　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

燒肉粽歌王翻版！翁台上唱到一半突倒地不治　全場目睹嚇傻

記者賴文萱／高雄報導

高雄市政府主辦的長青歌唱比賽「銀髮好聲音」北區初賽日前傳出憾事！一名80多歲參賽者蘇姓男子正在台上表演時，唱到激動處突然無預警向後倒下昏迷，現場觀眾見狀尖叫全嚇傻。蘇男雖經現場急救，並迅速送醫搶救但仍宣告不治，意外發生過程有如2016年寶島歌王郭金發猝死翻版。

▲▼郭金發翻版！高雄歌唱比賽傳憾事　老翁台上唱到一半突倒地不治。（圖／民眾提供）

▲高雄歌唱比賽傳憾事，老翁台上唱到一半突倒地不治。（圖／民眾提供）

「銀髮好聲音」歌唱比賽日前展開各區初賽，每區約有100多人報名参賽，最後錄取3名進入決賽。不過，12日在北區初賽進行期間，一名高齡80幾歲、精心打扮的蘇姓老翁，在台上唱到一半時，突然整個人無預警向後倒下暈厥，在場目睹一切的觀眾們全都尖叫嚇傻。現場目擊民眾指出，蘇姓老翁的聲音還滿宏亮的，歌藝也不錯，未料竟會發生憾事。

對此，高雄市社會局指出，銀髮好聲音北區初賽於12日在岡山文化中心演藝廳舉行，不老長青組83歲蘇姓老翁演唱過程中昏倒，由主辦單位護理人員立即評估並進行CPR，並同步通報119到場急救仍無自主呼吸心跳。

蘇姓老翁隨即送往岡山高醫醫院急診室進行急救，並通知家屬前往醫院處理。家屬到院了解後表示放棄治療，社會局隨後由葉欣雅副局長前往長輩家中向家屬表達慰問之意並致贈慰問金。

▲▼郭金發翻版！高雄歌唱比賽傳憾事　老翁台上唱到一半突倒地不治。（圖／民眾提供）

▲蘇姓老翁精心打扮參加歌唱比賽，未料在台上唱到一半，突倒地不治。（圖／民眾提供）

這起不幸事件也讓人回想起，2016年寶島歌王郭金發到高雄左營演出，作為壓軸演出代表歌曲《燒肉粽》，沒想到唱到一半卻在台上心肌梗塞，突然昏厥，被緊急送醫急救後宣告不治，享年72歲。而他倒下時，許多人衝上舞台為他施行CPR急救，眾人盡全力仍救不回，生命最後一刻仍在最愛的演唱舞台。

三軍總醫院老年醫學科主任謝嘉娟曾在「汀洲醫星」專欄發文表示，心肌梗塞通常來得又急又快，是死亡率很高的急症，但發作前大多有前兆，包含如重物壓在胸口的胸悶、胸口有拳頭般大的瞬間痛感、呼吸困難、冒冷汗、嘔吐、暈眩等等。

醫生呼籲，若患者發生上述情況時，應立刻停止所有活動並坐下或休息，若是急性發作胸悶、胸痛，也可以服用舌下含片，再撥打119求救。

預防心肌梗塞，請記得控制體重、三高、維持正常作息、遠離菸酒，適當喝水也可以維持血液暢通，另外還要注意溫差，半夜上廁所或是早上起床時不要過於急促，以免用力過猛造成血壓劇烈波動。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 3 0231 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／2週內第2起！高雄驚傳槍響　男頭部中彈亡
快訊／大谷翔平再創125年首見紀錄！
快訊／北市文山一分局遭搜索！　偵查隊長被帶走
快訊／逆孫棍棒狂敲頭、水果刀刺胸　嬤倒地慘死
中華隊大逆轉輸球！竟被亞洲盃官方嘲諷　籃協怒發聲
高雄議會財產申報曝　美女議員身家驚人！日本2地都置產

