲▼兒童牙科李嘉諭醫師以「嬰幼兒口腔保健」為主題，引導爸媽建立從0歲就開始的正確口腔照護觀念。

「寶寶的第一顆牙，影響一輩子的健康。」兒童牙科李嘉諭醫師以「嬰幼兒口腔保健」為主題，從孕婦的口腔健康、新生兒乳牙萌發時的清潔習慣、到1歲後的飲食建議與戒夜奶撇步，引導爸媽建立從0歲就開始的正確口腔照護觀念。

李嘉諭醫師指出，寶寶的乳牙雖然會掉，但卻是咀嚼、發音與恆牙排列的基礎，且乳牙在胎兒時期就開始發育，與母親孕期的營養與口腔健康也息息相關，若孕婦有齲齒問題，甚至可能將細菌傳給寶寶，建議準媽媽在妊娠4至7個月時，至牙科檢查治療。

▲花蓮慈院夏季「爸媽教室」講座，幫助新手爸媽育兒之路更順利。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

李嘉諭醫師提醒，從寶寶長出第一顆乳牙開始，可以開始一天兩次使用含氟牙膏(建議1000ppm以上)，3歲以前一粒米大、3歲後一顆碗豆大小，斟酌用量、不必漱口；同時建議1歲就開始戒夜奶，避免奶液殘留口腔導致蛀牙，並於寶寶牙齒萌發後，帶到牙科做第一次的檢查與塗氟，評估風險、給予飲食與照護建議，從嬰幼兒早期定期牙科回診，早期發現異常減少罹患許多可預防的疾病。

▲花蓮慈院夏季「爸媽教室」講座，幫助新手爸媽育兒之路更順利。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲▼產後康復芳療師分享爸媽在育兒路上，最常遇到的問題並逐一解析餵奶姿勢。

「小朋友可以喝果汁嗎？」李嘉諭醫師也分享嬰幼兒的飲食建議，包含用餐時間不超過30分鐘、控制每日進食攝取次數，點心選擇以天然、不黏牙的食物為主，2歲後需要均衡多樣的飲食，減少食物與飲料中糖的攝取，最重要的是「限制糖攝取」，尤其2歲以下避免甜食、喝飲料，尤其1 歲以下不建議喝果汁，因為營養密度較低，屬於含糖量較高的飲料。

▲花蓮慈院夏季「爸媽教室」講座，幫助新手爸媽育兒之路更順利。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

「寶寶哭不停，怎麼辦？」產後康復芳療師王宣婷，曾任兒科加護病房護理師，擁有多項專業資格，現場分享爸媽在育兒路上，最常遇到的問題，包含寶寶哭鬧與如何拍嗝及溢奶等。王宣婷介紹「5S安撫法」──包括側躺或趴抱（Side/Stomach）、包巾（Swaddle）、噓聲（Shush）、輕晃（Swing）、吸吮（Suck）等技巧，幫助寶寶感受子宮內熟悉的安全感，能緩解他們的焦躁情緒。另外，許多爸媽擔心的溢奶與嗆奶該如何辨別，王宣婷也逐一解析正確拍嗝方法、餵奶姿勢與常見誤區，協助家長提升照顧信心。

▲花蓮慈院夏季「爸媽教室」講座，幫助新手爸媽育兒之路更順利。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

牙科部醫師李嘉諭（左）、產後康復芳療師王宣婷（右），從嬰幼兒口腔護理到日常哺育、安撫技巧，一次解答父母心中的大小疑問。

活動現場，爸媽把握Q&A時間提問，參與的家長紛紛表示收穫豐富，「原來溢奶跟吐奶差這麼多，現在知道怎麼觀察，也比較不會慌了！」、「以前以為乳牙會掉就不重要，今天真的學到很多。」婦產部超音波室主任田謹慈表示，爸媽教室將持續透過醫護團隊的專業陪伴，提供懷孕及育兒家庭安心、溫暖的支持，下一場講座將在10月9日舉辦，報名相關資訊會在花蓮慈濟醫院婦產部粉絲專頁公告和更新，屆時歡迎爸爸媽媽們一起來上課。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
539 2 6266 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高雄發錢了！資格符合「最高領3萬」
台中死亡車禍！二寶媽載6歲女兒搶救不治
快訊／臨時通知！統一獅突換先發投手
陳屍20層樓電塔！　死者背景曝光
台大醫挨揍！男衝診間揮拳打人
柯文哲出庭暴走！律師曝待遇「阿北拿一堆特權」：司法確實不公
捲入台積電內鬼案！日本人也怒喊「半導體快完了」：難道不丟臉嗎

