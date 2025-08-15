核三延役公投倒數　黃國昌戰友表態：我會投不同意

▲前立委陳椒華（右一）。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

核三重啟公投將於8月23日投開票，對此，甫退出時代力量、被視為黃國昌戰友的前立委陳椒華14日正式表態反對核三延役公投，「我是會投不同意」，核廢料放在哪裡都很難，有些人說放在可以每個縣市去分，這都不是專業的建議，因為很多放射性同位素的半衰期很長，她一向的主張就是不應該用核能。

前立委陳椒華5月時宣布退出時代力量，會讓自己有更多空間去做對台灣有益的事務，且沒有家人同意，也不會再參加政黨。由於陳椒華在時代力量一直被認為是「昌派」，在黃國昌退黨後，也第一個出面為黃抱屈，陳椒華今年5月退黨時，外界也預期將跟隨黃國昌腳步加入民眾黨，當時黃國昌則指出，自己跟陳椒華作為長期的朋友，會繼續跟她保持良性的互動。之後，陳也常與民眾黨公職一同召開記者會，被許多民眾黨支持者視為「黨友」。

陳椒華昨對核三公投議題表態，她表示，核三公投至少要480多萬票，門檻是很高的，「所以我猜不會通過」，即使通過了，公投主文也寫要經主管機關同意確認無安全疑慮，如果民進黨不想執行，也可能像之前以核養綠公投，公投過了但沒有執行。

至於外界質疑「部分人」核能立場反覆，陳椒華認為，站在民主的程序要尊重這樣子的主張，就像之前英國脫歐，也是經過好幾次的投票，最後過半數才辦成脫歐的程序，反對的也可以變贊成。陳也提到，要穩定供電很難只靠再生能源，政府應思考產業調整轉型，否則電永遠不夠，而重啟核三沒辦法解決問題，不只是經費，還有安全、核廢料處理問題。