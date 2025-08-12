　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

護謝宜容闖新北院管制區躲媒體　北律工作人員門禁卡被收回

▲謝宜容100萬元交保，現身帶哭腔喊，對不起大家、對不起家屬。（圖／記者陸運陞攝）

▲謝宜容涉貪被起訴後交保100萬元停止羈押，現身帶哭腔喊「對不起大家、對不起家屬」。（資料照／記者陸運陞攝）

記者黃哲民／台北報導

勞動部前分署長謝宜容任內涉圖利廠商、侵占公務禮品，昨（11日）到新北地院出庭，經台北律師公會工作人員擅自開啟法院內部公務走道，從受門禁管制的辦公區躲開媒體採訪，新北院今收回當事人門禁卡並嚴正譴責，北律也聲明將懲處當事人不當行為。

新北院今聲明指出，謝宜容昨接近中午12點開完庭，由辯護律師劉繼蔚與吳俊達帶進法庭大樓3樓律師休息室，要北律派駐休息室的1名工作人員，使用法院配發的公務門禁卡，開啟連通行政大樓的公務走道，讓謝進入辦公區從大門離開。

新北院表示，開庭民眾如有安全顧慮，可聲請法官准許社工或法警戒護陪同進出法院，但謝宜容沒聲請，而是透過辯護律師利用北律駐點工作人員，違規進入法院門禁管制區域，使新北院被疑提供特權，也影響新北院對同仁的安全維護，「實屬不當行為」。

新北院已收回北律這名工作人員的公務門禁卡，維護法院同仁安全辦公環境，並嚴正譴責相關人等本件不當行為，希望北律強化內部管理與教育，杜絕類似情事再次發生。

台北律師公會今聲明對此事引發的社會關注「深表歉意」，表示這名工作人員是被告知，律師會員自稱「承辦個案涉及人身安全顧慮」，希望協助從行政通道離開法院，工作人員「出於對會員安全之關切，卻未慮及違反法院相關規定，實係不當」。

北律表示一向重視司法機關規範與尊嚴，已啟動內部調查機制，將依相關規定懲處，也會持續強化內部管理與教育。

謝宜容昨與律師團開完庭神秘消失，在場10多位媒體記者守候1個多小時，新北院發現有異，才查出律師陪謝擅闖管制區，謝昨上午7點多提前在法庭外等開庭，刻意躲避媒體，昨法庭內外也未見謝的律師向北律工作人員所稱「承辦個案涉及人身安全顧慮」任何異狀。

謝宜容擔任勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署長時，圖利內定廠商承攬2件標案、不法獲利42萬餘元，謝另私吞沒發完的公務禮品12盒、價值約2萬元，謝與3名北分署部屬、3名廠商及2家公司，被起訴涉犯《刑法》洩密、《貪污治罪條例》圖利與《政府採購法》等罪嫌。

謝宜容任內另涉長期職場霸凌，去年（2024年）釀成1位吳姓男部屬在辦公室裡尋短身亡，引發眾怒，上述貪污犯行也被揭發，謝於偵辦期間被羈押約4個月，今年4月起訴移審新北院，獲准交保100萬元，限制住居與限制出境、出海，並佩戴電子腳環防逃。

新北院今年（2025年）5月26日首度開庭進行審前準備程序，謝宜容庭訊痛哭認罪、力拚緩刑，她因職場霸凌所涉過失致死罪嫌，經檢方以法律上無因果關連為由不起訴，謝當天開完庭仍受訪向吳男家屬道歉，狀似誠懇。

昨開庭時，謝宜容幾乎又哭全程，聲淚俱下自稱深切反省懺悔、對不起國家與家人，辯護律師團肯定她是「優秀公務員」，並企圖卸責給廠商與部屬辦理標案刻意討好巴結、迎合上意，但同案被告的律師打臉「不是迎合上意喔！是迫於謝的高壓威嚇、不得不從！」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
522 2 6584 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／5縣市明天風雨達停班課標準
楊柳來襲「影響最小區域」曝光！粉專：注意很熱的高溫
快訊／明天國內線航班全數取消
快訊／搬家才說「同居人死了」　垃圾堆見白骨腐屍
蔡康永怎麼老成這樣？暴瘦照驚呆網　PO照網友急了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／北市南港民宅大火！警消「扛出1女」無呼吸心跳　送醫搶救中