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

從懷孕、乳牙到安撫　慈濟醫院爸媽教室掌握育兒路

災後防疫雙線進行　黃偉哲肯定757名臨工成重建與登革熱尖兵

掃QR碼免費送超商禮券？詐騙老招別上當　金門警教你辨真偽

審計處糾正小二甲種電　台南藍軍促查力暘外200多公頃涉弊疑雲

邱臣遠代理市長贈父親節暖心小禮　感謝市府同仁辛勞付出

從老屋到新城　竹市府推動「都更2.0」計畫

變廢為寶！東管處「循環再生改造計畫」　塑料回收兌換生活好物

跨越太平洋的溫暖　黃偉哲感謝大洛杉磯台灣會館助台南災後重建

台南公佈最新災區屋損修繕拆除補助辦法　最高1萬元補助

躲這裡更危險！高雄避難所竟在加油站、瓦斯行旁　陳其邁道歉了

【毛毛巨犬現身】阿拉斯加犬機場接機！機長空姐全被圈粉XD

趙露思拒接直播帶貨 「不想跟公司分錢」

【驚悚瞬間】新疆網紅吊橋繩索斷裂　遊客墜溪谷致5亡24傷

【20樓層高】桃園移工詭掛高壓電線亡！　特搜隊搏命攀塔搬運

沈玉琳罹血癌 楊繡惠擔心：好像滿嚴重

【泰格與雪兒】騙錢騙貓

錄影中李光洙突然來電　劉在錫忍不住捉弄..再秒掛斷

【被整到哭】騙弟弟不能出國…其實早就訂好他的票XD

【阿伯不要鬧】站在斑馬線上餵孫子吃東西？

【爸爸要心碎了XD】我愛妳！跟2歲女兒深情告白　她奶音回：我還好

從懷孕、乳牙到安撫　慈濟醫院爸媽教室掌握育兒路

災後防疫雙線進行　黃偉哲肯定757名臨工成重建與登革熱尖兵

掃QR碼免費送超商禮券？詐騙老招別上當　金門警教你辨真偽

審計處糾正小二甲種電　台南藍軍促查力暘外200多公頃涉弊疑雲

邱臣遠代理市長贈父親節暖心小禮　感謝市府同仁辛勞付出

從老屋到新城　竹市府推動「都更2.0」計畫

變廢為寶！東管處「循環再生改造計畫」　塑料回收兌換生活好物

跨越太平洋的溫暖　黃偉哲感謝大洛杉磯台灣會館助台南災後重建

台南公佈最新災區屋損修繕拆除補助辦法　最高1萬元補助

躲這裡更危險！高雄避難所竟在加油站、瓦斯行旁　陳其邁道歉了

快訊／三重警圍捕車手！嫌犯逃逸開車衝撞　3警1民眾受傷

聯發科7月營收432.2億元　年月雙減

樂天球員餐爆爭議　領隊今向全隊致歉：從未為省預算犧牲營養

高雄發錢了！山區原住民受災嚴重　市府加發補助「最高3萬」

繼續談判！　大馬宣布：對美採購投資「1500億美元」

劉曉慶「疑逃漏稅」風波第112天　稅務部門回應：未發現問題

快訊／大貨車北宜翻覆！駕駛「飛墜50米深谷」找到了　吊掛搶救中

COCODOR森林擴香瓶綠葉美翻　香草集「無限水氧機」攜帶好方便

出國旅遊「1習慣改變了」是初老症狀嗎？一票搖頭˙：很正常

台股平衡基金偏多分散布局跨「關」卡　8檔績效勝大盤

【又是自動輔助系統】國5坪林段緩衝車遭撞！　駕駛過度依賴科技釀禍

地方熱門新聞

豪雨沖蝕國定古蹟南門段城垣35年後再受損

北海岸公車路網大升級　3快線拚無縫接駁

陳亭妃爭取的2.3億下洲子抽水站期望完成招標快解決水患！

