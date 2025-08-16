妹子KTV喝爛醉遭撿屍「醒來會痛」！色男得意分享過程　下場慘了

▲男子眼見女性友人喝醉，竟將人帶回家性侵。（示意圖／記者黃克翔攝）



記者柯振中／綜合報導

新北市一名男子阿雄（化名）先前與女性友人小花（化名）等人相約，前往KTV歡唱，沒想到他見小花喝醉酒，竟將人帶回家侵犯，甚至還向另一名友人炫耀「吃豆腐」，氣得小花報警處理。新北地院審理後，依照乘機性交罪，判阿雄3年1個月有期徒刑，全案仍可上訴。

根據判決書內容，阿雄與小花原先是友人關係，2人2024年3月間與另一名友人相約，一行3人前往台北市某KTV歡唱，期間小花因為喝了太多酒，不勝酒力醉倒在包廂內。沒想到，阿雄眼見小花喝醉酒，非但沒有幫忙照顧，反而覺得有機可乘，叫計程車將人帶回自家住處，動手性侵得逞。

由於小花喝得爛醉，對於遭到侵犯一事並無印象，直到隔天起床時發現私處疼痛，雖然有懷疑遭到性侵，但因為什麼事情都不記得，只能委託共同友人幫忙套話。

沒想到，共同友人找阿雄套話時，阿雄竟語帶得意地說出「有抱」、「有吃豆腐」等話語。小花得知以後，身心大受打擊，需要到身心科就診，也因此影響了工作效率，最終雖然收到了阿雄的道歉，但也決定報警處理。

在案件偵查、法院準備程序的過程中，阿雄矢口否認犯罪，直到審判程序進行時，才改口坦承犯案。新北地院法官衡量阿雄的犯行，以及小花要求從重量刑等情況後，依照乘機性交罪，判處3年1個月有期徒刑，全案仍可上訴。