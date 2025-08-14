　
大陸 大陸焦點 特派現場

哈爾濱公安副局長勾結黑道遭開除黨籍　妻子擁知名女企業家身份

▲哈爾濱公安局前副局長于濤與家人和黑道勾結犯罪，遭開除黨籍。（圖／翻攝紅星新聞）

▲哈爾濱公安局前副局長于濤與家人和黑道勾結犯罪，遭開除黨籍。（圖／翻攝紅星新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸黑龍江省紀委監委13日通報，哈爾濱市公安局前副局長于濤嚴重違紀違法，涉受賄、行賄及徇私枉法等多項罪名，並被指與黑惡勢力勾結，決定對其開除黨籍、取消待遇，並將涉嫌犯罪問題移送檢方依法起訴。公開資料顯示，于濤妻子張緒霞也在犯罪集團名單內，另一重身份則是以當地知名女企業家為掩護。

▲哈爾濱公安局前副局長于濤與家人和黑道勾結犯罪，遭開除黨籍。（圖／翻攝紅星新聞）

《觀察者網》報導，調查認定，于濤長期培植個人勢力、對抗組織審查，違規為本人與親屬謀取人事及經營利益，並接受企業主提供旅遊安排；同時大肆干預司法和執法活動，生活腐化奢靡，非法收受巨額財物。通報指出，他在中共十八大、十九大乃至二十大後仍不收斂，性質嚴重、影響惡劣。

公開資訊顯示，于濤1962年生於哈爾濱，早年從事工商管理，後轉入公安系統，歷任多個派出所及刑警隊職務。2004年至2009年間，他擔任呼蘭區公安分局局長；2011年底出任市公安局副局長並長期分管刑偵工作，2022年以二級巡視員身份退休。

▲哈爾濱公安局前副局長于濤與家人和黑道勾結犯罪，遭開除黨籍。（圖／翻攝紅星新聞）

雞西市紀委監委於2024年7月宣佈對于濤立案調查；同年10月，警方公開徵集其與妻子張緒霞、姐姐于波等人涉黑線索，並公開已打掉由三人領銜的涉黑犯罪集團。據悉，張緒霞名下餐飲企業員工逾千人，其經營的飯店在于濤被查兩天後曾突發火災，引發關注。

這起哈爾濱警方高層與黑道勾結的案子源於呼蘭區自2019年以來陸續查辦「四大家族」等涉黑案件，涉及公職人員眾多，部分問題持續近二十年，反映當地黑道勢力盤根錯節的程度。

08/13 全台詐欺最新數據






※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

