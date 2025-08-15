　
地方 地方焦點

東港警8／16起小琉球交通大執法　確保用路人行車安全

▲東港警方16日起在小琉球交通大執法。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港警方16日起在小琉球交通大執法。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

小琉球為國內知名觀光旅遊景點，遊客人潮眾多，為防範人車壅塞及交通秩序混亂情事，避免危害旅客及用路人安全，東港警分局於明(16)日起於琉球鄉各易肇事路段執行交通大執法，以路檢、交通稽查等勤務方式，期望使民眾感受到警方維護交通秩序、降低交通事故發生之執法決心。

▲東港警方16日起在小琉球交通大執法。（圖／記者陳崑福翻攝）

這次大執法以騎乘機車未戴安全帽為取締重點，希望透過積極的交通執法作為，喚起民眾主動遵守交通規則，尤其騎乘機車未戴安全帽往往是造成車禍傷亡的主因，警方呼籲機車駕駛人騎乘機車務必配戴安全帽並扣緊扣環，期望用路人養成守法好習慣，減少憾事再發生。

東港警方說，由於來往遊客眾多，為強化用路人路口交通安全觀念，請船務公司於候船室、船艙內電視宣導戴安全帽、路口停、讓及防禦駕駛觀念，在碼頭向民眾宣導路口交通安全觀念，及向當地機車出租行業者宣導務必提供安全帽供民眾使用外，提醒騎士應戴好安全帽並遵守交通安全規則，且行經路口都要特別注意是否有其他人車經過，加強宣導行人慢看停，路口停看聽及防禦駕駛觀念。

分局長高志正表示，一件A1交通事故造成二個家庭的破碎，請各位用路人遵守交通規則，一同守護你我行車安全，以維護用路人權益及安全，最後呼籲行經路口慢、看、停；行人停、看、聽；開車不喝酒、酒後不開車。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/14 全台詐欺最新數據

496 2 2122 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

關鍵字：

交通安全東港警方小琉球執法措施安全帽

