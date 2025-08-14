　
太離譜！花蓮某護理之家驚爆全裸直播　看護拍阿公洗澡引眾怒

1名31歲菲律賓籍看護，在替長輩洗澡時，竟全程透過個人社群平台直播。（翻攝自Threads）

▲菲律賓籍看護，在替長輩洗澡時，竟全程透過個人社群平台直播。（翻攝自Threads）

圖文／鏡週刊

花蓮門諾醫院壽豐護理之家近日爆出嚴重侵犯隱私事件！1名31歲菲律賓籍看護，在替長輩洗澡時，竟全程透過個人社群平台直播，導致長輩全裸畫面外流，引發網友及社會輿論強烈譴責。

事件最早由網友在Threads爆料，稱自己滑手機時意外看到直播畫面，內容竟是看護邊替阿公洗澡邊與觀眾互動，畫面中長輩毫無防備、全裸入鏡，讓人震驚不已。隨後，由於大量民眾檢舉，直播疑似被迫中斷。許多網友留言批評此舉「太扯了！怎麼可以直播長輩洗澡」、「這些拍攝有經過家人同意嗎？」更有人憤怒指出「長輩辛苦了一輩子，最後卻在網路上全身赤裸被看光」。

門諾醫療財團法人昨（13日）證實，事發後已於第一時間啟動調查與處理機制，並立即對該名看護停職。初步了解，當事人供稱拍攝與直播僅是為了「記錄生活」，並未因此獲取任何收益，也不清楚行為已涉及嚴重侵犯隱私問題。院方強調，無論出於何種動機，照護過程中涉及個人隱私與身體影像，絕不可擅自拍攝、傳送或公開，更不容任何形式的網路直播。

院方表示，除了向受害家屬致歉外，也將深入檢討並制定防範機制，包括加強員工教育訓練、將資訊安全與個資保護納入課程、嚴禁在照護期間使用私人手機或攝影設備，並建立例行抽查與同仁互相監督的制度，期望以零容忍的態度防止類似事件再度發生。

花蓮縣衛生局長朱家祥指出，目前尚未接獲正式通報，將詳細了解事件始末，確認是否真的拍到長輩私密部位，以及看護行為是否違反相關規範，並研議如何輔導醫院避免再度發生類似情況。依《護理人員法》及《長期照顧服務法》，此類行為可處6千元至3萬元罰鍰，若涉及妨害秘密罪或個資法，將依法究辦。


※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

