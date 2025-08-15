傅崐萁嗆詐騙金額暴漲！　黃珊珊隔空打臉：這是統計方法問題

▲國民黨團總召傅崐萁。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

行政院長卓榮泰今（15日）赴立院專案報告「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0執行成效」，國民黨團總召傅崐萁質詢時批評，年輕人當詐騙車手比跑FOODPANDA外送賺的還多，趨之若鶩，且從2020年詐騙金額42億元，2024年飆至487億元。卓榮泰、法務部長鄭銘謙則澄清是統計方式不同，但遭傅崐萁直接打斷，「不要跟本席解釋」。而後續民眾黨立委黃珊珊質詢同一議題時則表示，這是統計方法的問題，本來就應該這樣統計，現在是被害人說了算，這也代表之前就是遮羞布，她同意數字也逐步下降，但數字還是很可怕。

傅崐萁質詢時指出，台灣只有6％的人沒被詐騙過，國會去年7月就通過打詐新4法，配合法務部警政署行政院，所有工具所有司法情治單位及所需經費，國會全力配合，去年預算13.9億，今年73.5億，結果卻是越打越詐。善良寶島曾幾何時，台灣竟被聯合國點名是詐騙王國洗錢中心。院長是否滿意打詐成果？

對此，卓揆回應，沒有國人會滿意，我跟國人一樣都不滿意，但這群工作同仁值得鼓勵，我自己要求政策上要給予更多支持，從數字來看是有下降的，案件下降22%、金額下降37.5%。

傅崐萁指出，根據打詐儀表板統計，新政府從2020年詐騙金額42億元，2024年飆至487億元，今年上半年1到6月詐騙案已88888件，數字也很偶然，詐騙總額480億，台灣確實是第一名的詐騙王國，其中青少年犯罪大幅加，七成五集中在詐欺，孩子們當詐騙車手比外送賺的還多。

此時卓榮泰連忙澄清，2020年跟2024年統計方式不同。法務部長鄭銘謙也在一旁補充，傅崐萁直接打斷並表示，不要跟本席解釋，沒有請你發言，8萬多件，數字怎麼會如此偶然？審計部資料中也錯誤嗎？你可以糾正審計部跟監察院說數字寫錯了。卓榮泰則再次強調，不是審計部也錯誤，是統計方式不一樣。

傅崐萁仍堅持，本席沒有請你發言，8萬多件，數字怎麼會如此偶然？審計部資料中也錯誤嗎？你可以糾正審計部跟監察院說數字寫錯了。

對於同一議題，接續質詢的民眾黨立委黃珊珊則表示，剛剛部長一直說是統計方法問題，我同意，這是統計方法的問題，本來就應該這樣統計，現在是被害人說了算，這也代表之前就是遮羞布，掀開之後所有金額都不一樣。我同意數字也逐步下降，但數字還是很可怕。

鄭銘謙也證實，原本是以警方初步調查的數字，現在是報案數字、尚未查證過，所以會有落差。詐騙型態也有所改變，以前電話詐騙金額較小，現在件數有再下降，但多是投資詐欺，金額比較大。