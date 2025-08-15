爆郭智輝「快樂宴」遭經濟部喊告　侯漢廷再拋證據：有錯現在就告

▲侯漢廷爆料經濟部長郭智輝設宴。（圖／翻攝自Facebook／侯漢廷）

記者郭運興／台北報導

台北市議員侯漢廷14日爆料，經濟部長郭智輝在對等關稅「20+N」公告當天下午4點40分出席「當我們快樂在一起」宴席，並停留3個小時，而經濟部二度發出聲明回應，強調郭僅到場短暫致意，並要求侯提出證據，若再有不實指控，將依法訴究。對此，侯漢廷今（15日）表示，如果講得是錯的，現在就可以告，他再爆料，郭當晚搭乘的公務車車牌號為ANX-2398，拍攝時間都有，如果真要提告，他就把證據都交出來，而且公務車有出缺勤紀錄、附近也有監視器，要做到這麼難看？

侯漢廷14日曬出多張照片爆料，在8/1公告20%+N(執政黨稱早知道)的當晚，郭智輝當晚不思反省，竟在福容大飯店設宴，主題是「當我們快樂在一起」，與會成員有監察委員趙永清，毫不避嫌，官官相護！

而經濟部先是聲稱，部長受醫界友人邀請出席，僅短暫致意即離席。遭到侯漢廷打臉爆料「郭智輝待了3個小時」後，經濟部強硬回擊，請侯議員提出證據，勿再以錯誤資訊誤導大眾，倘若再有損害名譽之情事，或不實指控，將依法訴究。

對此，侯漢廷於節目《新聞大白話》回應，昨天爆了郭智輝「當我們快樂在一起」宴席，其實當前關稅危機、台灣傳產受到重創，最沒有資格快樂的就是經濟部長郭智輝，應該把更多時間花在第一線制定政策、跟立委討論報告、下鄉與各個產業座談，這些才是更應該做的事情。

侯漢廷表示，他打郭智輝其實講白了就為了兩件事，第一「觀感不佳」，吃飯沒什麼問題，但關鍵是危機當頭，有沒有把關稅放在心上。第二「民進黨雙重標準」，過去民進黨怎麼砲轟薛香川的，現在有沒有同樣標準要求郭智輝下台？

侯漢廷認為，其實只要郭智輝好好道歉，或者民進黨象徵性罵一下郭智輝，這個難題、危機就解決了，可是經濟部卻選擇說謊，辯稱短暫致意，但根本就不是如此，整整待了3個小時，哪裡叫短暫致意呢？

針對「經濟部喊告」，侯漢廷直言，好奇怪，如果講得都是錯的，現在就可以告了，自己被國安法整過了，難道會怕經濟部告嗎？而且這應該是郭智輝本人要提告，為什麼是經濟部幫郭智輝提告？是御用律師、打手嗎？

侯漢廷再爆料，郭智輝當天晚上搭乘公務車到福容大飯店，車牌號是ANX-2398，拍攝紀錄、時間都有，如果經濟部真的要提告，他就把證據都交出來，而且公務車出缺勤紀錄，經濟部應該都要有建檔流存，同時附近也有監視器可以調閱，要做到這麼難看嗎？

最後，侯漢廷強調，自己一開始要打的就是民進黨對整體關稅衝擊以及老百姓的不聞不問，而郭智輝顯然是個局外人，從柯建銘不讓郭講話到承諾跳票，還有心情快樂在一起。

▼侯漢廷。（圖／記者李毓康攝）