運11萬包私菸拒繳600萬罰鍰　新北男透天厝慘被查封...擇期拍賣

快訊／永和租客悚曝「同居人死了」　見骨男屍跪趴垃圾堆上

護謝宜容闖新北院管制區躲媒體　北律工作人員門禁卡被收回

菲籍移工菜刀砍同鄉！兒助陣狂毆後腦4下險奪命　父子下場曝

精品董事長亂搞「5娃3個媽」　正宮剛收留小三兒子...他又偷生

快訊／北市南港建物大火！火舌濃煙狂竄　16消防車、57警消搶救中

風雨要來了！池上鄉公所「五花大綁」守護金城武樹

氣溫飆32度！新北媽將1歲兒反鎖車內　警棍敲破賓士大G救人

快訊／板橋華江碼頭赫見女浮屍！口袋藏電話紙條　家人得知痛哭

【給我一個解釋】狗勾睡到一半被拍醒眼神超殺

【撞飛瞬間】台中女行人遭車猛撞！友人全程目擊嚇傻

顏清標父今告別式！顏寬恒捧牌位忍悲現身　各界人士估3000人到場

【最快今深夜發布海警】楊柳颱風估花東登陸穿過台灣

【袋鼠上演拳擊賽】飼養員勸架...拿掃帚直接被無視

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

【霸道兒子緊摟媽不放】心秒融化根本離不開XD

【纜繩突斷裂】俄渡假村遊客集體墜湖！　紛紛重摔+座椅殘骸四散

【電鍋冷知識】鍋蓋架居然可以換邊放！

【海上三寶？】中國海警船追菲巡邏艇！下秒與自家軍艦相撞超糗

快訊／北市南港民宅大火！警消「扛出1女」無呼吸心跳　送醫搶救中

運11萬包私菸拒繳600萬罰鍰　新北男透天厝慘被查封...擇期拍賣

快訊／永和租客悚曝「同居人死了」　見骨男屍跪趴垃圾堆上

護謝宜容闖新北院管制區躲媒體　北律工作人員門禁卡被收回

菲籍移工菜刀砍同鄉！兒助陣狂毆後腦4下險奪命　父子下場曝

精品董事長亂搞「5娃3個媽」　正宮剛收留小三兒子...他又偷生

快訊／北市南港建物大火！火舌濃煙狂竄　16消防車、57警消搶救中

風雨要來了！池上鄉公所「五花大綁」守護金城武樹

氣溫飆32度！新北媽將1歲兒反鎖車內　警棍敲破賓士大G救人

快訊／板橋華江碼頭赫見女浮屍！口袋藏電話紙條　家人得知痛哭

無尾熊誤闖馬路！阿公英勇救回「下秒超嚴肅訓話」　20秒片爆紅

「普普會」會晤前夕　俄羅斯或試射「無限航程」海燕導彈

鈴木駿輔的「完美0」進化之路　解密蛻變之處：和去年不一樣了

天后孫燕姿為國泰世華「大樹計畫」公益獻聲　助偏鄉學童站上世界舞台

429萬起、4人座漲1萬！台灣「新年式LEXUS LM」開賣　配備隔音升級

台鐵今正常行駛　颱風警報期間未乘車「1年內退費免手續費」

「舉重女神」成運動部長黑馬人選　郭婞淳：第一時間已婉拒

G級女優自爆「曾是籃球隊中鋒」　昔愛運動背景起底

樂心關懷協會捐24萬鞋品兌換券　助台東弱勢學童迎接新學期

快訊／5縣市明天風雨達停班課標準　24小時降雨上看450毫米

【霸道兒子緊摟媽不放】心秒融化根本離不開XD

社會熱門新聞

南投「小鋼砲」曾琮愷病逝！享年45歲

7歲愛女解剖舌頭不見　真相曝光

