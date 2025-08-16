陸配村長遭解職！　羅智強轟羅文嘉附和新兩國論：海基會該廢了

▲海基會秘書長羅文嘉。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者崔至雲／台北報導

花蓮陸配村長鄧萬華因未放棄中華人民共和國國籍被解職，海基會秘書長羅文嘉15日表示，在台灣擔任公務員若有雙國籍，就必須放棄，美國、日本都必須放棄了，更何況是中華人民共和國。對此，國民黨立委羅智強表示，賴清德高舉違憲的新兩國論，在台灣內部找敵人，動輒檢驗人民的忠誠，把不同意見者都打成中共同路人。羅文嘉附和新兩國論，自毀海基會存在價值，這樣的秘書長不下台，海基會也可以廢了。

「羅文嘉不下台，海基會可以廢了」，羅智強提到，內政部違法違憲解除已取得中華民國身分證的陸配村長職務，羅文嘉竟也配合內政部打壓陸配，附和新兩國論的謬論，自失海基會立場。

羅智強說明，28年前嫁到台灣、17年前就取得身分證的花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華，遭內政部以未放棄中國大陸國籍，違反《國籍法》為由解職。根據憲法，兩岸關係是「台灣地區與大陸地區」的關係，因此以《兩岸關係條例》來處理相關問題，並不適用《國籍法》。即使在陳水扁、蔡英文兩位總統主政時期，也都是以《兩岸關係條例》處理陸配參政問題，從未有陸配公職人員或村里長，因為沒有放棄對岸國籍，而被強制解除職務。

羅智強說，兩岸互不承認主權，中國大陸也不會因為陸配取得台灣身分，而允許陸配申請放棄「國籍」。陸配只能依《兩岸關係條例》註銷「大陸戶籍」，申請台灣戶籍。要陸配去向大陸政府要取消「國籍」的證明，根本是強人所難。

「蔡英文、陳水扁也都不會做這種傷害陸配、霸凌人權的事，只有賴清德會這麼幹！」羅智強轟，為實踐賴清德的新兩國論，內政部長劉世芳扭曲法令，違法違憲解除鄧萬華的村長職務。羅文嘉竟也跟著打壓陸配，指基於忠誠條款，陸配擔任公職不得擁有「外國國籍」、「雙重國籍」，不放棄中華人民共和國的國籍很奇怪。

「羅文嘉的說法，完全是自失海基會立場」，羅智強說，就是因為兩岸互不承認主權，因此政府依《兩岸關係條例》第4條成立海基會，作為與中國大陸就涉及公權力事項聯繫與協商的「白手套」。若連海基會也否定《兩岸關係條例》規定，將兩岸界定為國與國關係，那留海基會這「白手套」還有何用？