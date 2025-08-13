　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭智輝談核三「敦親睦鄰費」惹議　周春米開轟：部長你錯了！

▲經濟部長郭智輝 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲經濟部長郭智輝 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳崑福／屏東報導

核三重啟公投將於23日投票，國民黨立委蘇清泉12日質詢時指出，屏東恆春半島四鄉鎮民調顯示，有高達75%居民贊成核三延役，全台支持度也達70%，反對僅18%，批「非核家園」政策「無聊且沒有意義」。對此，經濟部長郭智輝回應，「你把敦親睦鄰費拿掉，你看他要不要支持？真的啊！」不但引起網友熱議，屏東縣長周春米也在臉書回應「郭智輝部長，你錯了！」；另立委蘇清泉也投書批評「暗諷恆春人貪財的不當連結。在此必須嚴辭譴責郭智輝，虧他還是屏東枋寮出身」，議題持續延燒。

立法院12日原訂討論「丹娜絲颱風及七二八豪雨」災後重建專案，蘇清泉卻轉向能源議題，強調核三員工長期在當地生活，若有危險早就搬離，並提及未來可規劃小型模組化反應爐（SMR）與核融合發展。郭智輝則質疑，居民支持與否與「敦親睦鄰費」關係密切，暗示若取消補助，立場恐生變。

郭智輝這番言論迅速在網路引發爭議，大批網友紛紛痛批「還沒開始投呢，就開始恐嚇了」、「是在威脅老百姓嗎」、「講得好像是你施捨的一樣」、「你敢你現在就拿掉啊」、「這種說法真的有失格調，把居民當成貪財不要命」。也有網友反嗆，「先拿掉光電補助、太陽能補助看看反應如何」、「拿掉你的薪水，看你還要不要當部長」。

屏東縣長周春米臉書貼文：

「郭智輝部長，你錯了！

恆春半島的居民，四十年來在第一線與核三廠共存，承受的是不安與風險，從來不是特權與好處。
鄉親要的是安全，是安心，是遠離核災！

今晚聽到郭智輝部長的發言，讓人遺憾。部長或許不了解地方睦鄰經費的緣由與目的，卻憑一己觀點輕下定論，傷害了恆春半島居民與政府多年來建立的信任關係。

四十年前，核三的設置，從來沒有問過在地的意見；四十年後，核三終於退役，藍白卻強行闖關，先是修核管法，再企圖用全民公投來壓迫我們，屏東人怎麼能沉默？

四十年來，核三讓屏東人隨時背負著核災的風險，無論是睦鄰經費還是核安威脅，都是歷史共業。
我要請郭部長將心比心，謙卑以對！」。

蘇清泉則投書指出，「蔣經國來恆春蓋了發電廠，讓我們恆春小孩有錢可以唸書，女性洗衣有靠（洗衣機）、吃水免擔」，高齡九十、人稱『龔媽』的恆春在地耆老龔范蓮理，日前為了核三廠延役公投，向採訪媒體講述建核三廠後，與恆春人共生共榮的一段歷史。

核三廠是民國66年，由時任行政院長蔣經國在院會報告推動十大建設進度、宣布核一廠一號機組併聯發電時，同步公開宣示興建核二、核三廠。當時在滿州鄉公所基層員工的龔媽還是單身的「小小黑姑娘」，正與時任民政課員的龔新通交往，而龔新通即是陪同蔣經國搭船出海，視察興建核三廠預定地的在地隨員。

『恆春通』龔媽回想核三廠興建前的時光，當年恆春人都生一大群小孩，又窮又苦，不僅沒電可用，當地也欠缺經濟活動，不少人以漁船走私以求溫飽，傳出政府要蓋核三廠，在地人都十分支持，組織徵收委員會協助徵用土地，以「建屋換地」方式，為核三廠徵得300公頃用地。

核三廠浩浩蕩蕩於民國70年興建，73年一號機組啟用，次年二號機組併聯，至今年5月停機，歷時整整40年的穩定發電讓台灣經濟蓬勃發展，恆春人不僅有電可用，核電廠回饋金也讓地方政府有餘裕資金建設鄉里，就連恆春小孩唸書都有補助，當地居民生活獲得很大改善。

日前筆者在立法院向閣揆卓榮泰質詢核三延役問題，民調顯示恆春半島車城、恆春、滿州、牡丹四鄉鎮，支持核三延役高達7成5，顯示恆春人與核電廠共存共榮40年，對核能有信心，並非如部分民進黨人士抱著反核神主牌，胡亂叫囂不要看不起屏東人那般的假風向。

