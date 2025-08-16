新竹5星餐廳突「無限期停業」！店家悲痛公告：老闆過世了

▲餐廳永久歇業。（圖／翻攝自Google）

記者鄺郁庭／綜合報導

新竹市歐式餐廳「烤舖.吧」在Google上有4.8顆星好評，店家粉專14日晚間突然宣布無限期停業，因為「老闆過世了」。由於餐廳10小時前才推出七夕情人節套餐活動，消息來得太過突然，讓不少老饕和熟客超震驚，「再也吃不到老闆親自準備的餐點了。」

「烤舖.吧」位於新竹市明湖路，以歐式排餐、鑄鐵鍋飯、串烤、炸物及啤酒飲品聞名，是不少饕客口中的私藏名單。14 日餐廳粉專貼出公告，「即日起無限期停業，老闆過世了，私訊我們沒辦法再一一做回覆，謝謝大家的關心，以及長久以來的支持。」同時間，Google 地圖上的店家狀態也更新為「永久歇業」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事實上，餐廳去年8月才曾公告暫停營業，當時解釋是因老闆要動手術，並安慰粉絲「不是什麼大問題，不要擔心」，承諾會以更好的狀態回歸。沒想到這次無預警宣布停業，讓不少顧客感嘆「真的再也吃不到老闆親自準備的餐點了」。

貼文底下湧入網友留言，「真的是人生無常，老闆和老闆娘待人都是那麼親切，老闆做的料理好吃又特別，聽到這種噩耗，心裡也很不捨，老闆娘ㄧ定很難過」、「老闆…怎麼會這樣…前幾個月你還侃侃而談的跟我說話，就這樣太突然太讓人震驚了。」