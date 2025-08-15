　
社會 社會焦點 保障人權

網路男友傳「病床照」討15萬！她衝銀行匯款　真相讓人拳頭硬了

▲彰化1名60歲女子網戀洋男友遭詐。（圖／警方提供）

▲彰化1名60歲女子網戀洋男友遭詐。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

網路交友要小心！彰化縣一名60歲女子，2個月前透過社交軟體認識一名自稱外國籍的男子，陷入網戀，對方突然傳來2張住院照片，聲稱需要15萬元醫藥費，焦急萬分下立刻前往銀行匯款，幸好遇到機警行員和熱心員警聯手勸阻，才保住辛苦積蓄。

鹿港警方初步調查，福興分駐所警員莊緯豪接獲轄區銀行通報，指一名女子執意要提領15萬元匯款，但對用途說不清楚。莊員趕到現場後，發現她神情緊張地站在櫃檯前。

▲彰化1名60歲女子網戀洋男友遭詐。（圖／警方提供）

▲彰化1名60歲女子網戀洋男友遭詐。（圖／警方提供）

警方耐心詢問下，她才透露自己在社交軟體認識一名外國男子，兩人每天噓寒問暖，對方更以「親愛的」稱呼她。但認識不到2個月，男子突然傳來2張躺在病床上的照片，聲稱急需15萬元醫療費，還不斷傳訊「寶貝救我」。

員警查看對話紀錄後，立即識破這是典型的「假交友真詐財」手法。他先是安撫婦人情緒，接著拿出多起類似案例說明「對方也是說住院要錢，結果匯款後就消失了。」

為讓她徹底醒悟，警方當場撥打165反詐騙專線查證。經過近1小時勸說，黃婦終於驚覺受騙，隨即刪除對方聯絡方式，並在員警協助下封鎖詐騙集團的LINE帳號。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

傅崐萁嗆詐騙金額暴漲！　黃珊珊隔空打臉：這是統計方法問題

傅崐萁嗆詐騙金額暴漲！　黃珊珊隔空打臉：這是統計方法問題

行政院長卓榮泰今（15日）赴立院專案報告「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0執行成效」，國民黨團總召傅崐萁質詢時批評，年輕人當詐騙車手比跑FOODPANDA外送賺的還多，趨之若鶩，且從2020年詐騙金額42億元，2024年飆至487億元。卓榮泰、法務部長鄭銘謙則澄清是統計方式不同。傅崐萁直接打斷並表示，不要跟本席解釋。而後續民眾黨立委黃珊珊質詢同一議題時則表示，這是統計方法的問題，本來就應該這樣統計，現在是被害人說了算，這也代表之前就是遮羞布，我同意數字也逐步下降，但數字還是很可怕。

狂傳求愛訊息「先試車、來睡覺」　色阿伯慘了

狂傳求愛訊息「先試車、來睡覺」　色阿伯慘了

正妹淪車手收50萬元！警逮人驚見「喪屍菸彈」

正妹淪車手收50萬元！警逮人驚見「喪屍菸彈」

逼「地瓜王國」339公頃良田種電　農民抗議

逼「地瓜王國」339公頃良田種電　農民抗議

郵差遭砸死！彰化黃金大道將移除93棵

郵差遭砸死！彰化黃金大道將移除93棵

