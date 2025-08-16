性侵小姊妹「從國小到大學」　繼父上訴求輕判：想回去照顧她們



▲台中男子性侵2名繼女多年，希望法官輕判，讓他早點回去照顧繼女。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者郭玗潔／台中報導

台中男子阿仁(化名)從2名繼女還在念小學起，就對她們猥褻、侵犯，還拍攝姊姊的性影像，及拍下性侵妹妹的過程，變態行為一直到姊姊上大學、妹妹上高中為止。台中地方法院審理後，法官認為阿仁犯行屬實，依加重強制猥褻罪、加重強制性交等共13罪，合併處阿仁10年10月徒刑。阿仁提出上訴，表示他已取得姊妹倆和妻子的諒解，希望法官減刑，讓他可以早點回去照顧她們。二審法官審酌阿仁和被害人達成調解，改判他9年徒刑。可上訴。

判決指出，阿仁從2014年起，明知道兩名繼女中的姊姊還在念小學，仍在住處客廳隔間撫摸她胸部，隔年對她性侵，並在姐姐於2024年就讀大學期間，3度在住處侵犯她，並偷拍她身體隱私部位。

阿仁也對妹妹伸狼爪，從2018年起就對還在念國小的妹妹摸胸猥褻，隔年又闖入妹妹房間，對她強吻、摸胸，性侵得逞，直到妹妹在2023年升上高中，阿仁不僅再度性侵她，還拿出手機拍攝性侵過程和私密部位，共包含5張照片、1部影片，一直到2024年10月間，阿仁再次闖入妹妹房間，意圖性侵已年滿16歲的妹妹，因妹妹極力反抗才未得逞。

全案經台中地院審理，法官認為阿仁從姊妹倆年幼時，就對兩人強制性交、猥褻、拍攝性影像、竊錄非公開隱私，嚴重影響姊妹倆身心健全發展，且直到審理時才坦承犯行，依他犯加重強制猥褻罪、加重強制性交、違反本人意願之方法使少年被拍攝性影像罪犯、無故竊錄他人非公開之身體隱私部位罪等共13罪，合併處10年10月徒刑。

阿仁再上訴，表示他已和被害人達成調解，同意賠償損害，並履行第一期賠償金額共100萬，也獲得姊妹倆及妻子的諒解，希望法官從輕量刑，讓他早一點回去照顧小姊妹和妻子。

台中高分院審理，法官認為阿仁犯後坦承犯行，已見悔意，且害被害人達成調解，審酌他過去曾有公共危險、違反性騷擾防治法等前科，以及從事冷氣空調相關工作，須扶養配偶且家境家境勉持之生活狀況，撤銷原判決，改判9年徒刑。可上訴。

