　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傅崐萁嗆詐騙金額暴漲！　黃珊珊隔空打臉：這是統計方法問題

▲▼打詐專報 傅崐萁 質詢 立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團總召傅崐萁。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

行政院長卓榮泰今（15日）赴立院專案報告「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0執行成效」，國民黨團總召傅崐萁質詢時批評，年輕人當詐騙車手比跑FOODPANDA外送賺的還多，趨之若鶩，且從2020年詐騙金額42億元，2024年飆至487億元。卓榮泰、法務部長鄭銘謙則澄清是統計方式不同，但遭傅崐萁直接打斷，「不要跟本席解釋」。而後續民眾黨立委黃珊珊質詢同一議題時則表示，這是統計方法的問題，本來就應該這樣統計，現在是被害人說了算，這也代表之前就是遮羞布，她同意數字也逐步下降，但數字還是很可怕。

傅崐萁質詢時指出，台灣只有6％的人沒被詐騙過，國會去年7月就通過打詐新4法，配合法務部警政署行政院，所有工具所有司法情治單位及所需經費，國會全力配合，去年預算13.9億，今年73.5億，結果卻是越打越詐。善良寶島曾幾何時，台灣竟被聯合國點名是詐騙王國洗錢中心。院長是否滿意打詐成果？

對此，卓揆回應，沒有國人會滿意，我跟國人一樣都不滿意，但這群工作同仁值得鼓勵，我自己要求政策上要給予更多支持，從數字來看是有下降的，案件下降22%、金額下降37.5%。

傅崐萁指出，根據打詐儀表板統計，新政府從2020年詐騙金額42億元，2024年飆至487億元，今年上半年1到6月詐騙案已88888件，數字也很偶然，詐騙總額480億，台灣確實是第一名的詐騙王國，其中青少年犯罪大幅加，七成五集中在詐欺，孩子們當詐騙車手比外送賺的還多。

此時卓榮泰連忙澄清，2020年跟2024年統計方式不同。法務部長鄭銘謙也在一旁補充，傅崐萁直接打斷並表示，不要跟本席解釋，沒有請你發言，8萬多件，數字怎麼會如此偶然？審計部資料中也錯誤嗎？你可以糾正審計部跟監察院說數字寫錯了。卓榮泰則再次強調，不是審計部也錯誤，是統計方式不一樣。

傅崐萁仍堅持，本席沒有請你發言，8萬多件，數字怎麼會如此偶然？審計部資料中也錯誤嗎？你可以糾正審計部跟監察院說數字寫錯了。

對於同一議題，接續質詢的民眾黨立委黃珊珊則表示，剛剛部長一直說是統計方法問題，我同意，這是統計方法的問題，本來就應該這樣統計，現在是被害人說了算，這也代表之前就是遮羞布，掀開之後所有金額都不一樣。我同意數字也逐步下降，但數字還是很可怕。

鄭銘謙也證實，原本是以警方初步調查的數字，現在是報案數字、尚未查證過，所以會有落差。詐騙型態也有所改變，以前電話詐騙金額較小，現在件數有再下降，但多是投資詐欺，金額比較大。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 2 2122 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
馬英九憤怒！稱賴清德「已不配擔任中華民國總統」
抓到了！詐欺犯喊「可當詐騙公司主管」　劉世芳：已查緝到案
川普推美政府入股英特爾　台積電慘了！專家警告：更危險
找到了！北海道20多歲男遭熊拖走　現場3熊遭擊斃
快訊／立委議場亂鬥諷陳玉珍「脫衣求碰瓷」　吳沛憶要賠5萬
搶案變慘案　台中新屋解約、賠售百萬等出場
爆郭智輝「快樂宴」遭經濟部喊告　侯漢廷再拋證據：有錯現在就告
快訊／國3嚴重車禍！棒球隊8傷送醫

