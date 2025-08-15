　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

港澳移民台灣將新增「安全機制」　邱垂正：會有合理過渡期

▲▼陸委會與財團法人台港經濟文化合作策進會舉辦的「關懷港澳居民來台居留定居座談會」。（圖／陸委會）

▲陸委會主委邱垂正。（圖／陸委會）

記者蔡紹堅／台北報導

陸委會與財團法人台港經濟文化合作策進會舉辦的「關懷港澳居民來台居留定居座談會」14日移師新北市。陸委會主委邱垂正致詞時表示，近年因中共對台統戰與滲透不斷加劇，政府在港澳居民居留制度增加安全機制，新設「長期居留」階段，「新制上路時，基於信賴保護原則，也會有一個合理的過渡期以保障其信賴利益。」

邱垂正提到，近年因香港情勢變化，許多香港朋友移居台灣，並選擇落腳有著近似香港維多利亞港美景的淡水，而林口新市鎮、板橋、新莊、中永和等生活機能便利的地區，亦是許多港澳人士在台安身立命的處所。

邱垂正指出，政府歡迎每一位有心來台發展的移居者在台深耕細作、開創新生活，也秉持開放與關懷的態度舉辦多元活動，由策進會所屬台港服務交流辦公室提供專人專線的諮詢服務窗口，輔導協助港澳朋友辦理文件補正、諮詢法規內容、融入台灣社會，順利走向定居。

▼台港經濟文化合作策進會秘書長盧長水。（圖／陸委會）

▲▼陸委會與財團法人台港經濟文化合作策進會舉辦的「關懷港澳居民來台居留定居座談會」。（圖／陸委會）

邱垂正說，近年因港澳局勢的變化，以及中共對台統戰與滲透不斷加劇，為維護台灣珍貴的自由民主生活方式，政府有必要全面檢視現行港澳居民居留與定居的制度，建立更多安全管理機制，回應社會各界的關注，未來港澳朋友來台居留定居制度，將改為「居留」、「長期居留」、「定居」，增設「長期居留」階段，除與國際接軌，也為有不同需求的港澳人士提供更彈性的選擇。

邱垂正還說，在「長期居留」期間內，將開放申請個人式工作許可，且可自由入出境，讓港澳朋友依個人規畫決定是否申請定居。

邱垂正也強調，針對港澳朋友曾經反映的問題與心聲，這次修法也會將相關意見一併納入整體考量，「新制上路時，基於信賴保護原則，也會有一個合理的過渡期以保障其信賴利益，請目前已經在台居留的港澳朋友放心，安心在台生活。」

▲▼陸委會與財團法人台港經濟文化合作策進會舉辦的「關懷港澳居民來台居留定居座談會」。（圖／陸委會）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 2 2122 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
變天時間曝！雨彈再炸　2熱帶擾動醞釀
快訊／吳淑珍送醫一度命危！最新病況曝光　陳水扁急赴醫院
富邦悍將賽前突宣布教練團異動！
白狼之子張瑋被通緝　正面照曝光
扁嫂吳淑珍「台南住處昏倒命危」！　送醫途中恢復心跳
股價漲8成「下一座護國神山是它！」財經達人點2關鍵
新北2區預售交易量暴跌9成　專家：反而是好事

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

繼劉建超後！　中共中聯部副部長孫海燕同案被拘

港澳移民台灣將新增「安全機制」　邱垂正：會有合理過渡期

27歲陸甜美網紅「突發腦溢血」過世　友崩潰：下輩子為自己而活

中共「九三閱兵」紀念抗日勝利　邱垂正：扭曲歷史誤導國際

共機多架次頻越海峽中線　陸國防部：民進黨吹噓情況盡在掌握自欺欺人

貴州風景區「拿香蕉逗猴子」被狠踹一腳　女遊客跌落山谷

海基會今年已助8名重病國人經「小三通」返台治療

20藝人「唱和中共」被查！羅文嘉：怎會叫要消滅自己國家的祖國？

被問「海警軍艦擦撞」事件　陸國防部發言人：要菲方停止侵權挑釁言行

宇樹科技H1奪機器人1500公尺賽跑奪首金　第二名全程未使用遙控器

【台鐵不速之客】老鷹誤闖車廂！列車長手抓請牠下車

【滿滿的禽緒價值】她心情低落坐雞舍　小雞全員出動暖心包圍她

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【另一角度曝光】UPS貨機桃機驚險降落　機身擦撞跑道冒火花

