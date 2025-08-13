郭智輝談核三「敦親睦鄰費」惹議　周春米開轟：部長你錯了！

▲經濟部長郭智輝 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳崑福／屏東報導

核三重啟公投將於23日投票，國民黨立委蘇清泉12日質詢時指出，屏東恆春半島四鄉鎮民調顯示，有高達75%居民贊成核三延役，全台支持度也達70%，反對僅18%，批「非核家園」政策「無聊且沒有意義」。對此，經濟部長郭智輝回應，「你把敦親睦鄰費拿掉，你看他要不要支持？真的啊！」不但引起網友熱議，屏東縣長周春米也在臉書回應「郭智輝部長，你錯了！」；另立委蘇清泉也投書批評「暗諷恆春人貪財的不當連結。在此必須嚴辭譴責郭智輝，虧他還是屏東枋寮出身」，議題持續延燒。

立法院12日原訂討論「丹娜絲颱風及七二八豪雨」災後重建專案，蘇清泉卻轉向能源議題，強調核三員工長期在當地生活，若有危險早就搬離，並提及未來可規劃小型模組化反應爐（SMR）與核融合發展。郭智輝則質疑，居民支持與否與「敦親睦鄰費」關係密切，暗示若取消補助，立場恐生變。

郭智輝這番言論迅速在網路引發爭議，大批網友紛紛痛批「還沒開始投呢，就開始恐嚇了」、「是在威脅老百姓嗎」、「講得好像是你施捨的一樣」、「你敢你現在就拿掉啊」、「這種說法真的有失格調，把居民當成貪財不要命」。也有網友反嗆，「先拿掉光電補助、太陽能補助看看反應如何」、「拿掉你的薪水，看你還要不要當部長」。

屏東縣長周春米臉書貼文：

「郭智輝部長，你錯了！

恆春半島的居民，四十年來在第一線與核三廠共存，承受的是不安與風險，從來不是特權與好處。

鄉親要的是安全，是安心，是遠離核災！

今晚聽到郭智輝部長的發言，讓人遺憾。部長或許不了解地方睦鄰經費的緣由與目的，卻憑一己觀點輕下定論，傷害了恆春半島居民與政府多年來建立的信任關係。

四十年前，核三的設置，從來沒有問過在地的意見；四十年後，核三終於退役，藍白卻強行闖關，先是修核管法，再企圖用全民公投來壓迫我們，屏東人怎麼能沉默？

四十年來，核三讓屏東人隨時背負著核災的風險，無論是睦鄰經費還是核安威脅，都是歷史共業。

我要請郭部長將心比心，謙卑以對！」。

蘇清泉則投書指出，「蔣經國來恆春蓋了發電廠，讓我們恆春小孩有錢可以唸書，女性洗衣有靠（洗衣機）、吃水免擔」，高齡九十、人稱『龔媽』的恆春在地耆老龔范蓮理，日前為了核三廠延役公投，向採訪媒體講述建核三廠後，與恆春人共生共榮的一段歷史。

核三廠是民國66年，由時任行政院長蔣經國在院會報告推動十大建設進度、宣布核一廠一號機組併聯發電時，同步公開宣示興建核二、核三廠。當時在滿州鄉公所基層員工的龔媽還是單身的「小小黑姑娘」，正與時任民政課員的龔新通交往，而龔新通即是陪同蔣經國搭船出海，視察興建核三廠預定地的在地隨員。

『恆春通』龔媽回想核三廠興建前的時光，當年恆春人都生一大群小孩，又窮又苦，不僅沒電可用，當地也欠缺經濟活動，不少人以漁船走私以求溫飽，傳出政府要蓋核三廠，在地人都十分支持，組織徵收委員會協助徵用土地，以「建屋換地」方式，為核三廠徵得300公頃用地。

核三廠浩浩蕩蕩於民國70年興建，73年一號機組啟用，次年二號機組併聯，至今年5月停機，歷時整整40年的穩定發電讓台灣經濟蓬勃發展，恆春人不僅有電可用，核電廠回饋金也讓地方政府有餘裕資金建設鄉里，就連恆春小孩唸書都有補助，當地居民生活獲得很大改善。

日前筆者在立法院向閣揆卓榮泰質詢核三延役問題，民調顯示恆春半島車城、恆春、滿州、牡丹四鄉鎮，支持核三延役高達7成5，顯示恆春人與核電廠共存共榮40年，對核能有信心，並非如部分民進黨人士抱著反核神主牌，胡亂叫囂不要看不起屏東人那般的假風向。

不料經濟部長郭智輝答詢時冒出一句「若把敦親睦鄰費拿掉，看他們還會不會支持」，把屏東人支持核電全部歸因於回饋金，他還面不改色強調：「他們會支持是因為看到敦親睦鄰費」，此說法瞬間讓筆者氣得血壓升高，但因質詢時間有限，後續重要議題未問完，當下忍住沒有發作。

事後回想，必須為文闡明核三廠與恆春人共存共榮的這段歷史。過去恆春人樂天知命，支持國家建設，而恆春也確實因為核電設廠於此，許多在地人有了工作機會，食指繁浩的恆春家庭也有餘裕可以送孩子出去唸書，就連從南灣開始流行的衝浪運動，都是到墾丁協助建設核三廠的美國工程師所帶來，間接帶動了墾丁的觀光發展。

這些故事本應傳為佳話，到了郭智輝嘴裡，竟成暗諷恆春人貪財的不當連結。在此必須嚴辭譴責郭智輝，虧他還是屏東枋寮出身，應該更能理解屏東鄉下欠缺資源，在國家建設資源庇蔭下獲得些許平衡，郭智輝絕不可為了護航民進黨反核神主牌而曲解汙衊，更不應以此抹黑屏東人支持核電延役的用心。」