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

馬英九：賴清德不提抗戰讓人憤怒失望　已經不配擔任中華民國總統

抓到了！詐欺犯喊「可當詐騙公司主管」　劉世芳：已查緝到案

彭啓明指盧秀燕像「媽媽在罵兒子」　她嗆：是在幫卓揆討拍嗎？

吳崢指白營擋下普發1萬　吳怡萱諷：閱讀障礙拉低人民的智商

陸配村長「不放棄中國籍」被解職　羅文嘉：美國、日本都要放棄了

戰成這樣卻被罵成這樣！　凌濤：朱立倫團隊824進入交接狀態

核三延役公投倒數　黃國昌戰友表態：我會投不同意

爆郭智輝「快樂宴」遭經濟部喊告　侯漢廷再拋證據：有錯現在就告

賴清德不提抗戰 ！　朱立倫提3質疑：忘歷史的人怎帶國家走向未來？

遭卓榮泰批「不懂地方需求」　民眾黨反嗆要求道歉收回發言

【滿滿的禽緒價值】她心情低落坐雞舍　小雞全員出動暖心包圍她

【台鐵不速之客】老鷹誤闖車廂！列車長手抓請牠下車

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【另一角度曝光】UPS貨機桃機驚險降落　機身擦撞跑道冒火花

