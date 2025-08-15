邱鎮軍持雲豹能源股票　賴品妤酸「花錢養我」總座急發內部信澄清

▲國民黨立委邱鎮軍持有雲豹能源股票，被民進黨前立委賴品妤狠酸「為什麼花錢養我？」（圖／翻攝賴品妤臉書）

記者閔文昱／綜合報導

國民黨立委邱鎮軍日前被發現持有雲豹能源股票，引來曾被網友戲稱為「雲豹小公主」的民進黨前立委賴品妤發文開酸，「藍營立委為什麼要明知故犯的花錢養我？」此言一出掀起輿論熱議。對此，雲豹能源總經理趙書閔今（15日）也向全體員工發出內部信澄清了。

面對外界臆測，雲豹能源總經理趙書閔15日向全體員工發出內部信澄清，公司與賴品妤並無任何職務或業務上的關聯，「外界的臆測與事實並不相符」，強調自成立以來，雲豹能源始終秉持合法、專業、透明的經營原則，以推動台灣綠能發展為唯一使命，不會因外界雜音而動搖初衷。

▲雲豹能源總經理趙書閔。（圖／雲豹能源提供）

趙書閔在信中指出，近日媒體及社群平台流傳的「雲豹養賴品妤」說法，已對公司形象與員工士氣造成壓力，因此必須公開澄清，呼籲員工在產業快速變化的關鍵時刻，應專注本業，勿受不實謠言影響，並承諾公司將以透明、穩健態度回應外界，同時持續加強內部溝通，確保員工清楚公司方向。

趙書閔同時也感謝每位在崗位上專業付出的同仁，稱正因為員工的專注與信任，雲豹能源才能展現最堅實的力量，「我們共同累積的價值，遠比任何傳聞都更真實、更有意義。」