館長看天安門閱兵恐被罰？陸委會：民間人士不禁止

▲館長陳之漢。（圖／翻攝館長惡名昭彰）



記者蔡紹堅／台北報導

中共將於天安門舉行「九三閱兵」，網紅「館長」陳之漢表示想在現場觀看，但又擔心被檢舉、處罰。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑說，相關公告及懲處只針對公務員或曾任重要職位的人員，不包含民間人士。

梁文傑14日在例行記者會上宣布，公務員、退將禁止參加中共「九三閱兵」，違反者將處以罰鍰、停止或剝奪退休（職、伍）給與及追繳勳獎章。

對於「館長」陳之漢表示想到現場觀看閱兵，梁文傑說，他們的公告是主要是針對政府的公務員、中央政府人員、地方政府人員以及曾任一些重要職位，還有少將以上的退役人員，所以一般民間人士如果要去參加，依照目前的規定不禁止。

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



此外，陸委會也發文強調，中華民國對日抗戰期間，中華人民共和國根本不存在，當年中國共產黨所屬的「新四軍」與「八路軍」所謂「一分抗日、二分應付國民政府、七分壯大自己」的自利策略，更是眾所皆知，「而中共近年來在國際上、在台海與周邊區域，對我國和鄰近國家施加各種軟硬壓力、軍事脅迫以及灰色地帶騷擾，已成為國際社會高度不穩定的風險來源。」

陸委會指出，中共以「民族偉大復興」為名進行軍武擴張，是新威權主義威脅自由民主的代表，如今侈言紀念「反法西斯」，更是莫大諷刺。

陸委會說，中共政權近年來一再扭曲事實，聲稱對日抗戰是由中國共產黨所領導，更據此虛構台灣歸屬於中華人民共和國的錯假敘事，以此誤導、混淆國際社會認知。

陸委會還說，這些作為都毫無正當性與合法性，中共藉由扭曲歷史事實，僭稱主導對日抗戰進而舉辦「九三」、「台灣光復」等相關紀念、系列活動，目的是藉強化其「一中原則」及錯誤連結聯合國2758號決議文之虛假論述，持續矮化我方及捏造台灣歸屬，以架構其所謂的二戰後國際秩序與歷史現狀，誤導國際社會接受其對台主權之片面主張，企圖將「國際一中」的「促統、反介入」與「兩岸一中」的「反獨、促融合」之政治目的相結合，以推進其後續對台「強制統一」之政治圖謀，國際社會及台灣民眾均不會認同。

據陸委會公告，中央與地方各級政府（含所屬單位）人員、曾任國防、外交、大陸事務或與國家安全相關機關之政務副首長以上人員或少將以上人員，以及情報機關首長等指標性人員皆不得參與中共「九三閱兵」及其官方主導之相關活動，如有違反者，主管機關將依據兩岸條例第9條之3及第91條規定，處以罰鍰、停止或剝奪退休（職、伍）給與及追繳勳獎章。

▼天安門閱兵。（圖／CFP）

