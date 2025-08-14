　
社會 社會焦點 保障人權

楊柳快閃！高雄社宅出包「室內大漏雨」　竟是水管接頭鬆脫

▲▼楊柳快閃！高雄社宅出包室內大漏雨　住戶掃水自嘲：算社會運動？（圖／Threads／tp6jp6zj3授權提供）

▲高雄社宅出包室內大漏雨，住戶掃水自嘲：算社會運動？（圖／Threads／tp6jp6zj3授權提供）

記者賴文萱／高雄報導

楊柳颱風昨日直撲台灣，帶來強勁風雨，高雄才剛新建不久的凱旋青樹社宅昨晚就發生淹水事件，住戶全員出動掃水，並自嘲「這或許是在社會住宅才有的額外體驗吧！」對此，高雄市都發局勘查確認是「水管接頭鬆脫」，已緊急請廠商修復，預計今日內可完成。

凱旋青樹社宅2023年才剛開放申租，不料，卻陸續傳出大大小小缺失，在昨晚楊柳颱風橫掃期間，社宅13樓就發生漏水事件。根據住戶發出的影片可見，不斷有水從天花板孔洞滴滴答答流出，連帶走廊、樓梯間也全是積水，住戶帶著水桶、拖把出外掃水，防止水淹進住家裡。

有住戶發文自嘲，「這或許是在社會住宅才有的額外體驗吧，緊急廣播，整棟住戶動起來 這個畫面也是蠻感動的，大家把所有的能裝水的器具都給使出來，這算不算是一種社會運動？」

▲▼楊柳快閃！高雄社宅出包室內大漏雨　住戶掃水自嘲：算社會運動？（圖／Threads／tp6jp6zj3授權提供）

▲▼高雄社宅出包室內大漏雨，住戶全員出動掃水。（圖／Threads／tp6jp6zj3授權提供）

▲▼楊柳快閃！高雄社宅出包室內大漏雨　住戶掃水自嘲：算社會運動？（圖／Threads／tp6jp6zj3授權提供）

對此，高雄市都發局表示，凱旋青樹社宅13樓漏水事件，於昨晚6時接獲通報後，立即協調管理單位派員清理積水，並安排值班人員到場戒備，避免狀況擴大，經查未造成住戶財產損失。

今日上午，都發局會同保固廠商進行現場勘查，確認漏水主因是水管接頭鬆脫。廠商目前已緊急派工進行修復，預計今日內可完成。

對於本次事件造成住戶生活不便，都發局深表歉意，並已嚴格要求保固廠商全面清查所有水管狀態，以確保未來不再發生類似情事，徹底保障住戶的居住品質與安全。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

