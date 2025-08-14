　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

縱放通緝犯、包庇賭場「每天給1萬」不取締　新北劣警被起訴

▲新北市金山警分局外觀。（圖／記者郭世賢攝）

▲新北市金山警分局。（圖／記者郭世賢攝）

記者郭世賢、葉品辰／基隆報導

新北市金山警分局大鵬派出所（現已調至石門分駐所）巡佐莊翼飛涉嫌縱放蔡姓通緝犯，基隆地檢署偵辦後，發現他還另外涉及包庇賭場、涉犯貪污治罪條例等罪，基隆地方檢察署偵查14日終結，確定對莊翼飛與支付賄賂款項、經營賭場的黃男提起公訴，5名賭客則分別向法院聲請簡易判決處刑及給予1萬元或5千元附加條件之緩起訴處分。

去(2024)年8月21日，蔡姓通緝犯被金山警交通分隊警員攔查，但他謊報兄長姓名，當下警員查證發現蔡男資料相符，於是放人，但事後覺得有異，遂請偵查隊協助追查，才赫見蔡男是通緝犯，立即通報追緝。當晚蔡男駕車經過萬里區玉田一帶，被萬里分駐所長張智傑攔下，坐在副駕的巡佐莊翼飛竟向張私下表示，蔡男是他的線民，正在協助他辦案，並承諾之後會再提供一名通緝犯作為績效交換，結果當場遭張拒絕，並通報分局長沈明義。

分局長得知後當即下令依法將蔡男與莊員帶回偵辦，並將莊函送基隆地檢署偵辦。另外，莊員依違反警察人員與特定對象接觸交往等相關規定，予以記2支申誡懲處，並調至金山警石門分駐所。

今年3月基隆地檢署指揮警方搜索莊翼飛辦公處及住處，查出一名黃男在新北市金山區多處經營賭場，莊翼飛經指定承辦取締賭博業務，卻向黃男承諾，若每天給他1萬元，便不取締他的賭場，總共獲取34萬元。

莊翼飛涉犯貪污治罪條例對於違背職務行為收受賄賂、對於主管事務明知違背法令圖利他人、刑法公務員包庇他人供給賭博場所聚眾賭博、在公眾得出入之場所賭博財物等罪。黃男則涉犯貪污治罪條例對於公務人員關於違背職務之行為交付賄賂、刑法意圖營利供給賭博場所聚眾賭博等罪。今基隆地檢署偵查終結，確認對此2人提起公訴。

至於在賭場內查到的5名賭客，基隆地檢署則分別向法院聲請簡易判決處刑及給予1萬元或5千元附加條件之緩起訴處分。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 3 0231 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／《台灣霹靂火》秦楊突失明！
快訊／普發1萬元確定！　發放時程看這裡
分屍女友「肝臟丟馬桶」　變態男再判無期徒刑
駕駛霧煞煞！北市通勤熱點200公尺狂塞27面路牌
吳宗憲《玩很大》錄一半「在旁偷擦淚」　KID坤達秒變沉重
王文淵拍板！　台塑集團今年調薪2％
郭智輝爆關稅開獎前設宴「當我們快樂在一起」　經濟部回應了
闖日本平交道「拍照打卡」遭撞死　台女遊客身分曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

