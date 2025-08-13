快訊／遭放鳥轟台灣「外交失禮」　南韓官員再發聲：要懂得反省！

記者羅翊宬／編譯

南韓真相和解委員會委員長朴宣映先前邀請我中華民國行政院政委林明昕會談，原本已準備好點心和交換禮物，豈料卻在前一天遭台灣單方面取消，導致她心生不滿透過臉書發文，痛批台灣外交官「無禮傲慢」。事件發酵後，如今她稍早於今（13）日下午發文，讚賞我駐韓代表丘高偉親自登門道歉的舉動。

▲南韓官員朴宣映批台灣官員「傲慢無禮」後，駐韓代表登門道歉。（圖／翻攝自朴宣映臉書）

朴宣映13日下午5時29分（韓國時間下午6時29分）再度透過臉書發文，讚嘆社群網路帶來的影響力，她表示自從前天（11日）發文抱怨台灣當面取消面談、痛批「傲慢且無禮」後，在台灣掀起巨大的風波，其中台灣通訊社《中央社》和《世界日報》更直接引用發文進行報導，內文檢討外交失禮導致國家蒙羞。

朴宣映透露，自從台灣政壇掀起巨大風暴以後，台灣外交部迅速發表聲明，指出已派台灣駐韓代表直接登門道歉，「結果今天下午，丘高偉便直接來到真相和解委員會登門道歉。」

朴宣映感嘆道，「沒想到（丘）上任還不到一個月，竟然能夠急忙配合我的時間，抽空直接登門拜訪，只為了替別人所犯的行為道歉。我還能夠說什麼呢？而且還帶著10多年前有一面之緣的參事官來訪。」

她表示，「所謂的國際關係，就必須是這樣的！這不單僅限於國家之間的關係，私人之間也必須守信用。只要犯下錯誤的行為，無論對方是誰，儘快認錯道歉才是唯一正解。然而，若不道歉，甚至持續且反覆為自己的錯誤辯解或說謊，這種行徑實在有損自身的人格。無論公私皆是如此。」