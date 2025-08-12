新住民勞動參與率近75%　嘉義就業中心成功媒合圓她的夢

▲阿芳穩定就業半年，操作ERP系統文件處理已輕鬆上手 。（圖／嘉義就業中心提供）

記者翁伊森／嘉義報導

根據內政部移民署(2025)統計，截至114年2月，台灣新住民人數逾60萬人，勞動參與率近75%，顯示新住民已逐漸成為臺灣重要的人力資本之一。為協助新住民順利進入職場，勞動部推動「新住民僱用獎助計畫」，鼓勵雇主進用新住民。來自越南的阿芳（化名）在嘉義就業中心就服員的協助下，順利進入大同鋁業股份有限公司擔任行政助理，穩定就業七個月，展現優秀語言及行政能力。

▲嘉義就業中心就服員透過獎助計畫媒合，助新住民穩定就業。（圖／嘉義就業中心提供）

阿芳數年前來台攻讀嘉義某大學碩士學位，畢業後在台結婚，期望在台建立家庭生活與發展職涯。然而，儘管她具備良好的行政處理能力與學術背景，卻因中文表達不夠流利，在求職過程中屢屢受挫，連續投遞多份履歷皆未獲回音，讓她一度對自身能力產生懷疑，甚至萌生放棄求職的念頭。

之後，阿芳走進嘉義就業中心民雄服務台尋求協助。經就業服務人員深入瞭解後，發掘她具有多項語言與專業技能，包括通過華語文能力B1檢定、多益成績670分，並熟悉各類文書軟體操作，亦曾擔任翻譯志工，具備從事行政職務的即戰力。

就服員在了解新住民阿芳的就業優勢後，運用勞動部「新住民僱用獎助計畫」，成功媒合阿芳至大同鋁業股份有限公司擔任行政助理一職，她主要負責ERP系統文件處理、採購作業及庫存管理等，並協助公司越籍移工溝通與協調，充分展現自身的工作能力與價值。目前她已穩定任職七個月，語言能力與信心亦同步成長。她相當感謝嘉義就業中心在她最徬徨時伸出援手，以及公司願意給予肯定與機會。她表示：「現在的工作讓我感到十分有成就感，也對未來的職涯發展更加充滿信心！」

▲勞動部推動「僱用獎助津貼」依僱用人數每人按月發給雇主11,000元，最長補助12個月。 。（圖／嘉義就業中心提供）

嘉義就業中心主任李奇玟表示，為協助新住民克服就業障礙，提升企業進用意願，勞動部近期除修正｢促進新住民就業補助作業要點」擴大適用範圍新增30萬5千名已歸化、已設籍之新住民，也積極推動「新住民僱用獎助計畫」，提供雇主聘用新住民提供每人每月最高11,000元、最長12個月的補助，協助新住民穩定投入職場。李主任也鼓勵新住民朋友勇敢踏出第一步，善用政府資源，將文化背景與語言優勢轉化為職場亮點，開創屬於自己的新人生，相關計畫資訊可上台灣就業通(https://job.taiwanjobs.gov.tw/)查詢，或電洽05-2240656嘉義就業中心。



