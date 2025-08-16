　
國際

俄法官慘死街頭！疑偷吃人妻遭伏擊　「陰莖塞口中」案情曝光

法官慘死街頭！疑勾人妻遭伏擊　陰莖被塞入口中案情曝光

▲ 法官維特魯金遭伏擊槍殺，遺體細節曝光引發輿論譁然。（圖／翻攝自X，@c0mmand0_2022）

圖文／CTWANT

俄羅斯伏爾加格勒州卡米申市（Kamyshin）驚傳駭人案件。40歲聯邦法官瓦西里．維特魯金（Vasyl Vetlugin）14日晚間在法院附近遇襲身亡，現場除有槍擊與刀傷痕跡外，遺體更被發現陰莖被塞入口中，犯案手法極為殘忍。

根據英國《每日星報》（Daily Star）引述俄羅斯媒體V1.RU的報導，初步調查顯示，兇嫌疑為一名女子的丈夫，維特魯金被指與一名女子發生不倫關係，而該女子的丈夫因不滿受辱，在法院外設伏襲擊。他手持「賽加」（Saiga）系列獵槍近距離開槍，隨後對遺體進行進一步侮辱與毀損，其中包括將切割下的生殖器塞入口中，並留下其他創傷痕跡。

案發地點距離法院僅數公尺，當時有民眾經過目擊，畫面很快在當地社群平台流傳，引發強烈震撼。由於死者身分特殊，相關圖片與消息迅速引起外界關注，警方隨即封鎖現場，並展開大規模調查。嫌犯在犯案後主動投案，現已被拘留接受訊問。雖然外界最初傳出兇手是一名返鄉休假的軍人，但調查委員會後續澄清，他實際上是一名從事商業活動的男子，並非現役軍人。

據悉，兇嫌持用的「賽加」獵槍，是由俄羅斯伊熱夫斯克機械製造廠生產的半自動武器，外觀源自AK步槍設計。該槍款常被民眾用於狩獵與射擊活動，但部分型號擁有高火力，曾因安全爭議而在美國等地被限制進口。此次案件凸顯俄羅斯槍枝管理的隱憂，也讓社會對武器氾濫再度提出質疑。

伏爾加格勒地區調查委員會表示，已依《俄羅斯刑法》第105條第2款（涉及特別殘忍情節的謀殺）及第222條（非法持有槍械）正式立案偵辦。目前嫌犯被羈押候審，檢方將進一步釐清犯罪動機及相關細節。

由於此案涉及婚外情、司法界人士與極端報復手法，社會輿論反應激烈。許多網友直言案件情節近乎「電影劇情」，同時也對司法機構形象造成衝擊。事件仍在持續調查中。

法官慘死街頭！疑勾人妻遭伏擊　陰莖被塞入口中案情曝光

▲ 案發地點在俄羅斯卡米申市法院外，警方隨即封鎖現場調查。（圖／翻攝自X，@c0mmand0_2022）

