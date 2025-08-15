勞動部再推援助　減班休息勞工薪差補貼合併訓練津貼申領

▲勞動部啟動強化版「僱用安定措施」，減班休息勞工最高可領補助7萬2600元。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

因應美國對等關稅、新台幣匯率波動及進口關稅政策調整對產業的衝擊，勞動部自8月13日起啟動強化版「僱用安定措施」，並追溯自8月1日適用，補助行業擴大至9大製造業，補貼比例提高至薪資差額的70%，每人每月最高補助1萬2100元，最長6個月，累計可領7萬2600元。

勞工也可同時申請「因應美國對等關稅政策支援減班休息勞工再充電計畫」訓練津貼，減輕生活壓力、提升技能。

勞發署雲嘉南分署指出，適用對象為因國際經濟情勢影響而減班休息的受僱勞工，行業包括食品及飼品製造、紡織、橡膠製品、塑膠製品、金屬製品、電力設備及配備、機械設備、汽車及零件，以及其他運輸工具及零件製造等9類。自8月1日至115年1月31日止，經勞僱雙方協商並向當地勞工主管機關通報，且實際減班達30日以上，即可申請薪資差額補助。

雲嘉南分署表示，補助金額以減班前3個月平均投保薪資與減班後協議薪資的差額為基準，補貼比例為70%（無條件進位至百元），每月最高補助1萬2100元，最長6個月。補助款將直接匯入勞工帳戶，並採「速審速撥」方式辦理。申請可採紙本郵寄或「台灣就業通」線上申辦，須於減班休息滿30日的次日起90天內提出。相關問題可撥打免付費專線0800-777888，或洽雲嘉南分署及轄區就業中心。