不斷更新／台中、台南明正常上班課！　16縣市宣布了

楊柳颱風快閃離台，過去3小時強度稍減弱，未來強度有持續減弱且暴風圈縮小的趨勢，本島及澎湖將在今天深夜脫離暴風範圍，金門則在明天清晨脫離暴風範圍，預估明天清晨解除海上陸上警報。《ETtoday新聞雲》整理明（14）日最新停班停課資訊如下，供讀者快速掌握：
北部地區
台北市：尚未列入警戒區
新北市：尚未列入警戒區
基隆市：尚未列入警戒區
桃園市：尚未列入警戒區
新竹市：明日正常上班上課
新竹縣：明日正常上班上課
中部地區
苗栗縣：明日正常上班上課
台中市：明日正常上班上課
彰化縣：明日正常上班上課
南投縣：明日正常上班上課
雲林縣：明日正常上班上課
南部地區
嘉義縣：明日正常上班上課
嘉義市：明日正常上班上課
台南市：明日正常上班上課
高雄市：桃源區3里明日停止上班上課，其餘地區明日正常上班上課
屏東縣：滿洲鄉、春日鄉士文村明日停止上班上課，其餘地區明日正常上班上課
東部地區
宜蘭縣：尚未宣布
花蓮縣：明日正常上班上課
台東縣：海端鄉海端村新武部落及霧鹿村、利稻村明日停止上班上課，其餘地區正常上班、正常上課。
新生國中、東海國中、卑南國中、豐田國中、大王國中、初鹿國中、土坂國小、公館國小、關山國小、四維幼兒園停止上課，照常上班。
外島地區
澎湖縣：尚未宣布
連江縣：明日正常上班上課
金門縣：明日上午停止上班、上課
