大陸 大陸焦點 特派現場

王毅下周三年來「首次」訪問印度　中印關係回暖或解決分歧

▲中共中央外事辦主任、大陸外交部長王毅。（圖／路透）

▲中共中央外事辦主任、大陸外交部長王毅時隔三年首訪印度。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

中國外交部發言人今（16）日宣布，8月18日至20日，中共中央政治局委員、外交部長、中印邊界問題中方特別代表王毅將應邀訪問印度，並與印方舉行第24次邊界問題特別代表會晤。《解放軍日報》分析認為，此訪正值中印關係顯現積極勢頭、印度總理莫迪或將於月底來華出席上合組織峰會的背景下，具有重要意義，將有助於雙方妥善處理分歧，推動雙邊關係走向解凍與回暖。

王毅此次印度之行並不令人意外，兩天前8月14日，多家西方媒體曾在外交部例行記者會上就「王毅是否將於8月18日訪印」詢問外交部發言人林劍。

當時中方表示將適時發佈消息，並指出中方願同印方一道，落實好兩國領導人重要共識，推動中印關係持續健康穩定發展。林劍表示，實現「龍象共舞」，是雙方正確選擇。

時隔兩天，中方就對外長的行程做出官宣。這將是自2020年中印軍隊發生致命衝突以來第二次舉行邊界問題特別代表會晤，也是王毅三年多來首次訪問印度，標誌著北京正加大力度緩解與新德里的長期緊張關係。

去年12月，王毅曾與印度國家安全顧問多瓦爾舉行會晤，就邊界問題和雙邊關係進行深入溝通。據悉，此次他還將在新德里與多瓦爾及外長蘇杰生會談。值得注意的是，今年6月和7月，王毅已先後在北京與多瓦爾、蘇杰生舉行會面，顯示雙方高層互動正明顯增多。

陸媒《解放日報》分析，多重背景下的訪問，折射出中印關係的轉變。首先，今年是中印建交75周年。自2020年邊境衝突以來，兩國關係一度陷入低谷，但自去年10月兩國領導人在喀山會晤後，雙邊關係逐步回暖。兩國明確堅持「互為發展機遇、互不構成威脅」，並定位為「合作夥伴而非競爭對手」。

其次，王毅此訪正值印度總理莫迪可能訪問中國，參加將於8月31日至9月1日舉行的上合組織天津峰會之際。如果成行，這將是印度總理時隔7年後首次訪華。雖然上述消息尚未得到中印官方證實。有評論指出，「這兩個鄰國時而親近時而疏遠，如今再次到了探索新一輪互動的時刻」。

當前外部環境影響中印互動。美國川普政府近期威脅大幅提高對印關稅，給美印關係增添不確定性。觀察人士指出，這在客觀上推動印度尋求與中國加強經貿合作。卡內基國際和平基金會學者米蘭·瓦希納夫指出，華盛頓視新德里為需懲戒的貿易對手，導致美印關係出現“信任赤字”，而印度面臨經濟增速放緩和外資下降壓力，更傾向於深化與中國的經濟往來。

第三，川普政府威脅將大幅提高對印關稅之際。有評論認為，雖然中印緊張關係稍早前已經開始解凍，但川普對印度「揮棒」加劇了這一轉變。

卡內基國際和平基金會南亞項目主任兼高級研究員米蘭·瓦希納夫表示，華盛頓將新德里視為一個需要受到懲罰的交易對手，給美印關係帶來巨大「信任赤字」。而印度為應對經濟增長放緩和外國直接投資下滑，已流露出與中國建立更密切經貿聯繫的意願。

王毅此訪會圍繞哪些議題展開？宏觀問題包括，雙方的彼此認知，如何從戰略高度和長遠角度看待中印關係，以及中印應當堅持的一些原則、共識、方向等。雙方還可能圍繞多邊合作、國際熱點交換意見。

具體問題方面，有分析稱在邊境地區減少駐軍可能擺上議事日程。如果這麼做，將意味著兩國在恢復互信方面取得重大進展。

還有觀察人士指出，兩國在恢復印度香客赴中國西藏神山聖湖朝聖、恢復中國公民赴印旅遊簽證等方面取得積極進展，但仍有不少合作有待重建。

例如，兩國正就重啓邊境貿易進行談判。雖然邊境貿易只佔中印雙邊貿易的一小部分，但它的恢復將被視為兩國朝著經濟關係正常化邁出的象徵性一步。

再如，兩國計劃最早於下個月恢復直航。受新冠疫情影響，中印直航商業航班自2020年初起暫停。旅客不得不經香港、新加坡或曼谷等地轉機，大大增加了旅行時間和成本。

此外，印度政府智庫提議放寬對華投資審查。如果印方能夠移除人為設置的障礙，兩國經濟往來可能進一步發生轉變。

在中印關係緩和的同時，也有分析人士提醒，應認識到中印之間仍存諸多矛盾和猜疑情緒。雙方需要共同努力，從大局出發妥善處理分歧，利用雙邊、多邊平台加強協作配合，推動中印關係健康穩定發展。

王毅稱日本把台灣歸還中國　外交部斥曲解史實：互不隸屬是客觀事實

王毅稱日本把台灣歸還中國　外交部斥曲解史實：互不隸屬是客觀事實

中國外長王毅昨聲稱「《開羅宣言》、《波茨坦公告》等國際文件明確了日本的戰爭責任，要求日本把從中國所竊取的領土包括台灣歸還中國。這是世界反法西斯戰爭不容挑戰的勝利成果，也是戰後國際秩序的重要組成部分」。對此，外交部駁斥，惡意曲解史實，誤導國際視聽，具有國際法效力的《舊金山和約》並未將台灣交給中華人民共和國，中華人民共和國從未統治過台灣。中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬是客觀事實，中華人民共和國更無權在國際社會上代表台灣。

