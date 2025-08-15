遭卓榮泰批「不懂地方需求」　民眾黨反嗆要求道歉收回發言

▲卓榮泰 。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

對於行政院會拍板通過的「114年度中央政府總預算追加預算案」，民眾黨指，追加預算僅會支持提升國軍待遇、原民禁伐補償及核三延役公投；行政院長卓榮泰今（15日）受訪時表示，民眾黨顯然無法了解各地方政府現在的需求。對此，民眾黨團嗆，行政院苛扣地方縣市政府一般性補助款，如今還想模糊焦點，要求卓榮泰道歉還有把話給收回去。

行政院會昨拍板通過「114年度中央政府總預算追加預算案」，編列878.4億元，包含直轄市及縣市政府一般性補助款636億元，不過，民眾黨指出，追加預算中僅會支持提升國軍待遇、原民禁伐補償及核三延役公投。對此，行政院長卓榮泰今（15日）受訪時表示，民眾黨的委員顯然無法了解各地方政府現在的需求。昨天在行政院院會列席的地方首長也一致希望我們能夠對地方的補助有所調整，希望民眾黨委員能夠多多溝通，多聽聽地方的意見。

卓榮泰表示，昨天在行政院院會列席的地方首長，一致希望我們能夠對地方的補助有所調整，甚至要恢復。在衡量各種情況跟條件之後，調整了對地方的補助，因此讓地方在執行上也遭受到一些以前沒有的困難。這些都是地方政府目前急迫的需要，民眾黨委員顯然無法了解。希望他們能夠多多溝通，多聽聽地方的意見。

民眾黨團回應，本年度總預算超過2兆9000億元係歷年最高，立法院審議時針對地方縣市政府一般性補助款一塊錢都沒有刪除，然而，行政院自己該刪的預算不刪，反而逕自苛扣地方縣市政府一般性補助款，如今還想模糊焦點，掩飾民進黨執政下的專斷獨裁，沒有看到地方縣市政府需求的正是卓榮泰本人。針對卓榮泰不負責地賴皮式發言，他們無法接受，除表達強力譴責外，並要求道歉還有把話給收回去。

民眾黨團表示，立法院已於今年8月1日三讀通過「行政院主計總處應依立法院審議中華民國114年度中央政府總預算案通案刪減之決議意旨，由中央各機關及所屬編列之預算刪減調整，並立即將一般性補助款足額撥付予地方政府」主決議，卓榮泰迄今未遵照主決議辦理，反而係採取「擄人勒贖」的方式，恐嚇全體國人如果不同意行政院提出的追加預算案，即會繼續苛扣地方縣市政府的一般性補助款，嚴重影響人民的需要，卓榮泰宛如地痞流氓的行徑，可惡至極。

民眾黨團向卓榮泰喊話，行政院應即刻遵照立法院主決議撥補一般性補助款，別再繼續把人民的需要當成政治惡鬥的籌碼，影響地方縣市政府政務推動，犧牲弱勢族群的權益。

