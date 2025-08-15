　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

政院維持普發1萬加碼電網韌性「白不買單」　綠：不是說電力即國力？

▲▼民進黨發言人吳崢。（圖／翻攝民進黨YouTube）

▲民進黨發言人吳崢。（圖／翻攝民進黨YouTube）

記者杜冠霖／台北報導

立法院7月11日通過國民黨版《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》，納入普發現金1萬元。行政院會昨提出修正草案，維持普發現金1萬、對弱勢加碼，並將預算規模從5450億增至5900億，增加預算也會用在包括強化電力系統等項目。民眾黨團砲轟不用送了，「發1萬心不甘情不願」。對此，民進黨發言人吳崢今（15日）坦言，黃國昌說AI時代到來，電力即國力、台灣需要強化能源韌性，政院此次修正案特別針對科技園區編列電網韌性200億，令人意外的是黃國昌居然反對，連普發一萬，也一起被擋了。

吳崢表示，為了因應關稅挑戰，「再」加強產業支持，也照顧弱勢族群，行政院昨天通過了「特別條例」的修正草案，包括在野黨訴求的普發現金，也在這次的修正中安排相關時程。結果令人意外的，黃國昌和民眾黨，居然再次反對特別條例修正草案。

吳崢質疑，Why？黃國昌在辯論會上，說AI時代到來，電力即算力、算力即國力；說台灣需要強化能源韌性。這次的修正草案，特別針對工業、科技產業園區的需求編列約200億，要提升北士科、五股、樹林、龍潭、銅鑼、中科、仁武、花蓮等產業園區的電網韌性。這就是支持AI產業、提升供電韌性！

吳崢指出，蔣萬安熱烈歡迎輝達落腳的北士科，強化電網韌性不好嗎？盧秀燕強調台積電不會出走的中科擴廠，強化電網韌性不好嗎？還有，因為民眾黨反對，普發現金一萬塊，也一起被擋了。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 2 2122 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／「50公尺吊臂」吊車翻覆　鐵條飛出擊中女路人
400萬被拒賠！李家才被列低收入戶「120萬也無法理賠」原因
快訊／LINE「1功能」不關了　宣布延至明年
快訊／白狼之子跑了！　發布通緝
「第6代TOYOTA RAV4」到台灣了！　預計搭2.5升油
台南2女國中生帶球棒校門堵人！　師生嚇壞
周日起「連3天午後雷雨擴大」　又有熱帶擾動要成形

