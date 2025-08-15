網路男友傳「病床照」討15萬！她衝銀行匯款　真相讓人拳頭硬了

▲彰化1名60歲女子網戀洋男友遭詐。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

網路交友要小心！彰化縣一名60歲女子，2個月前透過社交軟體認識一名自稱外國籍的男子，陷入網戀，對方突然傳來2張住院照片，聲稱需要15萬元醫藥費，焦急萬分下立刻前往銀行匯款，幸好遇到機警行員和熱心員警聯手勸阻，才保住辛苦積蓄。

鹿港警方初步調查，福興分駐所警員莊緯豪接獲轄區銀行通報，指一名女子執意要提領15萬元匯款，但對用途說不清楚。莊員趕到現場後，發現她神情緊張地站在櫃檯前。

警方耐心詢問下，她才透露自己在社交軟體認識一名外國男子，兩人每天噓寒問暖，對方更以「親愛的」稱呼她。但認識不到2個月，男子突然傳來2張躺在病床上的照片，聲稱急需15萬元醫療費，還不斷傳訊「寶貝救我」。

員警查看對話紀錄後，立即識破這是典型的「假交友真詐財」手法。他先是安撫婦人情緒，接著拿出多起類似案例說明「對方也是說住院要錢，結果匯款後就消失了。」

為讓她徹底醒悟，警方當場撥打165反詐騙專線查證。經過近1小時勸說，黃婦終於驚覺受騙，隨即刪除對方聯絡方式，並在員警協助下封鎖詐騙集團的LINE帳號。