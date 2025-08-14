燒肉粽歌王翻版！翁台上唱到一半突倒地不治　全場目睹嚇傻

記者賴文萱／高雄報導

高雄市政府主辦的長青歌唱比賽「銀髮好聲音」北區初賽日前傳出憾事！一名80多歲參賽者蘇姓男子正在台上表演時，唱到激動處突然無預警向後倒下昏迷，現場觀眾見狀尖叫全嚇傻。蘇男雖經現場急救，並迅速送醫搶救但仍宣告不治，意外發生過程有如2016年寶島歌王郭金發猝死翻版。

▲高雄歌唱比賽傳憾事，老翁台上唱到一半突倒地不治。（圖／民眾提供）

「銀髮好聲音」歌唱比賽日前展開各區初賽，每區約有100多人報名参賽，最後錄取3名進入決賽。不過，12日在北區初賽進行期間，一名高齡80幾歲、精心打扮的蘇姓老翁，在台上唱到一半時，突然整個人無預警向後倒下暈厥，在場目睹一切的觀眾們全都尖叫嚇傻。現場目擊民眾指出，蘇姓老翁的聲音還滿宏亮的，歌藝也不錯，未料竟會發生憾事。

對此，高雄市社會局指出，銀髮好聲音北區初賽於12日在岡山文化中心演藝廳舉行，不老長青組83歲蘇姓老翁演唱過程中昏倒，由主辦單位護理人員立即評估並進行CPR，並同步通報119到場急救仍無自主呼吸心跳。

蘇姓老翁隨即送往岡山高醫醫院急診室進行急救，並通知家屬前往醫院處理。家屬到院了解後表示放棄治療，社會局隨後由葉欣雅副局長前往長輩家中向家屬表達慰問之意並致贈慰問金。

▲蘇姓老翁精心打扮參加歌唱比賽，未料在台上唱到一半，突倒地不治。（圖／民眾提供）

這起不幸事件也讓人回想起，2016年寶島歌王郭金發到高雄左營演出，作為壓軸演出代表歌曲《燒肉粽》，沒想到唱到一半卻在台上心肌梗塞，突然昏厥，被緊急送醫急救後宣告不治，享年72歲。而他倒下時，許多人衝上舞台為他施行CPR急救，眾人盡全力仍救不回，生命最後一刻仍在最愛的演唱舞台。

三軍總醫院老年醫學科主任謝嘉娟曾在「汀洲醫星」專欄發文表示，心肌梗塞通常來得又急又快，是死亡率很高的急症，但發作前大多有前兆，包含如重物壓在胸口的胸悶、胸口有拳頭般大的瞬間痛感、呼吸困難、冒冷汗、嘔吐、暈眩等等。

醫生呼籲，若患者發生上述情況時，應立刻停止所有活動並坐下或休息，若是急性發作胸悶、胸痛，也可以服用舌下含片，再撥打119求救。

預防心肌梗塞，請記得控制體重、三高、維持正常作息、遠離菸酒，適當喝水也可以維持血液暢通，另外還要注意溫差，半夜上廁所或是早上起床時不要過於急促，以免用力過猛造成血壓劇烈波動。