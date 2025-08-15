　
青鳥代替台大學生發文反核　百人留言嗆翻：你哪位？

▲▼高教專題搭配示意照。高教崩壞、高教、大學校園、大學生、高等教育、台大、台大校門（圖／ETtoday資料照）

▲台大。（圖／ETtoday資料照）

記者鄒鎮宇／綜合報導

「重啟核三」公投案將於8月23日投票，民間也對於核能議題更為關注。一名使用台大帳號的網友在Dcard代表台大生發文反核，引起破百名台大生不滿，要求對方別代表整校，且發聲明最好署名或露出系名。

該名網友在Dcard「台灣大學版」以「我們是台大學生，我們反對重啟核三」為題發文。文中提及，他們是一群台大學生，近日在野部分政黨人士持續推動「重啟核三」的主張，但核三廠位於地震頻繁的南部沿海，鄰近斷層與高風險海域，若發生事故，後果將不堪設想。

原PO表示，重啟核三所需的安全檢測、設備更新與核廢料處理問題，至今沒有透明公開的完整評估，「不能因為短期的政治利益而犧牲長遠的公共安全。台灣大學作為培養科學與工程專業人才的學府，更應堅守科學理性與安全原則，不該被片面政治立場牽著走」，呼籲台大校友喊出「我是台大生，我反對重啟核三！」

▲▼青鳥代替台大發文反核　百名台大生留言嗆翻：你哪位？。（圖／翻攝Dcard）

▲網友代替台大學生發文反核。（圖／翻攝Dcard）

台大學生看完紛紛留言，「我是台大生，我支持重啟核三」、「一個人就一個人，開頭寫『一群』，壯膽喔？不要把我拖下水，謝謝」、「好的，青鳥小丑」、「這是個人履歷嗎」、「還以為是反串，結果是認真的，所以只好支持重啟核三了」、「恩，既然是一群那就署名吧！看你們有幾個人，佔了多少%」、「不要代表我，你自己加油」。

也有人說，「我也不贊成使用火力發電，排出的廢氣不僅造成全球暖化，還是肺腺癌的主因，我們不能為了短期利益犧牲長期國民健康，所以我主張完全廢除火力發電」、「你要不要來我們化工系學一下能源工程啊！是選修噢，下禮拜記得選課」、「欸欸我敢露系，你要不要露一下啊？至少我懂文組該閉嘴好好上課了解知識」、「你哪位？
憑啥代表台大學生？我支持重啟核三，嚴辦綠電弊案」。

「反核讓台灣付出代價！」　童子賢：823告訴政府我們挺核三延役

「反核讓台灣付出代價！」　童子賢：823告訴政府我們挺核三延役

核三延役公投電視政見發表會第5場今（15日）舉行，正方代表人、和碩聯合科技董事長童子賢直言，台灣因為過去錯誤反核政策，付出很高的代價，尤其廢除核二、核三之後，規劃使用已除役的麥寮燃燒煤火力發電廠，跟燒煤的興達火力發電廠，來支援發電，這更是荒謬，呼籲大家823支持核三延役公投，「告訴我們的政府，我們讚成核三延役」。

核三公投假議題　拉下內閣才是藍白真正目的

核三公投假議題　拉下內閣才是藍白真正目的

轟藍營廣告造謠「塞賴清德沒講過的話」　王定宇喊：要做法律動作

轟藍營廣告造謠「塞賴清德沒講過的話」　王定宇喊：要做法律動作

國民黨反罷免宣講網友嗆一次斃命

國民黨反罷免宣講網友嗆一次斃命

澀谷路口「坐斑馬線拍照」台妹喊好玩！日本人怒了

澀谷路口「坐斑馬線拍照」台妹喊好玩！日本人怒了