愛雅懷孕了！劉品言嗨到熱舞　聽到寶寶心跳聲「激動落淚」

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【整老公系列】老婆戴面具悄悄靠近！尪轉頭嚇到大叫XD

薔薔加拿大巧遇王祖賢　驚喜讚「很有親和力.氣場強」

【好夢幻】台大碩士高材生分享101外商職場生活

【三寶發功】左轉撞上輕軌車頭 列車急停20分鐘！

馬英九：賴清德不提抗戰讓人憤怒失望　已經不配擔任中華民國總統

抓到了！詐欺犯喊「可當詐騙公司主管」　劉世芳：已查緝到案

彭啓明指盧秀燕像「媽媽在罵兒子」　她嗆：是在幫卓揆討拍嗎？

吳崢指白營擋下普發1萬　吳怡萱諷：閱讀障礙拉低人民的智商

陸配村長「不放棄中國籍」被解職　羅文嘉：美國、日本都要放棄了

戰成這樣卻被罵成這樣！　凌濤：朱立倫團隊824進入交接狀態

核三延役公投倒數　黃國昌戰友表態：我會投不同意

爆郭智輝「快樂宴」遭經濟部喊告　侯漢廷再拋證據：有錯現在就告

賴清德不提抗戰 ！　朱立倫提3質疑：忘歷史的人怎帶國家走向未來？

遭卓榮泰批「不懂地方需求」　民眾黨反嗆要求道歉收回發言

宮古島自由行安排！自駕跳島必訪最美跨海大橋　朝聖在地能量景點

白狼之子張瑋侵占公款未入監遭通緝　傳出早已離台至少半年

國道追撞防撞車！嘉義某國中棒球隊師生8傷　骨折、昏迷送醫搶救

申皓瑋左腳傷勢累積惡化　悍將打擊雙冠王暫下二軍觀察

U:NUS有虛擬分身了！　親戴VR體驗嚇到：近到想伸手摸

吳磊罕見PO文被猜「隔空挺趙露思」！　吳露可逃CP粉狂歡

傳統信仰遇上創新文化　2025竹塹中元城隍祭8/22登場

20藝人「唱和中共」被查！羅文嘉：怎會叫要消滅自己國家的祖國？

罷團狂打陸配6改4！詹江村「唯獨歧視陸配」：各國外配都是4年

馬英九：賴清德不提抗戰讓人憤怒失望　已經不配擔任中華民國總統

【滿滿的禽緒價值】她心情低落坐雞舍　小雞全員出動暖心包圍她

政治熱門新聞

核電廠花300億延役20年划算嗎？前核二工程師全說了

認「823不可能有一席被罷」　周玉蔻怒轟2部長、竹北市長害慘罷免

白委大離題質詢卓榮泰　不甩韓國瑜制止嗆「尊重我」就是要講完

台灣20藝人涉唱和中共　陸委會鬆口查處進度：近期裁處

賴清德民調重挫　呂秀蓮建議「辭去黨主席」

民進黨前議員肝癌病逝　享年58歲

普發1萬元確定！發放時程看這裡　特別條例預算增至5900億

政院嗆蔣萬安沒格調　北市狠酸「快樂在一起」

國民黨廣告藏11哏　3句話再開酸

盧秀燕院會槓卓榮泰　彭啓明還原現場：像媽媽在罵兒子、很兇很悍

政院維持普發1萬加碼電網韌性「白不買單」　綠酸藍白買票完就作廢

呂秀蓮建議賴清德辭黨主席　王世堅：呂副其實很多看法是對的

政院提追加預算「罷免+公投花15.4億」　羅智強轟：毫無廉恥

普發現金1萬元　1前提有望9月達成

更多熱門

相關新聞

核三延役公投倒數　黃國昌戰友表態：我會投不同意

核三延役公投倒數　黃國昌戰友表態：我會投不同意

核三重啟公投將於8月23日投開票，對此，甫退出時代力量、被視為黃國昌戰友的前立委陳椒華14日正式表態反對核三延役公投，「我是會投不同意」，核廢料放在哪裡都很難，有些人說放在可以每個縣市去分，這都不是專業的建議，因為很多放射性同位素的半衰期很長，她一向的主張就是不應該用核能。

洋男友急傳2張病照討15萬！她衝銀行匯款...結局神反轉

洋男友急傳2張病照討15萬！她衝銀行匯款...結局神反轉

遭卓榮泰批「不懂地方需求」　民眾黨反嗆要求道歉收回發言

遭卓榮泰批「不懂地方需求」　民眾黨反嗆要求道歉收回發言

轟藍營廣告造謠「塞賴清德沒講過的話」　王定宇喊：要做法律動作

轟藍營廣告造謠「塞賴清德沒講過的話」　王定宇喊：要做法律動作

鼓勵盧秀燕競逐黨魁　洪秀柱：下定決心就勇往直前別考慮太多

鼓勵盧秀燕競逐黨魁　洪秀柱：下定決心就勇往直前別考慮太多

關鍵字：

詐騙行政院打詐國民黨傅崐萁民眾黨黃珊珊卓榮泰鄭銘謙

讀者迴響

熱門新聞

妻遊沖繩突頭痛　竟是腦出血！專機返台砸255萬救妻

才剛考上大學…20歲男「爬上電塔觸電」慘燒成焦屍！

許瑋甯兒子滿月了！　「彌月卡片」曝夫妻顧娃現況

傳奇AV女優引退22年仍有「後遺症」

南橫墜谷勇父3度爬坑求救　保險公司不理賠原因曝　

核電廠花300億延役20年划算嗎？前核二工程師全說了

28歲男查出大腸癌　醫嘆：年輕患者逐漸增加

即／照片曝光！20歲男爬電塔頂端拍日落引火燒山

黃鐙輝砸4700萬買完房「半年沒戲拍」

快訊／邱澤當爸首發聲「寶寶性別曝光」親報喜

一家五口墜谷！明知危險拒賠　她怒：400萬也要A

父救家人卻墜谷「爆不理賠」　國泰人壽回應

認「823不可能有一席被罷」　周玉蔻怒轟2部長、竹北市長害慘罷免

女郵差拆郵件盜刷信用卡　狂PO炫富照慘了

白委大離題質詢卓榮泰　不甩韓國瑜制止嗆「尊重我」就是要講完

更多

最夯影音

更多

【滿滿的禽緒價值】她心情低落坐雞舍　小雞全員出動暖心包圍她

【台鐵不速之客】老鷹誤闖車廂！列車長手抓請牠下車

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【另一角度曝光】UPS貨機桃機驚險降落　機身擦撞跑道冒火花

愛雅懷孕了！劉品言嗨到熱舞　聽到寶寶心跳聲「激動落淚」

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面