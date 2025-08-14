快訊／高雄碎屍案首度開庭　殺人魔張介宗：已簽器捐不可能殺人

▲張介宗殺人案今日召開準備程序庭。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

震驚全台的「碎屍魔」張介宗殺人案，高雄地院今（14）日首度召開準備程序庭，檢察官指控73歲的張介宗涉嫌狠心殺害大嫂及兩名老婦，還將她們殘忍肢解、棄屍大排水溝；張介宗出庭表示，檢察官指控的犯罪「都不是事實」，他早在幾年前就已經簽署器官捐贈，與社會無爭，而且他和被害人是熟識的朋友，怎麼可能殺了她們？

去年11月底，張介宗涉嫌在高雄前鎮區自宅犯下駭人聽聞3件命案，連自家75歲嫂子也不放過，更對兩名年逾7旬的女性友人痛下毒手。案發後，張嫌冷血分屍，將屍塊分批投入5號船渠棄屍，令人髮指。

警方與檢方大動作展開搜索，陸海空搜救隊輪番上陣，成功打撈出多具屍塊，並在張嫌住處發現血跡、凶器等證物。經過法醫艱辛比對鑑定，確認死者身份，全案終於水落石出，打撈到的人類頭骨，也確認是張介宗大嫂的頭骨。

儘管證據鐵證如山，張男卻仍狡辯否認犯案，僅承認3名婦人曾到訪家中，拒不認罪，檢方痛斥張介宗無人性，於5月28日將他依殺人重罪起訴，並求處3個死刑。

▲73歲的張介宗被控殺害三名婦人。（資料照／記者吳世龍攝）

高雄地院今日召開準備程序庭，未來將由國民法官參與審判，3名受害者家屬也首度出庭，但三人全程都不發一語。

張介宗在出庭時情緒相當穩定，看不出有任何愧疚之意，他向法官表示，檢察官指控的犯罪都「不是事實」，他早在幾年前就已經簽署器官捐贈，與社會無爭，而且他和被害人是熟識的朋友，怎麼可能殺了她們？

張介宗說，三名婦人都比他高大，他哪有力氣勒斃她們，而且她們一定會反抗，但他自己身上都沒有傷，而檢察官指控他棄屍在河裡，他根本沒走到河邊，他只是每天都去騎腳踏車健身，不是去棄屍，如果法官不相信，就趕快速審速決，他也不會上訴，死後就把身體捐給醫院。