政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德紀念二戰終戰未提「抗日」　蕭旭岑轟：愧為中華民國總統

▲蕭旭岑出席黨外在野大聯盟成立大會。（圖／記者林敬旻攝）

▲蕭旭岑。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德今（15日）在臉書發文紀念二戰終戰80周年，卻未提到對日抗戰，引起藍營不滿。對此，馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，二次世界大戰對日抗戰勝利紀念日，對中華民國、對抗日犧牲的台灣人而言，是何其重要的日子，但賴清德的紀念文卻隻字不提抗日，還刻意美化日本當年作為，這是媚日、切割歷史，愧對身為中華民國總統，要如何團結國人？奢望為台灣人爭取權益？

蕭旭岑表示，日本人當年殘暴侵略中國，無數國人因而犧牲，包括可憐的慰安婦，至今換不來日本政府一句道歉，凡是中華民族兒女，絕對不能遺忘這段歷史，更不能顛倒黑白，認賊做父。如果還有人刻意淡化甚至美化日本政府當年的作為，更加不可原諒。

蕭旭岑痛批，賴清德刻意美化日本侵華歷史，對日本卑躬屈膝，扭曲、切割歷史記憶，對得起在日據時期犧牲生命的台灣人嗎？賴政府連之前日本人竊取台積電機密，也都不敢有任何的抗議，怎能奢望能為台灣人爭取權益？

蕭旭岑認為，賴清德自上任以來，嘴上講團結，做為卻都是撕裂、分化國人。當賴清德居然可以切割扭曲抗日歷史，已經有虧中華民國總統職守，要如何團結國人？

最後，蕭旭岑強調，在對日抗戰勝利80年後的今天，大家可以選擇向前看，但絕對不該忘記這段慘痛的歷史。

▼總統賴清德。（圖／總統府提供）

▲▼總統賴清德。（圖／總統府提供）

08/14 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／「50公尺吊臂」吊車翻覆　鐵條飛出擊中女路人
400萬被拒賠！李家才被列低收入戶「120萬也無法理賠」原因
快訊／LINE「1功能」不關了　宣布延至明年
快訊／白狼之子跑了！　發布通緝
「第6代TOYOTA RAV4」到台灣了！　預計搭2.5升油
台南2女國中生帶球棒校門堵人！　師生嚇壞
周日起「連3天午後雷雨擴大」　又有熱帶擾動要成形

國民黨黨主席將改選，外界關注主席人選，傳出黨內呼聲最高的候選人台中市長盧秀燕沒意願接棒。前國民黨主席洪秀柱今（15日）受訪指出，做主席在沒有任何資源的情況下，是非常非常辛苦的「我常常覺得朱主席也是滿可憐的」；也鼓勵盧秀燕，下定決心就勇往直前，不要考慮那麼多事情。

