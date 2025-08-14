美媒：台灣借鑑烏軍黑海奇襲　無人艇部隊成「阻共艦侵台」關鍵

▲ 中科院6月於蘇澳龍德造船廠6廠碼頭舉辦「水面無人載具公開展示媒體參訪活動」。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美媒披露，台灣正積極研發海上無人艇部隊，借鑑烏克蘭在黑海戰場的成功經驗，多款新型無人攻擊艇已進入測試階段，預計將成為擾亂及削弱侵台艦隊的重要武器。美國軍事專業媒體分析指出，這些無人艇將大幅提高北京軍事冒險的成本，可能成為讓敵軍付出血腥代價的關鍵武器。

美國《海軍新聞》13日報導，面對對岸軍事威脅，台灣國防建設明顯加速，其中最受矚目的便是武裝無人水面載具的快速發展。這項戰略受到俄烏戰爭中烏軍在黑海作戰的啟發，烏克蘭運用無人艇成功癱瘓俄國黑海艦隊，奪取制海權優勢。

報導指出，單一武器系統雖難以決定戰爭勝負，但台灣這批新型無人艇仍具備重大戰略意義，不僅能夠干擾並重創第一波攻擊部隊，更能對後續的補給作業造成沉重打擊。報導特別提到，中國的兩棲登陸艇將成為這些無人艇的首要攻擊目標。

中科院6月的展示活動中，12家廠商展出首批具備實戰能力的設計方案，顯示台灣無人艇研發進程已明顯加快。已知主力機型包括「快奇」無人艇，採用低矮船體設計，配備雙引擎動力系統，最高航速可達43節，並搭載衛星通訊設備及多種武器系統，包括船首撞擊爆破裝置、無人機收納艙，以及六管滯空攻擊彈藥發射器。

另一款「奮進魔鬼魚」則展現更前衛的設計感，這艘三體船採用隱形玻璃纖維船體，全長8.6公尺，寬度3.7公尺，且具備載人功能，最高時速35節。其帆狀桅杆底部設有駕駛艙，前甲板的顯眼雷達罩可安裝萬向衛星通訊天線。

「海鯊800」則是原400型的放大強化版本，採用雙舷外機配置，特殊的全封閉設計提供額外裝甲防護；9公尺長的「食人魚」無人艇具備隱身外型，中段設有大型上層建築作為無人機庫，船體更塗覆雷達吸波材料，大幅降低被偵測機率。

分析認為，這些無人艇若能大量生產並保持作戰模式機密性，將為北京的軍事決策者帶來巨大變數。報導評估，透過靈活運用這些無人武器系統，台灣可有效引導敵艦進入長程導彈等其他防禦武器的射程範圍，形成多層次防護網。