燒肉粽歌王翻版！翁台上唱到一半突倒地不治　全場目睹嚇傻

總統府憲兵211營有共諜！學長帶學弟賣情報　4人二審判決曝

法國男模當「人肉快遞」行李箱運4500萬大麻被逮　超慘下場曝

車手要關1年半「願繳3千元」求減刑　法官打臉：根本沒繳

車禍忘拉手煞車「神力阿姨」單手拉車　奇葩畫面曝光網友朝聖

縱放通緝犯、包庇賭場「每天給1萬」不取締　新北劣警被起訴

又被撞！彰化彰南路沿線行人庇護島　4個月被撞7次

又是投資詐騙！修車行老闆痛失200萬　車手頭等15人被逮

快訊／前一晚吃安眠藥…新北男「開車連撞10機車」！現場畫面曝光

變態男狠殺女友「切肉刀分屍」肝臟丟馬桶沖掉　再判無期徒刑

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

【屋頂牆壁全消失】楊柳強風吹翻鐵皮屋！小狗嚇呆找掩護

【全場歡呼】颱風天3飛機降落重飛　他「單輪著陸」驚險成功

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

小孩視角拍「我媽有多煩」　裝沒聽到洗澡指令挑戰媽極限

【捕捉飛碟？】英男陪愛犬玩飛盤驚見「幽浮」？　空中拍到不明「高速白影」！　

【還以為是貓頭鷹！】厭世貓店長顧店臉超厭世XD

【市長今天不帥？】台北下半天「近停班課標準」蔣萬安曝臨時放假可能性

燒肉粽歌王翻版！翁台上唱到一半突倒地不治　全場目睹嚇傻

總統府憲兵211營有共諜！學長帶學弟賣情報　4人二審判決曝

法國男模當「人肉快遞」行李箱運4500萬大麻被逮　超慘下場曝

車手要關1年半「願繳3千元」求減刑　法官打臉：根本沒繳

車禍忘拉手煞車「神力阿姨」單手拉車　奇葩畫面曝光網友朝聖

縱放通緝犯、包庇賭場「每天給1萬」不取締　新北劣警被起訴

又被撞！彰化彰南路沿線行人庇護島　4個月被撞7次

又是投資詐騙！修車行老闆痛失200萬　車手頭等15人被逮

快訊／前一晚吃安眠藥…新北男「開車連撞10機車」！現場畫面曝光

變態男狠殺女友「切肉刀分屍」肝臟丟馬桶沖掉　再判無期徒刑

郭智輝被控關稅開獎當晚吃大餐　牛煦庭：對郭是很大的危機

楊柳颱風橫掃過境　合歡山、奧萬大森林遊樂區8/15開園

UPS貨機降落擦地冒火光　我國運安會與美合作立案調查

燒肉粽歌王翻版！翁台上唱到一半突倒地不治　全場目睹嚇傻

台電跨區動員搶修　颱風後新營轄區復電率逾9成力拚今晚全亮燈

耳鳴又頭暈、睡不好　醫：25%病人需耳鼻喉＋精神科治療

快訊／《台灣霹靂火》秦楊右眼突失明！　左眼視力剩0.025崩潰

赫士盟攜手新加坡一星主廚　祥雲龍吟舊址打造全新日料「亘一郎」

因應關稅衝擊　經貿辦：930億產業振興方案今再增加200億

總統府憲兵211營有共諜！學長帶學弟賣情報　4人二審判決曝

【來台3年老鳥不怕了】#李多慧 颱風天出門差點被吹倒

社會熱門新聞

人妻出軌神秘男「你全身我都用光了」激戰日租套房

山坡地違法開發零容忍　台東縣府出手制止利家段工程

「看診抓乳」挨告！狼醫轉彰化執業　衛生局證實列管

快訊／柯文哲抵北院開庭！學姊黃瀞瑩挺孕肚旁聽

酒店外被圍毆！前新竹縣長么子疑捲財務糾紛遭狂扁

台積電內鬼案！　清大工程師校友：以前都睜隻眼閉隻眼

高雄死亡車禍！女牽自行車闖紅燈遭撞斃

退伍軍人殺女會計猥褻煮屍　18年凶宅傳高跟鞋聲

國訓中心教練是家暴慣犯！高院預防性羈押

男鐵鎚砸老闆娘後腦　判決曝光

台南男早上出門練氣功！妻搜出「威而鋼、潤滑液」34年婚姻毀滅

台中噁男「侵犯少女25次」狂拍片　開庭前突死亡！

清華大學化工館今晨火警　內存多化學物質

嘉市議員戴寧涉貪定讞將入獄　啟動防逃機制

更多熱門

相關新聞

美國又爆槍擊　多名執法人員中彈

美國又爆槍擊　多名執法人員中彈

美國維吉尼亞州13日晚間發生槍擊事件，根據該州眾議員的說法，有多名執法人員中彈。

哈爾濱公安副局長勾結黑道遭開除黨籍 妻子擁知名女企業家身份

哈爾濱公安副局長勾結黑道遭開除黨籍 妻子擁知名女企業家身份

基隆4學子榮獲志工菁英獎　邱佩琳喊讚

基隆4學子榮獲志工菁英獎　邱佩琳喊讚

新北警誤擊民眾判無罪　死者姑嗆殺法官被起訴

新北警誤擊民眾判無罪　死者姑嗆殺法官被起訴

沈慶京自稱「僅涉犯這罪」　律師團急喊聲

沈慶京自稱「僅涉犯這罪」　律師團急喊聲

關鍵字：

基隆警察賄賂

讀者迴響

熱門新聞

王祖賢「無口罩」高清照曝光！　郭靜純興奮：終於可以公開

楊柳快閃侵襲！　明天全台「停班課資訊一次看」

人妻出軌神秘男「你全身我都用光了」激戰日租套房

芳瑜認了裸照外流！　慘遭詐騙

LINE震撼彈！9/22全面停用「1功能」

山坡地違法開發零容忍　台東縣府出手制止利家段工程

中華電信7/31全台斷訊！補償出爐

楊柳剛走「最快3天」又有颱風發展　侵台機率存不確定性

亞洲盃發迷因圖　疑諷中華男籃遭逆轉

台中公車驚見「熊抱狼」　變態慣犯強鎖女學生

楊柳二次登陸！ 小鋼炮6天衝到廣東

「看診抓乳」挨告！狼醫轉彰化執業　衛生局證實列管

國寶級女大生下海拍！自曝原因：喜歡性愛

快訊／最大陣風破10級！台中市府宣布2地停班課

「仁川女神」PO泳裝照　邊荷律急：穿上衣服

更多

最夯影音

更多

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

【屋頂牆壁全消失】楊柳強風吹翻鐵皮屋！小狗嚇呆找掩護

【全場歡呼】颱風天3飛機降落重飛　他「單輪著陸」驚險成功

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面