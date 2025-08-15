鼓勵盧秀燕競逐黨魁　洪秀柱：下定決心就勇往直前別考慮太多

▲洪秀柱。（圖／記者任以芳攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨黨主席將改選，外界關注主席人選，傳出黨內呼聲最高的候選人台中市長盧秀燕沒意願接棒。前國民黨主席洪秀柱今（15日）受訪指出，做主席在沒有任何資源的情況下，是非常非常辛苦的，「我常常覺得朱主席也是滿可憐的」；也鼓勵盧秀燕，下定決心就勇往直前，不要考慮那麼多事情。

洪秀柱上午參加「抗戰勝利與台灣光復80周年紀念」圖片展開幕式受訪，針對黨主席選舉，她說，目前黨內這樣的困境，任何人有意願要選黨主席，都值得給予肯定，盧秀燕可能有自己的考量，有點進退兩難的感覺，但是也不是沒有人有意願出來選，她鼓勵大家出來，希望大家能為這個非常辛苦的黨，出來盡一分力，再從裡面找一個更合適的人。

洪秀柱也提到，朱立倫也是很辛苦，雖然他常常被別人有一些不好的評論，但是大家知道，做主席在沒有任何資源的情況下，是非常非常辛苦的，「所以我常常覺得，朱主席也滿可憐的，所以我們還是要給他一些肯定」。

媒體追問，是否支持朱主席連任？洪秀柱表示，她覺得要看整個局勢，如果有更合適的人，而且朱立倫做的也很累了，這是另外一回事，如果真的沒人，他也必須要承擔這個重任。

洪秀柱說，她會給朱立倫很多建議，當然也會幫他打氣「很辛苦啊，因為我也做過黨主席」「剛好是黨產、什麼產都沒有的時候，很淒慘啊」。

至於是否勸盧秀燕再想想？洪秀柱指出，那當然是，還是希望她能仔細再考量一下，「其實很多事情瞻前顧後都不對的」下定決心就勇往直前，不要考慮那麼多事情。