愛雅懷孕了！劉品言嗨到熱舞　聽到寶寶心跳聲「激動落淚」

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【整老公系列】老婆戴面具悄悄靠近！尪轉頭嚇到大叫XD

薔薔加拿大巧遇王祖賢　驚喜讚「很有親和力.氣場強」

【好夢幻】台大碩士高材生分享101外商職場生活

【三寶發功】左轉撞上輕軌車頭 列車急停20分鐘！

繼劉建超後！　中共中聯部副部長孫海燕同案被拘

港澳移民台灣將新增「安全機制」　邱垂正：會有合理過渡期

27歲陸甜美網紅「突發腦溢血」過世　友崩潰：下輩子為自己而活

中共「九三閱兵」紀念抗日勝利　邱垂正：扭曲歷史誤導國際

共機多架次頻越海峽中線　陸國防部：民進黨吹噓情況盡在掌握自欺欺人

貴州風景區「拿香蕉逗猴子」被狠踹一腳　女遊客跌落山谷

海基會今年已助8名重病國人經「小三通」返台治療

20藝人「唱和中共」被查！羅文嘉：怎會叫要消滅自己國家的祖國？

被問「海警軍艦擦撞」事件　陸國防部發言人：要菲方停止侵權挑釁言行

宇樹科技H1奪機器人1500公尺賽跑奪首金　第二名全程未使用遙控器

備戰經典賽！中華隊明年1月國訓中心開練　曾總讚設施全到位

韓女星來台「收粉絲花海禮物全丟」　她掀真面目勸：不要再買了！

嘉義高中升學表現優異　各大學醫牙學系共33人

川普關稅效應！主計處上調今年GDP至4.45%　但明年2.81%

富邦悍將新洋投尋覓受阻　領隊林華韋證實本季4洋投底定

桃園工人焊接不慎踩空摔死！無良雇主裝無辜　下場曝光

去阿公阿嬤家「小時候超怕它」　一票人被慘電：現在還在用

林智勝下周作客台東：上次是2005...突想起好久沒回桃園

快訊／吳淑珍送醫一度命危！最新病況曝光　陳水扁急赴醫院

近雙捷預定地！「永富好室」動土了　2029完工

【到底誰是你的主人！！】隔壁桌被摸摸的可愛狗狗居然是自己的！

大陸熱門新聞

陸48小時內對歐盟、加、日密集反制

5歲女調車座椅「壓死2歲弟」！家長求償百萬

北京故宮遊客「巧遇」末代皇帝溥儀 相似度100％...連AI都搞錯

江西最強釘子戶「金溪之眼」屋主終於搬了 無法忍受噪音外出租房

買避孕藥「扣款失敗」曝偷吃人妻　他氣炸告藥局

中菲黃岩島衝突　陸委會：譴責中共挑釁行徑

世界人形機器人運動會開幕　踢足球「仆街」全場笑翻

日本二戰投降80週年 陸再公開731部隊細菌戰新史料證據

尿液變醬油色！30歲男狂健身半月「進ICU」

27歲陸甜美網紅「突發腦溢血」過世

館長看閱兵恐被罰？陸委會：民間人士不禁止

人類禁地「不眠山」太多靈異傳說　

女大生KTV喝爛醉！輔導老師開房性侵

5歲姊調汽車座椅「壓死2歲弟」！母崩潰急送醫

更多熱門

相關新聞

中共「九三閱兵」　邱垂正：扭曲歷史

中共「九三閱兵」　邱垂正：扭曲歷史

中共將於9月3日在天安門舉行抗日勝利80周年閱兵，傳出已邀請台灣老兵參加。對此，陸委會主委邱垂正15日表示，對日抗戰期間，中華人民共和國根本不存在，中共藉由扭曲歷史事實，誆稱主導對日抗戰，舉辦「九三閱兵」、「台灣光復」等系列紀念活動，就是要強化「一中原則」，誤導國際社會接受其對台主權之片面主張。

台灣20藝人涉唱和中共　陸委會鬆口查處進度：近期裁處

台灣20藝人涉唱和中共　陸委會鬆口查處進度：近期裁處

中菲黃岩島衝突　陸委會：譴責中共挑釁行徑

中菲黃岩島衝突　陸委會：譴責中共挑釁行徑

館長看閱兵恐被罰？陸委會：民間人士不禁止

館長看閱兵恐被罰？陸委會：民間人士不禁止

中國律師來台當訴訟代理人　陸委會：罕見

中國律師來台當訴訟代理人　陸委會：罕見

關鍵字：

港澳居民定居陸委會移民邱垂正過渡期

讀者迴響

熱門新聞

妻遊沖繩突頭痛　竟是腦出血！專機返台砸255萬救妻

才剛考上大學…20歲男「爬上電塔觸電」慘燒成焦屍！

許瑋甯兒子滿月了！　「彌月卡片」曝夫妻顧娃現況

傳奇AV女優引退22年仍有「後遺症」

南橫墜谷勇父3度爬坑求救　保險公司不理賠原因曝　

核電廠花300億延役20年划算嗎？前核二工程師全說了

28歲男查出大腸癌　醫嘆：年輕患者逐漸增加

黃鐙輝砸4700萬買完房「半年沒戲拍」

即／照片曝光！20歲男爬電塔頂端拍日落引火燒山

認「823不可能有一席被罷」　周玉蔻怒轟2部長、竹北市長害慘罷免

一家五口墜谷！明知危險拒賠　她怒：400萬也要A

快訊／邱澤當爸首發聲「寶寶性別曝光」親報喜

父救家人卻墜谷「爆不理賠」　國泰人壽回應

萬事問ChatGPT　夫妻出國被拒絕登機崩潰

女郵差拆郵件盜刷信用卡　狂PO炫富照慘了

更多

最夯影音

更多

【台鐵不速之客】老鷹誤闖車廂！列車長手抓請牠下車

【滿滿的禽緒價值】她心情低落坐雞舍　小雞全員出動暖心包圍她

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【另一角度曝光】UPS貨機桃機驚險降落　機身擦撞跑道冒火花

愛雅懷孕了！劉品言嗨到熱舞　聽到寶寶心跳聲「激動落淚」

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面