賞巴掌逼大學生下跪道歉！小琉球「田老大」店要倒了

屏東小琉球5日晚間，一群北部大學生與潛水店老闆因行車糾紛爆發衝突，業者事後帶人到民宿理論，期間傳出掌摑、逼下跪等行為。影片曝光引發撻伐，重創當地觀光形象。雖然業者道歉並承諾承擔責任，但仍持續遭騷擾與威脅，最終決定賣店退休，盼平息事件。

▲學生到小琉球遊玩發生行車糾紛，被潛水店老闆逼下跪。（圖／翻攝Threads／zyt.__0629）



大學生指控，事發時老闆騎車未打方向燈突然右轉，差點釀撞車。雙方口角後，對方半小時內帶人追至民宿，仗勢出手並要求下跪道歉。老闆則反控對方先飆罵三字經，才會找友人「理論」。警方指出，影片無亮刀及傷害畫面，全案依強制罪與妨害秩序移送。

事件在網路發酵後，老闆遭批行徑如黑道，民眾揚言抵制小琉球。業者隨即發聲明，強調不為行為找藉口，願承擔法律責任，並以最大誠意尋求和解。他重申無論前因後果，都不能合理化要求下跪與言語恐嚇，並希望能當面致歉與討論補償。

然而，輿論並未因此消退，業者持續接到騷擾電話與外送惡作劇，更有人威脅傷害。為免牽連其他店家，他決定關閉粉專並出售店面，結束12年潛水生涯。業者感嘆，社會風氣與網路輿論壓力讓他無法再經營下去。

外界質疑他「田老大」的稱號涉黑，業者澄清只是從「船老大」演變而來，加上排行老大才被如此稱呼，並非黑道背景。他強調自己只是討海人，當初開店是應友人要求，如今選擇離開小琉球重新開始。