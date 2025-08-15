轟藍營廣告造謠「塞賴清德沒講過的話」　王定宇喊：要做法律動作

記者郭運興／台北報導

國民黨14日釋出挺823核三公投的廣告，以美國成人政治諷刺動畫《南方四賤客》風格，針對總統賴清德、罷團言論進行嘲諷，引起熱議。對此，民進黨立委王定宇認為，影片明顯影射賴清德，高招的諷刺是把講過的話塞進去，可是賴清德從沒說「選民智商低」，卻被塞到嘴裡。他強調，這是造謠，一旦一個東西有造謠又有擴散力，就要阻止擴散，法律動作要做、譴責要做，馬上做出一模一樣的影片講出不一樣的話，去做逆擴散。

王定宇於節目《新台派上線》表示，這樣的影片明顯在影射賴清德總統，高招的諷刺是把講過的話塞進去、做些編排，那是啞巴吃黃連，可是賴清德總統從來沒有說過「選民智商低」，卻被塞到賴的嘴裡。

王定宇表示，不管總統府的發言體系、民進黨的發言體系都應該要有所回應，甚至可以利用這樣的反彈變成另外一波流量，這個螺絲如果鬆掉的話，會是很致命的。

王定宇認為，自己相信這段影片的形式分享量會往擴，因為簡單明瞭，對方的低下是一件事情，自己看到時，已經立即向發言體系反應，應該正視這件事情，不能因為對方做得漂亮、他們贏了，就覺得是對的、合理化他們的手段。

王定宇說，領導力有一個根本性，要讓支持者知道力量跟方向，以影片的例子來講，大家知道這個東西會有擴散力，而且它是假的、是造謠的，一旦一個東西有造謠又有擴散力，民進黨就要阻止它擴散，法律動作要做、譴責要做，馬上做出一個一模一樣的影片講出不一樣的話，去做逆擴散。

主持人李正皓也認為，甚至可以去按鈴要求法院假扣押，現在是選舉，要求全下架。

但根據粉專「政客爽」整理國民黨廣告影片中的細節涵義，其中提到「你們智商不足」這段台詞，是反諷罷團日前在造勢晚會稱「726首波投票已經知道選民有多愚蠢、低智商」一事。

▼民進黨立委王定宇。（圖／記者詹詠淇攝）