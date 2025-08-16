立院教委會20日考察核三廠　葛如鈞：實地了解不坐冷氣房定政策

▲核三廠外觀。（圖／ETtoday資料照）



記者崔至雲／台北報導

核三延役公投23日將登場，立法院教育及文化委員會20日將安排考察屏東核三廠。輪值召委、國民黨立委葛如鈞表示，考察重點在於目前核三廠現場的人力狀態如何，希望實際去現場了解，而不是坐冷氣房裡定政策。

根據目前公布的考察行程表，朝野立委將在20日上午7時30分從台北搭高鐵出發，第一站將來到位於屏東縣恆春鎮的台電南部展示館聽取簡報，分別是核三廠機組與人力現況報告、現場勘查安全說明，隨後便前往核三廠現場勘查，並舉行綜合討論，預計下午3時北返。

葛如鈞受訪表示，到現場要看什麼，目前都還在安排，因為現在核三廠雖然停止運轉，但還是有很多養護工作，不想太打擾現場的工作。

葛如鈞指出，他認為這次考察的重點在於目前核三廠現場的人力狀態如何，會不會在5月停止運轉後，很多核工人才就不見了。現在美國等世界各國都在大推核能，核工人才在全非常搶手，一旦跑掉，就沒有了。

葛如鈞坦言，立委不是核能專業，無法評估核電廠設施的安全，但可以到現場確認確保核安的條件是否仍然存在，身為代表民意的立委，有責任到現場去了解狀況。

葛如鈞也分析，核安會在這個時間提出核管法的子法，代表賴政府在核能議題上也不是鐵板一塊，這次的公投，就是人民民意是否會成為政府態度的關鍵。