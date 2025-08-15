戰成這樣卻被罵成這樣！　凌濤：朱立倫團隊824進入交接狀態

▲桃園市議員凌濤。（圖／國民黨提供）



記者崔至雲／台北報導

國民黨主席將於10月18日改選，在現任主席朱立倫表態交棒，外界關心黨主席人選。國民黨智庫副執行長凌濤今（15日）強調，大家努力完封726大罷免，朱立倫卻被罵成這樣，讓整個團隊很灰心，朱團隊已經進入交棒程序，824之後就會進入準交接狀態。

凌濤今天在接受中廣「千秋萬事」節目專訪，對於昨天國民黨發布的「萊爾校長」宣傳廣告，他說，這不是單一支影片的成功，他們的影片預算經費絕對只有綠營的五分之一到十分之一，但預算不是重點、請什麼團隊不是重點，這個過程是創意的發想，要集合新媒體部所有年輕人的角度跟社群觀點來形成這部影片。

凌濤提到，他看到有些網友說，以後不管黨主席是誰，新媒體部都要留下來，但他認為，現在的新媒體部主任是他去禮賢下士聘來的年年征戰，培養出社群的即戰力。所以不要覺得今天可以把黨中央各種影片、部門切割，因為那都是一體的，若換黨主席，新媒體團隊當然會換。

凌濤接著提到，今年初聽到盧秀燕要來接任國民黨主席，朱團隊認為，有能量更大的人帶領國民黨往前走、能有新局，是好事。而朱立倫心意已決，早在今年5月接受媒體專訪時，就喊出要交棒。朱立倫也曾公開直接點名過盧秀燕交棒。

凌濤無奈指出，朱立倫任內，國民黨在九合一選舉大勝，全台灣有150位年輕議員戰將；國民黨在國會的區域立委及不分區立委平均年齡最低，而且重回國會最大黨；這次726，大家努力一起完封，戰績是這樣，但今天大家把朱罵成這樣，整個團隊也覺得很灰心、無奈，「戰成這樣，罵成這樣，那不要幹了啦！真的不要幹！」

凌濤說，他們也很希望趕快交棒，說真的，過去每一次出錢出力，以這次大罷免為例，從4月26日的凱道造勢到7月26日的罷免投票，全國總經費是上億元的，而這上億元沒在原本的黨務經費內，都要靠臉面去募款，「今天完封，你也罵他？那請問他還有什麼留下來的必要？」