騎士遭後座男爆打倒地　還被拽手拖路旁

謝宜容貪污案開庭哽咽認罪：對不起國家的栽培

假冒檢警詐騙案！桃園3C集團盜刷近3000萬元

豪雨後奇景！上萬燕子停滿旗山老街電線

雙面法官！　說謊闖禍恐坐牢

即／板橋華江碼頭赫見女浮屍！家人聞噩耗痛哭

人妻打電話陳情　色警竟暗示「陪我那個」

「5F自拍」外流兒少、成人偷拍片　3男收押

十全停車風波案外案！揪出影印店是違建

17歲女搭車返家遇死劫　家屬暴怒痛毆計程車運將

通緝兄勾太太名模妹吸金2.6億全續押禁見！

即／租客悚曝「同居人死了」！　警到場驚見腐爛見骨男屍

更多熱門

相關新聞

關稅疊加20%！勞長洪申翰：衝擊4.2萬勞工　含減班休息或失業

關稅疊加20%！勞長洪申翰：衝擊4.2萬勞工　含減班休息或失業

針對美國對等關稅的衝擊，繼昨日行政院記者會說明後，勞動部長洪申翰今（12）日在臉書上發聲提出4點補充， 他說，4月公布「原稅率＋32%」的對等關稅已下修至8月的「原稅率＋20%」，因此受影響勞工的人數也從4月評估的潛在12萬人，降至目前潛在4.2萬人。

勞動部「青年就業旗艦計畫」助青年展翅、企業補足人才缺口

勞動部「青年就業旗艦計畫」助青年展翅、企業補足人才缺口

謝宜容開完庭神秘消失　竟是走公務通道

謝宜容開完庭神秘消失　竟是走公務通道

律師誇謝宜容優秀公務員爭緩刑　新北院9/18宣判

律師誇謝宜容優秀公務員爭緩刑　新北院9/18宣判

謝宜容貪污案開庭哽咽認罪：對不起國家的栽培

謝宜容貪污案開庭哽咽認罪：對不起國家的栽培

關鍵字：

職場霸凌勞動部謝宜容台北律師公會門禁嚴正譴責

讀者迴響

熱門新聞

快訊／明天午前4地達停班課標準　楊柳首波風雨預測曝

南韓官員轟台灣「外交失禮」登韓媒：留下傲慢印象

明颱風假關鍵！　陸警預估區域曝

楊柳加速前進「午後發陸警」　首波警戒範圍涵蓋4縣市

掰了第四個女兒！　吳宗憲鬆口解約內幕「認了無緣」：講再多都多餘　

才遭冷凍封殺！吳宗憲第4個女兒宣布「斷絕父女關係」吐心聲

食道癌第四期！數月神逆轉「癌細胞全消失」

楊柳很聰明！　「走了一條可以活下去的路」

即／川普宣布華盛頓特區進入「緊急狀態」

南投「小鋼砲」曾琮愷病逝！享年45歲

7歲愛女解剖舌頭不見　真相曝光

2童13樓陽台外嬉鬧！手抓玻璃「引體向上」...

贊成罷免跌10%　林濁水：糟到不能再糟

楊柳撲台可能放颱風假？　專家說話了

楊柳侵襲率2地飆99%　雙北等4縣市「不到10%」

更多

最夯影音

更多

【給我一個解釋】狗勾睡到一半被拍醒眼神超殺

【撞飛瞬間】台中女行人遭車猛撞！友人全程目擊嚇傻

顏清標父今告別式！顏寬恒捧牌位忍悲現身　各界人士估3000人到場

【最快今深夜發布海警】楊柳颱風估花東登陸穿過台灣

【袋鼠上演拳擊賽】飼養員勸架...拿掃帚直接被無視

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面