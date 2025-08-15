　
國際

傳美政府洽談「入股英特爾」　陳立武與川普密談細節曝

▲▼英特爾（Intel）。（圖／路透）

▲美國政府可能出資持有英特爾（Intel）股份。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）傳出正與半導體大廠英特爾（Intel）洽談，由美國政府出資持有公司股份的可能性。《彭博社》引述知情人士報導，這項構想源自川普本週與英特爾執行長陳立武在白宮的會晤，雙方討論到入股比例與價格等細節，但目前仍未拍板。

綜合外媒報導，消息曝光後，英特爾股價在14日正規交易時段勁揚逾7%，盤後再漲2.6%，激勵市場情緒。白宮發言人德賽（Kush Desai）低調回應稱，「任何關於假設性交易的討論，在政府正式宣布前都應視為臆測。」

目前還不清楚這筆交易何時、甚至是否會正式敲定；若成真，可能成為川普政府對其他關鍵產業美企進行投資的範例。

兩名熟悉白宮內部討論的人士向CNN透露，政府正評估在半導體、人工智慧資料中心等重要領域，對國內製造業進行類似入股投資的可行性。川普近來持續推動擴大美國本土生產，尤其聚焦於關鍵科技產品與零組件。

▲▼英特爾（Intel）新任執行長陳立武（Lip-Bu Tan）。（圖／路透）

▲英特爾（Intel）新任執行長陳立武。（圖／路透）

英特爾發言人拒絕對《彭博社》的報導置評，但強調公司「深切支持川普總統加強美國科技與製造領導地位的努力」，並表示期待與政府持續合作推進共同優先事項。

英特爾曾是全球晶片產業的絕對龍頭，但近年在多波技術浪潮中失速，市值已從2020年的2880億美元（約台幣9.3兆元）大幅縮水至約1040億美元（約台幣3.36兆元）。陳立武今年3月接掌執行長後積極改革，上月更宣布已完成裁員計畫的大部分，規模達15%，以求扭轉頹勢。

外界分析，若這筆政府入股案成真，不僅可為英特爾注入現金，也有助推進其在俄亥俄州投資280億美元（約台幣9052億元）興建新晶圓廠的計畫；該項目原訂2025年至2026年間啟用，但因延宕不斷，首座工廠預計要到2030年至2031年間才會完工並投入營運，比原時程延後至少5年。

據了解，英特爾原本就是帶著多種投資與合作方案進入這次會議，而川普在近期與多家美企達成特殊投資協議後，也有意將這類模式擴展至更多關鍵產業，包括半導體與人工智慧資料中心。雙方已同意在會後持續對話，爭取儘快達成協議。

有趣的是，川普在會前曾公開要求陳立武立即辭職，理由是對方與中國企業關係過於密切，但會面後態度大轉彎，形容會議「相當有意思」，更稱陳立武的成功故事「令人讚嘆」，並期待英特爾與內閣成員在未來幾天提出更多「建議」。

近期，川普政府已多次推動「非常規」投資合作，包括上月促成美國稀土公司MP Materials獲國防部數十億美元投資與長期採購承諾，以及本週敲定美國晶片商輝達（Nvidia）與超微（AMD）將對中國的晶片銷售收入15%繳交給美國政府，以換取重啟出口的許可。

每日新聞精選

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

關鍵字：

美國英特爾半導體川普入股北美要聞Intel

