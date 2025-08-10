花蓮慈院啟業39週年！400人晨曦活力滿滿　健康路跑祝生日快樂

▲花蓮慈濟醫院慶祝啟業39周年，400多位社區鄉親與醫院同仁自慈院圓環出發，以健康路跑祝福生日快樂。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮慈濟醫院慶祝啟業39週年，最具傳統與代表性的「回歸心靈故鄉路跑暨健行活動」9日清晨熱鬧登場。上午5點10分，400多位社區鄉親與醫院同仁齊聚慈院圓環，在晨曦微光中隨著鳴槍聲出發，以健康路跑來祝福花蓮慈院生日快樂。

總長8.7公里的路程，經過29分33秒，社區民眾男子路跑組楊子慶，率先跑回終點，緊接著是同組的Sibusiso Sisekelo Sibandze與謝孟育，分別以30分、30分43秒，贏得第二、三名。

清晨4點半，天色還未亮，大愛樓前廣場已聚集參加路跑、健行的朋友，隨著音樂旋律跟著長照部同仁一起做暖身操。5點10分，由林欣榮院長鳴槍開跑，眾人迎著花東清新的早晨空氣及翠綠的田間小路，有的人跑步，有的人健走，還有人騎腳踏車，用不同的方式，將祝福化作腳步，回到心靈的故鄉，靜思精舍。

▲第一位抵達靜思精舍的是社區男子組楊子慶，只用了29分33秒抵達終點。

出發後半小時，傳來第一位跑者即將抵達終點，社區男子路跑組由鐵人三項國家隊選手、現任慈濟大學附屬高級中學實習體育老師楊子慶，以29分33秒率先衝線奪冠。楊子慶表示，他從幼稚園到高中都是就讀慈濟教育體系，今年回到母校實習，更珍惜能參與精舍路跑的機會，這對他來說就是回到心靈的故鄉。緊接著第二位抵達終點為Sibusiso Sisekelo Sibandze（30分），第三位則由謝孟育（30分43秒）。

▲社區女子路跑組冠軍方巧玲說，流一身汗，心情就輕鬆了，很感謝花蓮慈院免費舉辦路跑活動，讓更多人有機會參與健康運動。

社區女子路跑組冠軍方巧玲，以35分34秒完賽。擔任護理師的她目前留職停薪照顧90歲高齡母親，坦言照護壓力龐大，但透過跑步紓壓，改善多年失眠，甚至擺脫服用安眠藥的習慣，方巧玲說，流一身汗，心情就輕鬆了，很感謝花蓮慈院免費舉辦路跑活動，讓更多人有機會參與健康運動。

▲社區男子長青組王守睿稱讚這次路線平坦好跑，空氣清新。

社區男子長青組則由55歲的王守睿以35分37秒奪冠並表示，他多年來參與各類田徑賽，稱讚這次路線平坦好跑，空氣清新；眼科部主任李原傑，以36分06秒取得醫院男子長青組冠軍，李原傑主任表示，跑步讓他在門診工作一整天依然有好體力，也能結交到許多熱愛運動的朋友。

幾乎年年參加路跑的護理部副主任葉秀真同時也是花蓮縣護理師護士公會理事長，今年同樣把握時間上場，葉秀真說，院慶路跑不僅能增強體能，還能凝聚同仁向心力，她也會將健康促進的理念帶入公會，持續推廣正念與運動習慣。

林欣榮院長感謝各方熱情參與，並預告明年40週年將擴大舉辦，林欣榮院長表示，花東這塊福田，需要大家一起耕耘，不只翻轉醫療環境，更要讓花東人健康起來；而從醫院跑回精舍的路上，也讓他回憶起證嚴法師創辦慈濟基金會與花蓮慈院的初心與歷程，更堅定持續守護花東健康的信念。

▲林欣榮院長（左二）感謝各方熱情參與，並預告明年40週年將擴大舉辦健康來路跑。

◎各組前三名成績如下：

社區男子組 楊子慶、Sibusiso Sisekelo Sibandze、謝孟育。

社區女子組 方巧玲、陳瑤、許翠娟。

社區男子長青組 王守睿、陳明裕、陳定承。

社區女子長青組 劉怡青、鐘苗銘、王燕華。

醫院男子組 潘建志、吳永元、吳耀宗

醫院女子組 李雪妍、游葉馨、謝淳雅。

醫院男子長青組 李原傑、王魯發、潘永謙。

醫院女子長青組 溫蕙甄、許美玉、葉惠玲。