萌翻花園夜市！夜奇鴨陪玩遊戲50元銅板券送不停

「島語」8/22插旗高雄漢神　1方法免預約

躲比不躲危險！高雄避難所竟設加油站、瓦斯行旁

竹山等5鄉鎮市表揚126位模範父親

仁愛鄉表揚15位模範父親

屏東警局高層大換血　全力打擊犯罪

災後防疫雙線進行黃偉哲肯定757名臨工成重建與登革熱尖兵

假冒地政人員詐個資頻傳　屏縣府籲3招守護不動產安全

審計處糾正小二甲種電台南藍軍促查力暘外200多公頃涉弊疑雲

Xpark五週年感謝祭　桃園市民卡專屬5折起

掃QR碼免費送超商禮券？　金門警教你辨真偽

更多熱門

相關新聞

花蓮慈院推動ERAS　涵蓋手術前中後3核心階段

花蓮慈院推動ERAS　涵蓋手術前中後3核心階段

花蓮慈濟醫院自2023年全面導入「加速術後康復計畫（Enhanced Recovery After Surgery, ERAS）」，協助病人在安全的前提下更快速恢復、縮短住院時間、降低併發症。骨科部、麻醉部、營養科、復健醫學部及個案管理師聯合分享關節置換術實施EARS的成果與經驗，幫助花東有意推動EARS的醫院團隊，讓病人獲得好的醫療品質並加速康復。

整合家庭成員資料　慈院智能健康管家APP上線

整合家庭成員資料　慈院智能健康管家APP上線

《全明星》晏柔中生了！　甜曬超萌合照

《全明星》晏柔中生了！　甜曬超萌合照

粿粿甜謝尪「給放風券貼文被挖」　結婚3年爆情變

粿粿甜謝尪「給放風券貼文被挖」　結婚3年爆情變

劉雨柔產後16天狂瘦12kg　母乳量暴增驚呆她

劉雨柔產後16天狂瘦12kg　母乳量暴增驚呆她

關鍵字：

顛覆既有認知懷孕乳牙安撫慈院爸媽教室育兒路

讀者迴響

熱門新聞

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍

渣男下藥性侵女友　重判9年定讞

台積電3內鬼正面曝！1男高調炫富買豪宅

楊柳颱風最快明生成！路徑「一條路」直撲台灣

半導體100%關稅　川普點名台灣：榨乾英特爾

柯文哲遭求刑28年半　「強姦殺人都沒那麼久」

趙露思直播奇蹟！隨手撕茶包「店家1天訂單是8年總和」

快訊／40歲愛妻若綺懷孕！楊昇達父親節曬超音波照

SOD史上第一位「台灣專屬女優」出道　齋齋爆哭

獨／34E辣模二級雙毒並吸！

直擊／太香了！33位大咖AV女優抵台　「素顏真面目曝光」松機現奇景

蟑螂千萬別沖馬桶　日專家曝2後果

「準楊柳」恐中颱以上　專家示警南台灣注意

日預測「楊柳」直撲台灣　氣象粉專：強度中颱以上

吳宗憲健檢報告結果出爐　醫生差點哭出來

更多

最夯影音

更多

【毛毛巨犬現身】阿拉斯加犬機場接機！機長空姐全被圈粉XD

趙露思拒接直播帶貨 「不想跟公司分錢」

【驚悚瞬間】新疆網紅吊橋繩索斷裂　遊客墜溪谷致5亡24傷

【20樓層高】桃園移工詭掛高壓電線亡！　特搜隊搏命攀塔搬運

沈玉琳罹血癌 楊繡惠擔心：好像滿嚴重

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面