政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃國昌提核能2解方　他曝進度打臉：要辯論把他過去發言剪來對照就行

▲▼黃國昌13日上午結束第4場「核三延役公投」電視意見發表會接受媒體聯訪。（圖／民眾黨提供）

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／民眾黨提供）

記者杜冠霖／台北報導

核三重啟公投將於8月23日投開票，過去曾擔任核能議題反方代表的現民眾黨主席黃國昌，在此次說明會中擔任正方代表。時事評論員、黃國昌前戰友周偉航表示，黃國昌立場反覆：「2018反核，2025擁核，要辯論根本不必別人出馬，把他自己的發言剪來對照就行」。周也直言，核三就算延役成功，燃料池也只能運轉約三年半，過程還必須重新檢測並投入高額成本，最終發電效益卻相當有限，根本不符成本效益。

針對黃國昌提出的「地下三至五公里終極儲存」及小型核電構想，周偉航表示，該技術尚未成熟，更遑論商轉：「不存在的技術，當然不能作為政策依據。不然你（黃國昌）自己先掏錢投資，證明做得出來再說！」

而「核電戰時更安全」的說法，周偉航則反駁，戰爭中真正脆弱的是電網，一旦電塔與變電站遭破壞，核電廠就算能運轉，也無法送進民間，台灣應建立分散且有韌性的能源結構，讓家戶自備再生能源，才能在危機中維持基本運作。

周偉航強調，核能爭議不能依賴政治口號帶風向，「黃國昌今天可以擁核，明天就能反核，但台灣能源轉型不能跟著他的心情走。」他重申時代力量立場，反對核三延役公投，主張以再生能源與強化電網韌性為核心戰略，確保台灣能源安全、長期穩定，而非短命虛耗。

08/15 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

青鳥代替台大學生發文反核　百人嗆翻

「重啟核三」公投案將於8月23日投票，民間也對於核能議題更為關注。一名使用台大帳號的網友在Dcard代表台大生發文反核，引起破百名台大生不滿，要求對方別代表整校，且發聲明最好署名或露出系名。

核三公投假議題　拉下內閣才是藍白真正目的

核三延役公投倒數　黃國昌戰友表態：我會投不同意

遭卓榮泰批「不懂地方需求」　民眾黨反嗆要求道歉收回發言

黃國昌「反核變挺核」轟綠錯誤政策　民進黨：會支持核一、二、四？

核能反核立場再生能源台灣能源安全核三重啟公投黃國昌民眾黨時代力量

