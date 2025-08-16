富士山頻傳亂象！遊客涼鞋攻頂、火山口倒立　本季已20起山難2死

▲ 富士山本季已20起山難，釀2死。（示意圖／翻攝自pixabay）

日本富士山7月開山後，吸引大批登山客造訪。而近日適逢日本盂蘭盆連假期間， 富士山也湧入大量遊客，但在本季已經傳出20人遇難、2人死亡，甚至還有人穿著涼鞋登山、在山頂倒立等危險行為，引發社會關注。

根據日媒《朝日電視台》報導，7日中午富士山頂氣溫僅5.6度，颶風般的強風吹得連成人都站不穩；到了14日，富士吉田口五合目已經擠滿觀光客。

根據靜岡縣警與山梨縣警統計，自上月山開以來，富士山已發生20人遇難、2人死亡。7日靜岡縣警山岳救助隊救下一名70多歲男子。據長年在富士山頂拍攝的攝影師植田惠美子透露，她曾目擊該名70多歲男子遇難，看到他已嚴重失溫，幾乎無法動彈。

從中國大陸社群平台還可以看到，一名正在環遊世界的男子僅穿著單薄上衣就出發，腳上還穿著涼鞋登頂成功，事後在社群發文稱「完全沒問題」；一批團體遊客更喊著「成功登上日本最高的小山，完成彈丸登山（ダンガン登山，即通宵爬山只看日出）」；還有人在海拔3776公尺的劍峰山頂倒立拍照，雙手扶著護欄平衡，而欄外就是陡坡。

為防止意外，靜岡縣在富士山五合目派駐工作人員，檢查登山裝備並提醒勿輕裝登山，但仍有人輕忽警示。植田惠美子批評，這些人對富士山頂的危險性毫無認知，反而像是到度假勝地觀光，「缺乏登山者應有的道德觀，不只外國人，日本人也有」。

