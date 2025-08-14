快訊／雙普會台灣16日凌晨3時30分登場！　會後聯合記者會

▲川普與普丁將在美國阿拉斯加州安克拉治的軍事基地進行會談。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯總統普丁幕僚鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）宣布，普丁與美國總統川普的會談將在莫斯科時間15日晚間22時30分（台灣16日凌晨3時30分）舉行，會在翻譯的陪同之下展開一對一會談，結束之後，普丁與川普將會舉行聯合新聞記者會。

鄂夏柯夫也表示，兩人會談地點就在美國阿拉斯加州安克拉治的愛爾門道夫與李查遜聯合基地（Joint Base Elmendorf-Richardson），「具體來說，這次會晤將會使用基地的其中一處設施」。

鄂夏柯夫指出，普丁和川普會先進行一對一會晤，會有翻譯參與其中，隨後各自代表團加入會談，「預計兩國總統在會談開始時會發表一些談話，這是國際談判協商的標準作法」。

至於會談將持續多久，鄂夏柯夫說明，這將取決於討論的進度。

鄂夏柯夫也公布俄羅斯代表團成員名單，分別是外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）、國防部長貝洛索夫（Andrei Belousov）、財政部長希魯阿諾夫（Anton Siluanov）、國際經濟特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）以及他本人。