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

遭卓榮泰批「不懂地方需求」　民眾黨反嗆要求道歉收回發言

傅崐萁嗆詐騙金額暴漲！　黃珊珊隔空打臉：這是統計方法問題

轟藍營廣告造謠「塞賴清德沒講過的話」　王定宇喊：要做法律動作

鼓勵盧秀燕競逐黨魁　洪秀柱：下定決心就勇往直前別考慮太多

賴清德紀念二戰終戰未提「抗日」　蕭旭岑轟：愧為中華民國總統

黃國昌「反核變挺核」轟綠錯誤政策　民進黨：會支持核一、二、四？

賴清德沒有談「抗戰勝利」　洪秀柱嗆：日本人心態當中華民國總統？

政院維持普發1萬加碼電網韌性「白不買單」　綠：不是說電力即國力？

轟柯文哲夫婦法庭「脫序演出」　簡舒培：想帶風向用聲量鬥臭司法

詐騙案恐創新高！卓榮泰不滿意打詐成果　傅崐萁：越打越詐

【滿滿的禽緒價值】她心情低落坐雞舍　小雞全員出動暖心包圍她

【台鐵不速之客】老鷹誤闖車廂！列車長手抓請牠下車

【另一角度曝光】UPS貨機桃機驚險降落　機身擦撞跑道冒火花

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

愛雅懷孕了！劉品言嗨到熱舞　聽到寶寶心跳聲「激動落淚」

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【整老公系列】老婆戴面具悄悄靠近！尪轉頭嚇到大叫XD

薔薔加拿大巧遇王祖賢　驚喜讚「很有親和力.氣場強」

【好夢幻】台大碩士高材生分享101外商職場生活

【三寶發功】左轉撞上輕軌車頭 列車急停20分鐘！

遭卓榮泰批「不懂地方需求」　民眾黨反嗆要求道歉收回發言

傅崐萁嗆詐騙金額暴漲！　黃珊珊隔空打臉：這是統計方法問題

轟藍營廣告造謠「塞賴清德沒講過的話」　王定宇喊：要做法律動作

鼓勵盧秀燕競逐黨魁　洪秀柱：下定決心就勇往直前別考慮太多

賴清德紀念二戰終戰未提「抗日」　蕭旭岑轟：愧為中華民國總統

黃國昌「反核變挺核」轟綠錯誤政策　民進黨：會支持核一、二、四？

賴清德沒有談「抗戰勝利」　洪秀柱嗆：日本人心態當中華民國總統？

政院維持普發1萬加碼電網韌性「白不買單」　綠：不是說電力即國力？

轟柯文哲夫婦法庭「脫序演出」　簡舒培：想帶風向用聲量鬥臭司法

詐騙案恐創新高！卓榮泰不滿意打詐成果　傅崐萁：越打越詐

遭卓榮泰批「不懂地方需求」　民眾黨反嗆要求道歉收回發言

標榜可沖水！這1物千萬別丟馬桶　大廠也搖頭：恐致堵塞故障

桃園工安意外！「50公尺吊臂」吊車翻覆　鐵條飛出擊中女路人

蕭煌奇遇到對手了！　「帶李炳輝視力檢查」遭噴地獄梗：我就中風啊

傅崐萁嗆詐騙金額暴漲！　黃珊珊隔空打臉：這是統計方法問題

普丁大讚川普「促成和平真誠努力」　暗示可能達成核協議

日本首相二戰終戰80週年致詞　時隔13年再提「反省」

庫明加態度強硬「無意回歸勇士」　美媒：交易選項只剩國王

郁方爆料家中父子復仇記！　兒半夜炫耀「得5獎可能合照黃仁勳」

台中港工作船渠整改建　提升風電運維基地船舶量能

【到底誰是你的主人！！】隔壁桌被摸摸的可愛狗狗居然是自己的！

政治熱門新聞

核電廠花300億延役20年划算嗎？前核二工程師全說了

白委大離題質詢卓榮泰　不甩韓國瑜制止嗆「尊重我」就是要講完

台灣20藝人涉唱和中共　陸委會鬆口查處進度：近期裁處

賴清德民調重挫　呂秀蓮建議「辭去黨主席」

民進黨前議員肝癌病逝　享年58歲

認「823不可能有一席被罷」　周玉蔻怒轟2部長、竹北市長害慘罷免

普發1萬元確定！發放時程看這裡　特別條例預算增至5900億

政院嗆蔣萬安沒格調　北市狠酸「快樂在一起」

國民黨廣告藏11哏　3句話再開酸

盧秀燕院會槓卓榮泰　彭啓明還原現場：像媽媽在罵兒子、很兇很悍

政院維持普發1萬加碼電網韌性「白不買單」　綠酸藍白買票完就作廢

呂秀蓮建議賴清德辭黨主席　王世堅：呂副其實很多看法是對的

普發現金1萬元　1前提有望9月達成

政院提追加預算「罷免+公投花15.4億」　羅智強轟：毫無廉恥

更多熱門

相關新聞

小草「AI查法條」嗆草包　林智群反擊了

小草「AI查法條」嗆草包　林智群反擊了

律師林智群近日在臉書發文表示，有網友用AI分析來嗆他，對方提到，柯文哲沒選舉不能收政治獻金，可是民眾黨能收，所以柯文哲是幫黨收錢，一切合法，酸林不懂法律。這讓林智群直言，「這年頭不懂的人用AI就可以嗆律師了喔？」反駁指出，問題在於民眾黨根本沒收到這筆錢，帳目中也查不到，「這些錢都被阿北私吞了啊！」

白委大離題質詢卓榮泰　不甩韓國瑜制止嗆「尊重我」就是要講完

白委大離題質詢卓榮泰　不甩韓國瑜制止嗆「尊重我」就是要講完

普發1萬何時領？　吳思瑤曝流程：若在野不杯葛最快10月開始發放

普發1萬何時領？　吳思瑤曝流程：若在野不杯葛最快10月開始發放

吳思瑤稱擋200億強化電網是擋輝達　陳智菡轟：10年已編5千億還追加？

吳思瑤稱擋200億強化電網是擋輝達　陳智菡轟：10年已編5千億還追加？

拋「深孔地質」埋核廢料遭酸　黃國昌反擊：沒有科學精神的民粹語言

拋「深孔地質」埋核廢料遭酸　黃國昌反擊：沒有科學精神的民粹語言

關鍵字：

國安韌性普發1萬AI時代政府預算電力系統民眾黨黃國昌民進黨

讀者迴響

熱門新聞

妻遊沖繩突頭痛　竟是腦出血！專機返台砸255萬救妻

才剛考上大學…20歲男「爬上電塔觸電」慘燒成焦屍！

許瑋甯兒子滿月了！　「彌月卡片」曝夫妻顧娃現況

傳奇AV女優引退22年仍有「後遺症」

核電廠花300億延役20年划算嗎？前核二工程師全說了

南橫墜谷勇父3度爬坑求救　保險公司不理賠原因曝　

28歲男查出大腸癌　醫嘆：年輕患者逐漸增加

即／照片曝光！20歲男爬電塔頂端拍日落引火燒山

黃鐙輝砸4700萬買完房「半年沒戲拍」

快訊／邱澤當爸首發聲「寶寶性別曝光」親報喜

女郵差拆郵件盜刷信用卡　狂PO炫富照慘了

侵權50億「天堂」私服被抄　4嫌GG了

白委大離題質詢卓榮泰　不甩韓國瑜制止嗆「尊重我」就是要講完

變態酪農10年惡行曝！性侵妻女近400次

楊柳二次登陸！ 小鋼炮6天衝到廣東

更多

最夯影音

更多

【滿滿的禽緒價值】她心情低落坐雞舍　小雞全員出動暖心包圍她

【台鐵不速之客】老鷹誤闖車廂！列車長手抓請牠下車

【另一角度曝光】UPS貨機桃機驚險降落　機身擦撞跑道冒火花

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

愛雅懷孕了！劉品言嗨到熱舞　聽到寶寶心跳聲「激動落淚」

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面