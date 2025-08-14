「人肉雄三」想轉就轉！2國中女雙載突鬼切　倒楣騎士撞上3傷

記者許宥孺／高雄報導

高雄市梓官區12日發生一起車禍，2名女國中生騎乘微型電動車雙載，行經路口時突然鬼切左轉，造成後方一名男騎士閃避不及直接撞上，3人失去重心倒成一團，手腳多處擦挫傷，所幸沒有大礙。

事發在12日下午5點多，警方接獲報案指出，梓官區中正路、港九街口發生車禍，員警到場查看，發現是一部微型電動車與一度機車發生擦撞，2方騎士與1名後座乘客跌倒後，手腳有多處擦挫傷，不過3人都表示要自行就醫。

▲2女國中生雙載鬼切左轉，擊落男騎士。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方調查，15歲李姓少女與14歲涂姓少女是國中同學，當時由李女騎乘電動車搭載涂女，騎乘至路口時，未依規定突然左轉，造成後方直行的36歲林姓男騎士反應不及，兩車發生碰撞。

警方表示，李女未依規定轉彎，依《道路交通管理處罰條例》第73條第1項第3款規定「慢車駕駛人不依規定轉彎」，可處新臺幣300元以上1200元以下罰鍰。

▲▼2女國中生雙載鬼切，後方男騎士反應不及，3人慘摔。（圖／翻攝自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）



有目擊者將事發影片放上網路，直呼這猶如是「人肉雄三」，網友看完拳頭都硬了，紛紛表示：「想轉就轉 ，直接左轉 ，不先打方向燈，也不先看一下左後方」、「後照鏡是假的?」、「要轉彎也不先靠邊一點，燈打了也不注意後方來車說轉就轉，如果來的是學長這兩個應該直接上天了」。