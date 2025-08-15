政院維持普發1萬加碼電網韌性「白不買單」　綠：不是說電力即國力？

▲民進黨發言人吳崢。（圖／翻攝民進黨YouTube）



記者杜冠霖／台北報導

立法院7月11日通過國民黨版《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》，納入普發現金1萬元。行政院會昨提出修正草案，維持普發現金1萬、對弱勢加碼，並將預算規模從5450億增至5900億，增加預算也會用在包括強化電力系統等項目。民眾黨團砲轟不用送了，「發1萬心不甘情不願」。對此，民進黨發言人吳崢今（15日）坦言，黃國昌說AI時代到來，電力即國力、台灣需要強化能源韌性，政院此次修正案特別針對科技園區編列電網韌性200億，令人意外的是黃國昌居然反對，連普發一萬，也一起被擋了。

吳崢表示，為了因應關稅挑戰，「再」加強產業支持，也照顧弱勢族群，行政院昨天通過了「特別條例」的修正草案，包括在野黨訴求的普發現金，也在這次的修正中安排相關時程。結果令人意外的，黃國昌和民眾黨，居然再次反對特別條例修正草案。

吳崢質疑，Why？黃國昌在辯論會上，說AI時代到來，電力即算力、算力即國力；說台灣需要強化能源韌性。這次的修正草案，特別針對工業、科技產業園區的需求編列約200億，要提升北士科、五股、樹林、龍潭、銅鑼、中科、仁武、花蓮等產業園區的電網韌性。這就是支持AI產業、提升供電韌性！

吳崢指出，蔣萬安熱烈歡迎輝達落腳的北士科，強化電網韌性不好嗎？盧秀燕強調台積電不會出走的中科擴廠，強化電網韌性不好嗎？還有，因為民眾黨反對，普發現金一萬塊，也一起被擋了。

