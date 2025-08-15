　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

邱鎮軍持雲豹能源股票　賴品妤酸「花錢養我」總座急發內部信澄清

▲▼被喊「雲豹小公主」　賴品妤：奴才命才會看誰都是公主。（圖／翻攝賴品妤臉書）

▲國民黨立委邱鎮軍持有雲豹能源股票，被民進黨前立委賴品妤狠酸「為什麼花錢養我？」（圖／翻攝賴品妤臉書）

記者閔文昱／綜合報導

國民黨立委邱鎮軍日前被發現持有雲豹能源股票，引來曾被網友戲稱為「雲豹小公主」的民進黨前立委賴品妤發文開酸，「藍營立委為什麼要明知故犯的花錢養我？」此言一出掀起輿論熱議。對此，雲豹能源總經理趙書閔今（15日）也向全體員工發出內部信澄清了。

面對外界臆測，雲豹能源總經理趙書閔15日向全體員工發出內部信澄清，公司與賴品妤並無任何職務或業務上的關聯，「外界的臆測與事實並不相符」，強調自成立以來，雲豹能源始終秉持合法、專業、透明的經營原則，以推動台灣綠能發展為唯一使命，不會因外界雜音而動搖初衷。

▲▼雲豹能源總經理趙書閔。（圖／雲豹能源提供）

▲雲豹能源總經理趙書閔。（圖／雲豹能源提供）

趙書閔在信中指出，近日媒體及社群平台流傳的「雲豹養賴品妤」說法，已對公司形象與員工士氣造成壓力，因此必須公開澄清，呼籲員工在產業快速變化的關鍵時刻，應專注本業，勿受不實謠言影響，並承諾公司將以透明、穩健態度回應外界，同時持續加強內部溝通，確保員工清楚公司方向。

趙書閔同時也感謝每位在崗位上專業付出的同仁，稱正因為員工的專注與信任，雲豹能源才能展現最堅實的力量，「我們共同累積的價值，遠比任何傳聞都更真實、更有意義。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 2 2122 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
雲豹養賴品妤？總座急發內部信澄清
房價要崩了？他預言「快要看到7折」：不是恐怖，是世界末日
快訊／大牙發文　19字洩離婚心聲
醫師娘偷吃反悔！清潔隊小王怒PO照「飢渴約百貨停車場愛愛」慘

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

邱鎮軍持雲豹能源股票　賴品妤酸「花錢養我」總座急發內部信澄清

帶「核廢料桶」到場　莊瑞雄曝金花東都反對核廢料場：慈湖要不要蓋？

「40年了放過屏東人吧」　莊瑞雄指核三如潘朵拉盒：一開核二也要重啟

童子賢：台電領導人若只顧政治正確　只會拖累台灣科技產業

「反核讓台灣付出代價！」　童子賢：823告訴政府我們挺核三延役

快訊／吳淑珍送醫一度命危！　陳致中回應了

砸120萬請李多慧宣傳沒記者到場！　北市政風處：行銷方式需精進

陳瑩、莊瑞雄為台東農損發聲　農業部今公告救助「全縣全品項」

快訊／吳淑珍送醫一度命危！最新病況曝光　陳水扁急赴醫院

王鴻薇稱總統府去函政院檢討罷免　府秀公文打臉：移花接木公然造假

【台鐵不速之客】老鷹誤闖車廂！列車長手抓請牠下車

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【滿滿的禽緒價值】她心情低落坐雞舍　小雞全員出動暖心包圍她

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【另一角度曝光】UPS貨機桃機驚險降落　機身擦撞跑道冒火花