不料經濟部長郭智輝答詢時冒出一句「若把敦親睦鄰費拿掉，看他們還會不會支持」，把屏東人支持核電全部歸因於回饋金，他還面不改色強調：「他們會支持是因為看到敦親睦鄰費」，此說法瞬間讓筆者氣得血壓升高，但因質詢時間有限，後續重要議題未問完，當下忍住沒有發作。

事後回想，必須為文闡明核三廠與恆春人共存共榮的這段歷史。過去恆春人樂天知命，支持國家建設，而恆春也確實因為核電設廠於此，許多在地人有了工作機會，食指繁浩的恆春家庭也有餘裕可以送孩子出去唸書，就連從南灣開始流行的衝浪運動，都是到墾丁協助建設核三廠的美國工程師所帶來，間接帶動了墾丁的觀光發展。

這些故事本應傳為佳話，到了郭智輝嘴裡，竟成暗諷恆春人貪財的不當連結。在此必須嚴辭譴責郭智輝，虧他還是屏東枋寮出身，應該更能理解屏東鄉下欠缺資源，在國家建設資源庇蔭下獲得些許平衡，郭智輝絕不可為了護航民進黨反核神主牌而曲解汙衊，更不應以此抹黑屏東人支持核電延役的用心。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
522 2 6584 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
停班課沒份！　王惠美臉書被「咕嚕咕嚕」洗版
快訊／台大醫院總院3樓空橋火警！　消防衝現場
台鐵晚間6時前「花東線、南迴線」全停駛　南部對號列車午後停開
周春米轟：郭智輝部長你錯了！　睦鄰費發言令人遺憾
楊柳強度達巔峰！　台北下半天風力逼停班課標準
快訊／楊柳颱風襲台　20間百貨宣布今停業

