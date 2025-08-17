女員工提離職當晚慘遭性侵2次！餐廳老闆上訴　賠償不認罪結果曝

▲台北一名餐廳老闆性侵女員工但不認罪，上訴只願付賠償金。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／台北報導

台北市某餐廳女員工向視如長輩的老闆提離職，卻在當晚慘被老闆拉到後門外和廁所2度性侵，女員工身心受創，驗傷後將老闆告上法院。全案經士林地院審理，法官判定老闆犯行屬實，依犯強制性交罪，處4年6月徒刑。老闆不認罪又上訴，台灣高等法院審酌老闆已和女員工和解，改判老闆3年徒刑。可上訴。

判決指出，女員工小美(化名)於2022年3月22日晚上8時許，對北市某餐廳老闆阿偉(化名)提離職，阿偉要小美到餐廳交誼廳後門外討論，並色問小美「要不要當我女人」，小美雖回應要阿偉回交誼廳找飯局妹就好，但阿偉仍不顧小美意願，對她強吻揉胸，指侵得逞，後來因其他友人找阿偉，阿偉聽到同事喊聲才進餐廳招呼客人。

阿偉離開後，小美立即找女主管協助，請她今晚不要讓自己落單，但阿偉仍隨即藉口「要開新店找小美經營」，將小美單獨帶往餐廳地下一樓，拉進廁所侵犯，直到有其他同事敲廁所門，阿偉才停止犯行。小美脫身後跟女主管說自己遭性侵，並哭著連絡友人陪同前往醫院驗傷。

全案審理時，阿偉雖供稱兩人在案發前只是普通老闆和員工關係，但辯稱他和小美是合意性交，都是小美主動，兩人手牽著手進入廁所後，小美還主動脫掉衣物坐他身上，甚至當有同事敲門，小美非但不停下來，還對他「加大、加快」動作等語。

不過法官查看交誼廳後門外監視器，發現小美和阿偉互動時肢體僵硬，還後退、比出「X」手勢阻擋。兩人搭貨梯進地下室時，小美也在電梯內保持距離，並從樓梯間電梯出口一路被阿偉拉進廁所，過程小美甚至一度出手抵住廁門框，隨即才有些踉蹌地進入廁所內，此外，小美被阿偉問可否做女朋友時，也以「做你女兒」迴避，然而阿偉卻聽而不聞，刻意忽略或合理化小美表示拒絕之意，對她侵犯，判定阿偉犯行屬實。

法官指出，阿偉只願在「不認罪」的前提下賠償60萬，導致小美不願意和解，審酌阿偉否認犯罪、毫無悔意、從未賠償，犯後態度不佳，兼衡他離婚、育有3名未成年子女，主業為營造業，經濟狀況良好等一切情狀，依犯強制性交罪，處4年6月徒刑。

阿偉上訴到二審，依然堅不認罪，台灣高等法院審酌他和小美達成和解，並賠償完畢，撤銷原判決，改判3年徒刑。可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：性侵害就是犯罪,請撥打110、113。