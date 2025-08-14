　
政治

台灣20藝人涉唱和中共　陸委會鬆口查處進度：近期裁處

▲歐陽娜娜獲聘江西吉安文化旅遊大使。（圖／翻攝微博）

▲陸委會主委邱垂正日前透露，歐陽娜娜是重要查核對象。（圖／翻攝微博）

記者柯沛辰／綜合報導

陸委會今年5月協同文化部召開專案會議後，查處在特定時刻轉發中共訊息、唱和武統、消滅我主權的台灣藝人，期間陸續通知20人說明。陸委會14日表示，目前已收到10多人回覆，若期限內尚未回覆，將做出裁處。

陸委會發言人梁文傑14日表示，目前尚未做出處分，但已陸續通知20名藝人說明，並收到10多份回覆，只是還有一些藝人是尚未回覆。

梁文傑指出，政府會設一個期限，若藝人到期仍未回覆，視同不回覆、放棄說明機會，政府已經盡到告知說明義務，之後就會做出裁處。

至於時限到何時？梁文傑回應：「應該很快了。」

藝人歐陽娜娜、侯佩岑等人先前在微博轉發《央視》「台灣必歸」圖文，配合中共宣傳統一言論。陸委會主委邱垂正今年5月曾表示，對於特定配合中共對台操作的藝人，若調查屬實將依法開罰，包括歐陽娜娜等人已列為重要的行政查察對象，後續將就具體事證依法處理，「該開罰就開罰」。

陸委會指出，針對少數藝人配合中共消滅中華民國主權、鼓吹武力對台或宣揚武統，已逾越台灣社會紅線，將會同文化部依違反兩岸條例第33條之1規定查處，若未經許可與中國大陸黨政軍機關合作，涉及對台政治工作，可處新台幣10萬元以上、最高50萬元罰鍰。

08/13 全台詐欺最新數據

