布袋警社區座談會　加強治安與防詐宣導

▲布袋警復興里社區治安座談會，警民攜手打造安全家園 。（圖／布袋分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

布袋警察分局為加強社區治安與防詐觀念，日前於布袋鎮復興里新塭漁會二樓舉辦治安座談會，邀集里民面對面交流，宣導最新詐騙手法、交通安全及家暴防治等觀念，並透過有獎徵答提升參與熱度，獲得鄉親熱烈回響。

會議由分局業務單位組長吳萬讚、林弘哲及新塭派出所所長林永發帶領同仁主持，復興里里長蘇清鴻、復興社區發展協會理事長蔡昆列全程參與。所長林永發與偵查隊偵查員蕭輝儒提醒，近期詐騙手法不斷翻新，民眾切勿輕信陌生訊息或不明投資資訊，應多方查證避免受害；交通組組長林弘哲則強調行車安全，並播放宣導影片，期望里民平安出門、平安返家。

活動亦結合標竿社區輔導訪視，邀請東過社區理事長吳素美宣導家暴防治，布袋消防分隊員陳建良示範火警警報器安裝與操作要領，松竹社區發展協會理事長湯莉芳與榮譽理事長林宗盟擔任輔導講師，並播放社區發展紀錄影片，分享社區營造成果。

布袋警分局呼籲，行車應遵守交通規則、保障生命安全，面對可疑訊息務必查證，勿依指示匯款轉帳；如有疑慮，請立即撥打110或165專線查詢。警民齊心，攜手打造安心、安全的生活環境。