縱放通緝犯、包庇賭場「每天給1萬」不取締　新北劣警被起訴

▲新北市金山警分局。（圖／記者郭世賢攝）

記者郭世賢、葉品辰／基隆報導

新北市金山警分局大鵬派出所（現已調至石門分駐所）巡佐莊翼飛涉嫌縱放蔡姓通緝犯，基隆地檢署偵辦後，發現他還另外涉及包庇賭場、涉犯貪污治罪條例等罪，基隆地方檢察署偵查14日終結，確定對莊翼飛與支付賄賂款項、經營賭場的黃男提起公訴，5名賭客則分別向法院聲請簡易判決處刑及給予1萬元或5千元附加條件之緩起訴處分。

去(2024)年8月21日，蔡姓通緝犯被金山警交通分隊警員攔查，但他謊報兄長姓名，當下警員查證發現蔡男資料相符，於是放人，但事後覺得有異，遂請偵查隊協助追查，才赫見蔡男是通緝犯，立即通報追緝。當晚蔡男駕車經過萬里區玉田一帶，被萬里分駐所長張智傑攔下，坐在副駕的巡佐莊翼飛竟向張私下表示，蔡男是他的線民，正在協助他辦案，並承諾之後會再提供一名通緝犯作為績效交換，結果當場遭張拒絕，並通報分局長沈明義。

分局長得知後當即下令依法將蔡男與莊員帶回偵辦，並將莊函送基隆地檢署偵辦。另外，莊員依違反警察人員與特定對象接觸交往等相關規定，予以記2支申誡懲處，並調至金山警石門分駐所。

今年3月基隆地檢署指揮警方搜索莊翼飛辦公處及住處，查出一名黃男在新北市金山區多處經營賭場，莊翼飛經指定承辦取締賭博業務，卻向黃男承諾，若每天給他1萬元，便不取締他的賭場，總共獲取34萬元。

莊翼飛涉犯貪污治罪條例對於違背職務行為收受賄賂、對於主管事務明知違背法令圖利他人、刑法公務員包庇他人供給賭博場所聚眾賭博、在公眾得出入之場所賭博財物等罪。黃男則涉犯貪污治罪條例對於公務人員關於違背職務之行為交付賄賂、刑法意圖營利供給賭博場所聚眾賭博等罪。今基隆地檢署偵查終結，確認對此2人提起公訴。

至於在賭場內查到的5名賭客，基隆地檢署則分別向法院聲請簡易判決處刑及給予1萬元或5千元附加條件之緩起訴處分。