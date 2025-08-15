港澳移民台灣將新增「安全機制」　邱垂正：會有合理過渡期

▲陸委會主委邱垂正。（圖／陸委會）



記者蔡紹堅／台北報導

陸委會與財團法人台港經濟文化合作策進會舉辦的「關懷港澳居民來台居留定居座談會」14日移師新北市。陸委會主委邱垂正致詞時表示，近年因中共對台統戰與滲透不斷加劇，政府在港澳居民居留制度增加安全機制，新設「長期居留」階段，「新制上路時，基於信賴保護原則，也會有一個合理的過渡期以保障其信賴利益。」

邱垂正提到，近年因香港情勢變化，許多香港朋友移居台灣，並選擇落腳有著近似香港維多利亞港美景的淡水，而林口新市鎮、板橋、新莊、中永和等生活機能便利的地區，亦是許多港澳人士在台安身立命的處所。

邱垂正指出，政府歡迎每一位有心來台發展的移居者在台深耕細作、開創新生活，也秉持開放與關懷的態度舉辦多元活動，由策進會所屬台港服務交流辦公室提供專人專線的諮詢服務窗口，輔導協助港澳朋友辦理文件補正、諮詢法規內容、融入台灣社會，順利走向定居。

▼台港經濟文化合作策進會秘書長盧長水。（圖／陸委會）



邱垂正說，近年因港澳局勢的變化，以及中共對台統戰與滲透不斷加劇，為維護台灣珍貴的自由民主生活方式，政府有必要全面檢視現行港澳居民居留與定居的制度，建立更多安全管理機制，回應社會各界的關注，未來港澳朋友來台居留定居制度，將改為「居留」、「長期居留」、「定居」，增設「長期居留」階段，除與國際接軌，也為有不同需求的港澳人士提供更彈性的選擇。

邱垂正還說，在「長期居留」期間內，將開放申請個人式工作許可，且可自由入出境，讓港澳朋友依個人規畫決定是否申請定居。

邱垂正也強調，針對港澳朋友曾經反映的問題與心聲，這次修法也會將相關意見一併納入整體考量，「新制上路時，基於信賴保護原則，也會有一個合理的過渡期以保障其信賴利益，請目前已經在台居留的港澳朋友放心，安心在台生活。」