地方焦點

民雄警暑期青春專案　社區治安會議宣導道安防詐及反毒

▲▼ 【警方結合暑期青春專案　攜手溪西社區召開治安會議 強化居民、青少年自我保護與防颱意識】　 。（圖／民雄分局提供）

▲▼ 警方暑期青春專案，攜手溪西社區召開治安會議，強化居民、青少年自我保護與防颱意識　 。（圖／民雄分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣民雄警分局溪口分駐所於114年8月11日晚間在溪口鄉溪西社區活動中心召開114年第3季社區治安會議，由副分局長林乙皓、溪口所所長徐孟輝及溪西村村長曾景春共同主持，嘉義縣議員劉雅文蒞臨指導。

▲▼ 【警方結合暑期青春專案　攜手溪西社區召開治安會議 強化居民、青少年自我保護與防颱意識】　 。（圖／民雄分局提供）

因應暑假期間青少年活動頻繁、外出頻率增加，警方啟動「青春專案」並結合社區治安會議，針對青少年易遭遇的安全風險進行全方位宣導，強化防範意識，確保學童與青少年在暑假期間能夠平安度過假期。

本次會議中警方指出，新型二級毒品「依托咪酯」(俗稱喪屍煙彈)及其他偽裝成糖果、飲料等的新型毒品，外觀多半包裝精美、具有迷惑性，極易吸引青少年嘗試。會中透過實例照片，讓村民清楚辨識毒品種類與特徵，並提醒家長多關心孩子的交友與作息，留意是否有異常行為，以防誤觸毒品陷阱。

▲▼ 【警方結合暑期青春專案　攜手溪西社區召開治安會議 強化居民、青少年自我保護與防颱意識】　 。（圖／民雄分局提供）


警方也警示，暑假期間青少年使用通訊與社交軟體頻繁，也增加「妨害性隱私」等相關案件的風險。許多不肖人士透過視訊引誘年輕人拍攝裸露影像，再以散播影片為威脅勒索金錢。民眾應避免與陌生人進行影像互動，更不要因一時信任而拍攝不當影像，以免遭到威脅。

警方在會議上，也特別提醒求職青年警惕「海外高薪打工」陷阱。近期有案例顯示，不少民眾受網路廣告吸引前往東南亞工作，結果被迫從事詐騙活動。若發現招募廣告內容涉及「快速海外打工獲利」等關鍵字，務必提高警覺並向警方諮詢。

▲▼ 【警方結合暑期青春專案　攜手溪西社區召開治安會議 強化居民、青少年自我保護與防颱意識】　 。（圖／民雄分局提供）

另外防制詐騙部分，警方揭露近期熱門的詐騙手法，包括針對中年族群的「愛情詐騙」，以及鎖定退休或具經濟基礎民眾的「投資詐騙」。詐騙集團常透過網路假扮專業投資老師，或以股票投資群組的名義進行引誘，先在第一次交易中讓被害人小額獲利，藉此建立信任，再引導其投入更多資金，最後捲款而逃。此外，仍有民眾誤以為將提款卡、印章或帳戶借人使用無礙，殊不知此舉可能導致帳戶成為警示帳戶，甚至讓自己淪為詐欺共犯。

交通安全方面，警方呼籲民眾騎乘機車務必全程佩戴安全帽，不僅能在事故發生時有效降低傷害，更是日常交通安全的基本保障。同時再次提醒，酒後駕車與疲勞駕駛均會使反應遲鈍，增加事故風險；年長者應避免行走或駕駛於大貨車或巴士旁，以防內輪差造成危險。行人通過斑馬線時應專注觀察左右來車，避免低頭使用手機，並快速通行確保安全。

最後因應颱風季，警方呼籲居民外出務必留意天候，並提前檢查社區排水系統是否暢通，低窪地區應備妥沙包，如有需要可立即聯繫村里長或派出所，相關單位都將給予必要的協助。

整場會議內容涵蓋防詐、防毒、交通安全及防災等多項重要議題，並結合照片展示、影片播放等多元宣導方式，讓與會居民在互動中獲取實用知識與防範技巧，進一步提升自我保護能力與安全意識，共同守護社區的平安與和諧。

08/12 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

民雄警分局青少年毒品詐騙交通安全