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／2週內第2起！高雄岡山驚傳槍響　50歲男頭部中彈亡

中國律師現身法庭「想幫忙打官司」審判長打槍　檢方分案調查

北市小貨車撞當鋪有內情！黑幫大哥欠債1.3億惹糾紛　警高度重視

檢調搜索北市警局文山一分局　偵查隊長涉貪遭帶走

快訊／雲林逆孫棍棒狂敲頭！水果刀刺胸　93歲嬤倒三合院慘死

楊柳快閃！高雄社宅出包「室內大漏雨」　竟是水管接頭鬆脫

快訊／公積金運用有問題被檢舉　北市刑警隊長遭約談

「人肉雄三」想轉就轉！2國中女雙載突鬼切　倒楣騎士撞上3傷

啦啦隊女神河智媛老闆詹智能遭亂刀砍死　今低調辦告別式

快訊／高雄碎屍案首度開庭　殺人魔張介宗：已簽器捐不可能殺人

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

【父親節驚喜】女兒偷飛去日本找爸媽　見面後爸媽直接定格超開心XD

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【屋頂牆壁全消失】楊柳強風吹翻鐵皮屋！小狗嚇呆找掩護

【全場歡呼】颱風天3飛機降落重飛　他「單輪著陸」驚險成功

【捕捉飛碟？】英男陪愛犬玩飛盤驚見「幽浮」？　空中拍到不明「高速白影」！　

小孩視角拍「我媽有多煩」　裝沒聽到洗澡指令挑戰媽極限

【還以為是貓頭鷹！】厭世貓店長顧店臉超厭世XD

快訊／2週內第2起！高雄岡山驚傳槍響　50歲男頭部中彈亡

中國律師現身法庭「想幫忙打官司」審判長打槍　檢方分案調查

北市小貨車撞當鋪有內情！黑幫大哥欠債1.3億惹糾紛　警高度重視

檢調搜索北市警局文山一分局　偵查隊長涉貪遭帶走

快訊／雲林逆孫棍棒狂敲頭！水果刀刺胸　93歲嬤倒三合院慘死

楊柳快閃！高雄社宅出包「室內大漏雨」　竟是水管接頭鬆脫

快訊／公積金運用有問題被檢舉　北市刑警隊長遭約談

「人肉雄三」想轉就轉！2國中女雙載突鬼切　倒楣騎士撞上3傷

啦啦隊女神河智媛老闆詹智能遭亂刀砍死　今低調辦告別式

快訊／高雄碎屍案首度開庭　殺人魔張介宗：已簽器捐不可能殺人

鹿希派監視器「抓包雙面人員工」！　暴怒還被嗆：要不是你誰早開扁

Sharp推出「零視覺干擾」除濕機　主打雨天「室內乾衣」還能烘鞋

每遇豪雨就撤離！馬太鞍堰塞湖納入災後重建條例附帶決議

林逸欣爸「診所1小物」爆紅！才1天就賣到缺貨　網喊：衝台南排隊

峮峮缺席《飢餓》錄影遭網轟！親上火線曝原因　「哭泣求助」反應惹心疼

上手銬搭囚車！金建希「模樣狼狽」接受檢方偵訊　調查干政收賄案

劉榮華檢察官解析消費糾紛與打詐防詐案例　華醫邀民眾聆聽

快訊／2週內第2起！高雄岡山驚傳槍響　50歲男頭部中彈亡

小孩吃飯「順手一舉動」讓她崩潰！《大學生》林舒語：根本來不及阻止

台灣7月出口飆新高　緊急需求掀貿易熱潮

【吸了個寂寞】吸塵器沒接管…整趟都白吸啦XD

社會熱門新聞

人妻出軌神秘男「你全身我都用光了」激戰日租套房

山坡地違法開發零容忍　台東縣府出手制止利家段工程

快訊／柯文哲抵北院開庭！學姊黃瀞瑩挺孕肚旁聽

雲林男毆打、持刀刺9旬祖母致死！遭裁定羈押

「看診抓乳」挨告！狼醫轉彰化執業　衛生局證實列管

台積電內鬼案！　清大工程師校友：以前都睜隻眼閉隻眼

酒店外被圍毆！前新竹縣長么子疑捲財務糾紛遭狂扁

高雄死亡車禍！女牽自行車闖紅燈遭撞斃

高雄歌唱比賽憾事！老翁唱一半突倒地不治

退伍軍人殺女會計猥褻煮屍　18年凶宅傳高跟鞋聲

檢調搜索文山一分局　偵查隊長遭約談

國訓中心教練是家暴慣犯！高院預防性羈押

高雄碎屍魔案首開庭張介宗喊我沒有殺人

外籍移工殺女友分屍案　二審仍判無期徒刑

更多熱門

相關新聞

楊柳快閃！高雄新社宅出包「室內大漏雨」

楊柳快閃！高雄新社宅出包「室內大漏雨」

楊柳颱風昨日直撲台灣，帶來強勁風雨，高雄才剛新建不久的凱旋青樹社宅昨晚就發生淹水事件，住戶全員出動掃水，並自嘲「這或許是在社會住宅才有的額外體驗吧！」對此，高雄市都發局勘查確認是「水管接頭鬆脫」，已緊急請廠商修復，預計今日內可完成。

2國中女雙載突鬼切　倒楣騎士撞上3人倒地

2國中女雙載突鬼切　倒楣騎士撞上3人倒地

高雄碎屍魔案首開庭張介宗喊我沒有殺人

高雄碎屍魔案首開庭張介宗喊我沒有殺人

2380→2180萬！　仁武凶宅降價遭諷「日幣賣合理」

2380→2180萬！　仁武凶宅降價遭諷「日幣賣合理」

高雄大雨人孔蓋跑了！　婦機車龍頭卡洞口慘摔

高雄大雨人孔蓋跑了！　婦機車龍頭卡洞口慘摔

關鍵字：

高雄歌唱比賽突發事件高血壓醫療

讀者迴響

熱門新聞

普發1萬元確定！發放時程看這裡　特別條例預算增至5900億

王祖賢「無口罩」高清照曝光！　郭靜純興奮：終於可以公開

芳瑜認了裸照外流！　慘遭詐騙

人妻出軌神秘男「你全身我都用光了」激戰日租套房

楊柳快閃侵襲！　明天全台「停班課資訊一次看」

LINE震撼彈！9/22全面停用「1功能」

山坡地違法開發零容忍　台東縣府出手制止利家段工程

中華電信7/31全台斷訊！補償出爐

楊柳剛走「最快3天」又有颱風發展　侵台機率存不確定性

吳宗憲《玩很大》錄一半「在旁偷擦淚」

亞洲盃發迷因圖　疑諷中華男籃遭逆轉

快訊／柯文哲抵北院開庭！學姊黃瀞瑩挺孕肚旁聽

雲林男毆打、持刀刺9旬祖母致死！遭裁定羈押

國寶級女大生下海拍！自曝原因：喜歡性愛

「看診抓乳」挨告！狼醫轉彰化執業　衛生局證實列管

更多

最夯影音

更多

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

【父親節驚喜】女兒偷飛去日本找爸媽　見面後爸媽直接定格超開心XD

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面