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

停班課沒份彰化人炸鍋　王惠美臉書慘被「咕嚕咕嚕」洗版

林岱樺私訊遭揭露　王婉諭：司法失去信任「倒下的是民主制度」

郭智輝嗆砍敦親睦鄰費　莊瑞雄緩頰：講話直白、跟事實沒太大差距

傳盧秀燕不選黨主席　李乾龍傻眼：她多次跟我表達強烈參選意願

郭智輝談核三「敦親睦鄰費」惹議　周春米開轟：部長你錯了！

周春米：郭智輝部長你錯了！　睦鄰費發言令人遺憾

郭智輝嗆「拿掉核三廠敦親睦鄰費」　洪孟楷：無能的官員該被罷免

前藍委罕替賴政府說話「不該陷批評症候群」　喊面對關稅談判現實

拚反罷行程滿檔！游顥血尿送醫　強調「馬上歸隊」全力協助防颱

內閣改組時間點曝！這幾位首長被點名　若總辭熱門院長人選一次看

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

【友誼小船翻了】後座男突勒頸爆打！ 騎士昏倒被硬拖到路邊

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

【阿嬤卡車底】載孫突遭貨車猛撞！驚悚畫面曝光

【女兒控爸爸】送孩上學抱妹妹+幫提包　後方哥卻自己走XD

【今天炭丟啊】基隆黑狗嘴叼一串香腸！走路都有風啦

【泰格與雪兒】短篇爸爸口是心非

【寶可夢現實版？】爬山遇「迷你野生烈空座」　網友直呼幸運

【喝剩還敢放冰箱】女友見開封飲料：當這裡資源回收膩？

趙露思喊話公司對質　曝簽約理由「沒想紅」

停班課沒份彰化人炸鍋　王惠美臉書慘被「咕嚕咕嚕」洗版

林岱樺私訊遭揭露　王婉諭：司法失去信任「倒下的是民主制度」

郭智輝嗆砍敦親睦鄰費　莊瑞雄緩頰：講話直白、跟事實沒太大差距

傳盧秀燕不選黨主席　李乾龍傻眼：她多次跟我表達強烈參選意願

郭智輝談核三「敦親睦鄰費」惹議　周春米開轟：部長你錯了！

周春米：郭智輝部長你錯了！　睦鄰費發言令人遺憾

郭智輝嗆「拿掉核三廠敦親睦鄰費」　洪孟楷：無能的官員該被罷免

前藍委罕替賴政府說話「不該陷批評症候群」　喊面對關稅談判現實

拚反罷行程滿檔！游顥血尿送醫　強調「馬上歸隊」全力協助防颱

內閣改組時間點曝！這幾位首長被點名　若總辭熱門院長人選一次看

楊柳以巔峰之姿侵台！粉專點名「1地區」強風14級起跳：皮要繃緊

獨／打鐵健身老闆控「300壯士豪哥」隱瞞債務　他慘賠1200萬提告

貝克漢被長子與媳婦切割　重溫誓詞只有女方富爸爸家族見證

阿斯巴甜會殺好菌　醫揭吃代糖仍發胖謎底：腸道菌相平衡被破壞

停班課沒份彰化人炸鍋　王惠美臉書慘被「咕嚕咕嚕」洗版

林岱樺私訊遭揭露　王婉諭：司法失去信任「倒下的是民主制度」

楊柳要撞進來了！　高雄「3間影城」照常營業

快訊／台大醫院總院3樓空橋火警！　消防急衝現場

5年前為890g早產兒轉行！　韓星成「爆紅咖啡廳老闆」驚曝高收入

郭智輝嗆砍敦親睦鄰費　莊瑞雄緩頰：講話直白、跟事實沒太大差距

【友誼小船翻了】後座男突勒頸爆打！ 騎士昏倒被硬拖到路邊

政治熱門新聞

郭智輝嗆拿掉屏東敦親睦鄰費！網炸鍋

要以死控訴司法　陳佩琪突拋明法院跳樓：也請在我面前槍斃柯文哲

贊成罷免跌10%　林濁水：糟到不能再糟

恆春居民挺「核三延役」　郭智輝嗆：拿掉敦親睦鄰費看支不支持

快訊／卓榮泰下午專報沒立委　韓國瑜開罵藍綠白：不禮貌、太不像話

內閣改組時間點曝！　這幾位首長被點名

行政院「倒掛國旗」20分鐘　發言人：操作疏失

林岱樺逼問普發現金時程　卓榮泰：9月前不可能

快訊／學姊黃瀞瑩懷孕了　「終於出現奇蹟兩條線」

疊加關稅早說過　民進黨發言人尬笑：我不認真

周春米：郭智輝部長你錯了！　睦鄰費發言令人遺憾

中八人口倒退　罷團籲罷免江啟臣：讓山城重新啟程

遭爆料喊住持老公　林岱樺3聲明轟：人格毀滅戰

曾經的第三大黨！　台聯宣布更名「台聯黨」

更多熱門

相關新聞

郭智輝嗆「拿掉核三廠敦親睦鄰費」　洪孟楷：無能的官員該被罷免

郭智輝嗆「拿掉核三廠敦親睦鄰費」　洪孟楷：無能的官員該被罷免

經濟部長郭智輝昨（12日）針對立委蘇清泉質詢時提出「屏東恆春半島民眾，有高達75%居民贊成核三延役」，郭脫口說出「你把敦親睦鄰費拿掉，你看他要不要支持？」。對此，國民黨立委洪孟楷表示，敦親睦鄰有法源及作業要點，不是經濟部員外撒幣想發就發、想收就收，無能官員才應該被全民罷免。

恆春居民挺「核三延役」　郭智輝嗆：拿掉敦親睦鄰費看支不支持

恆春居民挺「核三延役」　郭智輝嗆：拿掉敦親睦鄰費看支不支持

屏東恐迎330毫米大豪雨！周春米下令全縣戒備

屏東恐迎330毫米大豪雨！周春米下令全縣戒備

核三廠耐震能力「比台北101更強」　學者：絕不會如福島電廠爆炸

核三廠耐震能力「比台北101更強」　學者：絕不會如福島電廠爆炸

蘇清泉籲823請民眾「支持核三延役」

蘇清泉籲823請民眾「支持核三延役」

關鍵字：

經濟部長郭智輝核三廠延役周春米蘇清泉回饋

讀者迴響

熱門新聞

楊柳撲台「9縣市停班課」　今日懶人包一次看

LINE震撼彈！9/22全面停用「1功能」

楊柳颱風靠「黑潮進補」更凶悍！　台北直逼停班課標準

國寶級女大生下海拍！自曝原因：喜歡性愛

楊柳「登陸大變」風雨急猛增強

全台都宣布了！9縣市明停止上班上課

掌摑逼大學生下跪道歉！小琉球潛水店要倒了

山坡地違法開發零容忍　台東縣府出手制止利家段工程

楊柳穿山風雨暴增　大台北9級強風

徐佳瑩爆7年婚變！比爾賈獨揪男助理看午夜場電影

男闖日租套房性侵　女突醒：為什麼是你

郭智輝嗆拿掉屏東敦親睦鄰費！網炸鍋

楊柳長大穿尾台灣　切2波強風豪雨

要以死控訴司法　陳佩琪突拋明法院跳樓：也請在我面前槍斃柯文哲

LIVE／中颱楊柳變強「陸警擴大14縣市」　氣象署說明

更多

最夯影音

更多

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

【友誼小船翻了】後座男突勒頸爆打！ 騎士昏倒被硬拖到路邊

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

【阿嬤卡車底】載孫突遭貨車猛撞！驚悚畫面曝光

【女兒控爸爸】送孩上學抱妹妹+幫提包　後方哥卻自己走XD

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面