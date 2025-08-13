AI變臉詐騙橫行　恆春警籲防詐「3步驟」守荷包保隱私

▲恆春警分局結合屏南社大實施犯罪預防及交通宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

隨著科技進步，詐騙手法日益翻新，甚至利用AI仿造熟人影像與聲音博取信任。恆春警分局提醒，假冒檢警、假投資等陷阱層出不窮，務必謹記「一聽、二掛、三查證」；另近期更出現網路交友誘導視訊裸聊、再威脅外流的案件，恐造成金錢與名譽雙重損失，籲請民眾務必提高警覺。

屏南區社區大學8月12日為新學期課程的報名日，一早便有許多人在門口大排長龍，恆春警分局利用這次場合，向民眾宣導犯罪預防及交通安全觀念，以降低被害機率及預防交通事故。

恆春警方說，現今科技日新月異，有些詐騙集團會利用AI技術仿造熟識者的影像、聲音，取得被害人的信任，員警也向大家說明詐騙常見手法，如：假冒檢警、假投資等，呼籲千萬別輕易聽信來路不明的訊息，謹記防詐3步驟「一聽、二掛、三查證」。

而最近常有網路交友衍生犯罪案件，除可能被詐騙損失錢財以外，有些不肖分子誘導被害人進行視訊裸聊，接著側錄影像並威脅外流，提醒民眾應提高警覺，勿輕易曝光個人私密影像。

交通方面，呼籲駕駛們行經路口應放慢車速，注意周遭安全後再通過，遇斑馬線應注意有無行人欲穿越馬路，並禮讓行人通過，另提醒行人也應遵守交通規則及號誌，遇有車輛禮讓快速通過路口，切勿在馬路中間逗留。

恆春警分局表示，隨著社會的變遷，民眾的生活環境和安全需求也在不斷改變，未來警方也將因應各項法令與時事加強宣導，持續增強大眾對犯罪預防與交通安全的觀念，避免自身及財產安全受到危害。