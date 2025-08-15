黃國昌「反核變挺核」轟綠錯誤政策　民進黨：會支持核一、二、四？

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／民眾黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席黃國昌今（15日）批評政府能源政策，並稱民進黨第一個公投題目是核四。民進黨發言人戴瑋姍回應，賴清德總統立場非常一貫且明確，核安是科學問題，不是公投能夠解決。黃國昌以政治凌駕科學甚至人民安全之上，一再攻擊抹黑民進黨政府與賴總統，企圖以公投操弄成民粹製造社會對立，令人遺憾。

核三重啟公投將於8月23日投開票，而日前說明會時，正方代表為曾擔任同議題反方代表的黃國昌，黃立場轉變引起質疑，他今日則表示，民進黨錯誤的能源政策，讓台灣人民付出慘痛的代價，已經沒有時間再蹉跎，更不應該故步自封。

戴瑋姍說，賴清德總統立場始終如一，2018年核四「不同意」、2025年核三仍「不同意」，立場堅定始終以安全為最高原則，反觀黃國昌挺核反核立場前後不一，換了政黨換了腦袋，毫無理由的立場大幅轉變，請問宣布參選新北市長的黃國昌，支持核一、核二、核四電廠嗎？還是未來你會支持核五蓋在新北？

戴瑋姍重申，對於核電議題民進黨秉持三個原則「核安無虞」、「核廢有解」，以及「社會共識」。程序上「兩個必須」，第一，核安會必須依法訂定安全審查程序辦法；第二，台電必須依照核安會訂定的辦法，進行自主安全檢查，評估有無重啟的安全條件、重啟的期程與成本。

戴瑋姍強調，三個原則、兩個必須是政府面對核安的基本態度，而黃國昌在核電議題昨是今非的態度，只是傲慢冷血的投機政客，不顧屏東人的安危，要屏東獨自承擔核安風險，以換取自身政治舞台。

