黃國昌提核能2解方　他曝進度打臉：要辯論把他過去發言剪來對照就行

記者杜冠霖／台北報導

核三重啟公投將於8月23日投開票，過去曾擔任核能議題反方代表的現民眾黨主席黃國昌，在此次說明會中擔任正方代表。時事評論員、黃國昌前戰友周偉航表示，黃國昌立場反覆：「2018反核，2025擁核，要辯論根本不必別人出馬，把他自己的發言剪來對照就行」。周也直言，核三就算延役成功，燃料池也只能運轉約三年半，過程還必須重新檢測並投入高額成本，最終發電效益卻相當有限，根本不符成本效益。

針對黃國昌提出的「地下三至五公里終極儲存」及小型核電構想，周偉航表示，該技術尚未成熟，更遑論商轉：「不存在的技術，當然不能作為政策依據。不然你（黃國昌）自己先掏錢投資，證明做得出來再說！」

而「核電戰時更安全」的說法，周偉航則反駁，戰爭中真正脆弱的是電網，一旦電塔與變電站遭破壞，核電廠就算能運轉，也無法送進民間，台灣應建立分散且有韌性的能源結構，讓家戶自備再生能源，才能在危機中維持基本運作。

周偉航強調，核能爭議不能依賴政治口號帶風向，「黃國昌今天可以擁核，明天就能反核，但台灣能源轉型不能跟著他的心情走。」他重申時代力量立場，反對核三延役公投，主張以再生能源與強化電網韌性為核心戰略，確保台灣能源安全、長期穩定，而非短命虛耗。