中共「九三閱兵」紀念抗日勝利　邱垂正：扭曲歷史誤導國際

記者蔡紹堅／台北報導

中共將於9月3日在天安門舉行抗日勝利80周年閱兵，傳出已邀請台灣老兵參加。對此，陸委會主委邱垂正15日表示，對日抗戰期間，中華人民共和國根本不存在，中共藉由扭曲歷史事實，誆稱主導對日抗戰，舉辦「九三閱兵」、「台灣光復」等系列紀念活動，就是要強化「一中原則」，誤導國際社會接受其對台主權之片面主張。

▼天安門廣場閱兵。（圖／路透社）



邱垂正提到，今年是二次世界大戰結束80週年，也是中華民國政府領導全體軍民團結奮戰，取得反侵略最終勝利的80週年，「在中華民國對日抗戰期間，中華人民共和國根本不存在，但中共政權，近年來一再扭曲事實，聲稱對日抗戰是由中國共產黨所領導，更據此虛構台灣歸屬於中華人民共和國，以此誤導國人、混淆國際社會認知。」

邱垂正指出，中共藉由扭曲歷史事實，誆稱主導對日抗戰，進而舉辦「九三閱兵」、「台灣光復」等系列紀念活動，目的就是要強化其「一中原則」，錯誤連結聯合國2758號決議文，意圖消滅中華民國及捏造台灣歸屬，以誤導國際社會接受其對台主權之片面主張，國際社會及台灣民眾均不會認同。

邱垂正說，禁止中央與地方政府現職人員出席中共「九三閱兵」及其官方主導之相關活動；曾任國防、外交、大陸事務或與國家安全相關機關之特定身分人員，依法不得參與中共黨政軍所舉辦的慶典與活動，而有妨害國家尊嚴之行為。

▼陸委會主委邱垂正。（圖／記者屠惠剛攝）



邱垂正也呼籲，全體國人應團結一致，共同捍衛國家主權尊嚴，勿參加中共「九三閱兵」及其官方主導之相關活動。倘有政黨、法人、人民團體或個別人士赴陸參加前揭活動，涉及與陸方從事任何形式之合作行為，主管機關將依兩岸條例等相關法律規定裁罰。

邱垂正強調，紀念抗戰勝利最重要的是凸顯「和平」的重要性、彰顯「反侵略」的抗戰精神與價值，對一再聲稱決不放棄對台使用武力，窮兵黷武對外擴張的北京當局而言，更值得國人與世人警惕。

邱垂正還說，歡迎國人踴躍參加我國防部、退輔會、國史館，所舉辦的對日抗戰、古寧頭大捷、823砲戰等紀念活動，共同表達「反侵略、爭自由、顧家園、護主權」的堅定決心。