愛雅懷孕了！劉品言嗨到熱舞　聽到寶寶心跳聲「激動落淚」

【整老公系列】老婆戴面具悄悄靠近！尪轉頭嚇到大叫XD

【好夢幻】台大碩士高材生分享101外商職場生活

薔薔加拿大巧遇王祖賢　驚喜讚「很有親和力.氣場強」

【三寶發功】左轉撞上輕軌車頭 列車急停20分鐘！

邱鎮軍持雲豹能源股票　賴品妤酸「花錢養我」總座急發內部信澄清

帶「核廢料桶」到場　莊瑞雄曝金花東都反對核廢料場：慈湖要不要蓋？

「40年了放過屏東人吧」　莊瑞雄指核三如潘朵拉盒：一開核二也要重啟

童子賢：台電領導人若只顧政治正確　只會拖累台灣科技產業

「反核讓台灣付出代價！」　童子賢：823告訴政府我們挺核三延役

快訊／吳淑珍送醫一度命危！　陳致中回應了

砸120萬請李多慧宣傳沒記者到場！　北市政風處：行銷方式需精進

陳瑩、莊瑞雄為台東農損發聲　農業部今公告救助「全縣全品項」

快訊／吳淑珍送醫一度命危！最新病況曝光　陳水扁急赴醫院

王鴻薇稱總統府去函政院檢討罷免　府秀公文打臉：移花接木公然造假

人形機器人成顯學　陸大學研究成果現身運動賽場

破魔力藍魔咒單場繳雙安　黃韋盛奪MVP仍謙稱「應該給投手」

青鳥代替台大學生發文反核　百人留言嗆翻：你哪位？

1年被騙502億！「72%台灣人」遇過詐騙　這類人最常受害

北捷遊憩公司公布首任總經理　曾任101營運長兼觀景台總監

災後送暖！武陵外役監攜手鹿野鄉　收容人捲袖助重建家園

邱鎮軍持雲豹能源股票　賴品妤酸「花錢養我」總座急發內部信澄清

梵克雅寶俏皮仙子飛上錶面　獨家工藝詮釋晶瑩果實

大牙離婚被酸「沒人煮飯給妳吃」　火大反擊：我有餓死嗎？

黃博多好投壓制、高宇杰關鍵安打　中信兄弟大巨蛋2比1險勝富邦悍將

【三寶發功】左轉撞上輕軌車頭 列車急停20分鐘！

政治熱門新聞

核電廠花300億延役20年划算嗎？前核二工程師全說了

認「823不可能有一席被罷」　周玉蔻怒轟2部長、竹北市長害慘罷免

白委大離題質詢卓榮泰　不甩韓國瑜制止嗆「尊重我」就是要講完

快訊／扁嫂吳淑珍「台南住處昏倒命危」！　送醫途中恢復心跳

台灣20藝人涉唱和中共　陸委會鬆口查處進度：近期裁處

賴清德民調重挫　呂秀蓮建議「辭去黨主席」

民進黨前議員肝癌病逝　享年58歲

普發1萬元確定！發放時程看這裡　特別條例預算增至5900億

快訊／吳淑珍送醫一度命危！　陳致中回應了

馬英九：賴清德不提抗戰讓人憤怒失望　已經不配擔任中華民國總統

即／扁嫂昏迷一度命危！最新病況曝

政院嗆蔣萬安沒格調　北市狠酸「快樂在一起」

國民黨廣告藏11哏　3句話再開酸

爆郭智輝「快樂宴」遭經濟部喊告　侯漢廷再拋證據：有錯現在就告

更多熱門

相關新聞

呂秀蓮建議賴清德辭黨主席　王世堅：呂副其實很多看法是對的

呂秀蓮建議賴清德辭黨主席　王世堅：呂副其實很多看法是對的

前副總統呂秀蓮日前表示，台南災情嚴重引發民眾不滿、多項事件讓民眾覺得政府軟弱，呼籲賴清德團隊要把握時間改革，且若賴清德能辭去民進黨黨主席，轉型為「全民總統」，有望迅速提升民調。對此，綠委王世堅今（15日）受訪時表示，尊重呂副總統很多看法，現在國事如麻、黨務如麻，尊重賴清德總統決定，呂秀蓮副總統很多看法其實是對的，我們都是建言，但最後決定權在當事人身上。綠委林俊憲則表示，總統不應該辭黨主席，這在各黨都是如此，總統兼任黨主席同時也是資源、責任與能力的結合。

被諷「別只想快樂在一起」　行政院轟蔣萬安：戲謔式發言有失格調

被諷「別只想快樂在一起」　行政院轟蔣萬安：戲謔式發言有失格調

郭智輝遭爆「20+N」關稅開獎前宴請監委　經濟部：僅現身致意

郭智輝遭爆「20+N」關稅開獎前宴請監委　經濟部：僅現身致意

郭智輝「睦鄰費」說惹眾怒　蘇清泉砲轟

郭智輝「睦鄰費」說惹眾怒　蘇清泉砲轟

闡釋「習近平經濟思想」 林毅夫：回答了馬克思主義經典未解問題

闡釋「習近平經濟思想」 林毅夫：回答了馬克思主義經典未解問題

關鍵字：

政治雲豹能源邱鎮軍賴品妤總經理

讀者迴響

熱門新聞

妻遊沖繩突頭痛　竟是腦出血！專機返台砸255萬救妻

才剛考上大學…20歲男「爬上電塔觸電」慘燒成焦屍！

許瑋甯兒子滿月了！　「彌月卡片」曝夫妻顧娃現況

南橫墜谷勇父3度爬坑求救　保險公司不理賠原因曝　

股價漲8成「下一座護國神山是它！」財經達人點2關鍵

傳奇AV女優引退22年仍有「後遺症」

核電廠花300億延役20年划算嗎？前核二工程師全說了

28歲男查出大腸癌　醫嘆：年輕患者逐漸增加

認「823不可能有一席被罷」　周玉蔻怒轟2部長、竹北市長害慘罷免

萬事問ChatGPT　夫妻出國被拒絕登機崩潰

黃鐙輝砸4700萬買完房「半年沒戲拍」

一家五口墜谷！明知危險拒賠　她怒：400萬也要A

即／照片曝光！20歲男爬電塔頂端拍日落引火燒山

父救家人卻墜谷「爆不理賠」　國泰人壽回應

快訊／邱澤當爸首發聲「寶寶性別曝光」親報喜

更多

最夯影音

更多

【台鐵不速之客】老鷹誤闖車廂！列車長手抓請牠下車

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【滿滿的禽緒價值】她心情低落坐雞舍　小雞全員出動暖心包圍她

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【另一角度曝光】UPS貨機桃機驚險降落　機身擦撞跑道冒火花

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面