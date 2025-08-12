護謝宜容闖新北院管制區躲媒體　北律工作人員門禁卡被收回

▲謝宜容涉貪被起訴後交保100萬元停止羈押，現身帶哭腔喊「對不起大家、對不起家屬」。（資料照／記者陸運陞攝）

記者黃哲民／台北報導

勞動部前分署長謝宜容任內涉圖利廠商、侵占公務禮品，昨（11日）到新北地院出庭，經台北律師公會工作人員擅自開啟法院內部公務走道，從受門禁管制的辦公區躲開媒體採訪，新北院今收回當事人門禁卡並嚴正譴責，北律也聲明將懲處當事人不當行為。

新北院今聲明指出，謝宜容昨接近中午12點開完庭，由辯護律師劉繼蔚與吳俊達帶進法庭大樓3樓律師休息室，要北律派駐休息室的1名工作人員，使用法院配發的公務門禁卡，開啟連通行政大樓的公務走道，讓謝進入辦公區從大門離開。

新北院表示，開庭民眾如有安全顧慮，可聲請法官准許社工或法警戒護陪同進出法院，但謝宜容沒聲請，而是透過辯護律師利用北律駐點工作人員，違規進入法院門禁管制區域，使新北院被疑提供特權，也影響新北院對同仁的安全維護，「實屬不當行為」。

新北院已收回北律這名工作人員的公務門禁卡，維護法院同仁安全辦公環境，並嚴正譴責相關人等本件不當行為，希望北律強化內部管理與教育，杜絕類似情事再次發生。

台北律師公會今聲明對此事引發的社會關注「深表歉意」，表示這名工作人員是被告知，律師會員自稱「承辦個案涉及人身安全顧慮」，希望協助從行政通道離開法院，工作人員「出於對會員安全之關切，卻未慮及違反法院相關規定，實係不當」。

北律表示一向重視司法機關規範與尊嚴，已啟動內部調查機制，將依相關規定懲處，也會持續強化內部管理與教育。

謝宜容昨與律師團開完庭神秘消失，在場10多位媒體記者守候1個多小時，新北院發現有異，才查出律師陪謝擅闖管制區，謝昨上午7點多提前在法庭外等開庭，刻意躲避媒體，昨法庭內外也未見謝的律師向北律工作人員所稱「承辦個案涉及人身安全顧慮」任何異狀。

謝宜容擔任勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署長時，圖利內定廠商承攬2件標案、不法獲利42萬餘元，謝另私吞沒發完的公務禮品12盒、價值約2萬元，謝與3名北分署部屬、3名廠商及2家公司，被起訴涉犯《刑法》洩密、《貪污治罪條例》圖利與《政府採購法》等罪嫌。

謝宜容任內另涉長期職場霸凌，去年（2024年）釀成1位吳姓男部屬在辦公室裡尋短身亡，引發眾怒，上述貪污犯行也被揭發，謝於偵辦期間被羈押約4個月，今年4月起訴移審新北院，獲准交保100萬元，限制住居與限制出境、出海，並佩戴電子腳環防逃。

新北院今年（2025年）5月26日首度開庭進行審前準備程序，謝宜容庭訊痛哭認罪、力拚緩刑，她因職場霸凌所涉過失致死罪嫌，經檢方以法律上無因果關連為由不起訴，謝當天開完庭仍受訪向吳男家屬道歉，狀似誠懇。

昨開庭時，謝宜容幾乎又哭全程，聲淚俱下自稱深切反省懺悔、對不起國家與家人，辯護律師團肯定她是「優秀公務員」，並企圖卸責給廠商與部屬辦理標案刻意討好巴結、迎合上意，但同案被告的律師打臉「不是迎合上意喔！是迫於謝的高壓威嚇、不得不從！」