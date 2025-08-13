　
生活

不斷更新／台中、台南明正常上班課！　16縣市宣布了

▲▼楊柳颱風路徑。（圖／氣象署提供）

▲楊柳颱風路徑。（圖／氣象署提供）

記者楊庭蒝／綜合報導

楊柳颱風快閃離台，過去3小時強度稍減弱，未來強度有持續減弱且暴風圈縮小的趨勢，本島及澎湖將在今天深夜脫離暴風範圍，金門則在明天清晨脫離暴風範圍，預估明天清晨解除海上陸上警報。《ETtoday新聞雲》整理明（14）日最新停班停課資訊如下，供讀者快速掌握：

北部地區

台北市：尚未列入警戒區
新北市：尚未列入警戒區
基隆市：尚未列入警戒區
桃園市：尚未列入警戒區
新竹市：明日正常上班上課
新竹縣：明日正常上班上課

中部地區

苗栗縣：明日正常上班上課
台中市：明日正常上班上課
彰化縣：明日正常上班上課
南投縣：明日正常上班上課
雲林縣：明日正常上班上課

南部地區

嘉義縣：明日正常上班上課
嘉義市：明日正常上班上課
台南市：明日正常上班上課
高雄市：桃源區3里明日停止上班上課其餘地區明日正常上班上課
屏東縣：滿洲鄉、春日鄉士文村明日停止上班上課其餘地區明日正常上班上課

東部地區

宜蘭縣：尚未宣布
花蓮縣：明日正常上班上課
台東縣：海端鄉海端村新武部落及霧鹿村、利稻村明日停止上班上課，其餘地區正常上班、正常上課。

新生國中、東海國中、卑南國中、豐田國中、大王國中、初鹿國中、土坂國小、公館國小、關山國小、四維幼兒園停止上課，照常上班。

外島地區

澎湖縣：尚未宣布
連江縣：明日正常上班上課
金門縣：明日上午停止上班、上課
 

 

08/12 全台詐欺最新數據

542 3 2348 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／16縣市宣布了！最新停班課一覽
三黨達共識！災後重建特別條例增至600億元　周五院會拚三讀
快訊／台中明正常上班課！
快訊／高雄宣布「桃源區3里」明停班停課
快訊／台泥代三元能源發重訊「火災賠了110億元」高層減薪到年

女大生凌晨KTV喝爛醉！陸輔導老師竟「撿屍開房」性侵

客貨車突爆胎！停新北環快外側車道　返家OL追撞受困車內

TOYOTA化身「寵物溝通師」？幽默揭開「毛孩內心小劇場」完成IG任務再抽萬元五星住宿券

菲律賓台灣形象展9月登場　展覽推介會再現台灣軟硬實力

新北環保智慧升級　侯友宜：共同打造永續城市

「小鷹」慢慢茁壯！洪一中坦言自己急性子：我有一個使命

青鳥「偷拍監督公文」嘲諷王鴻薇　衛福部出手懲處記過1次

不斷更新／台中、台南明正常上班課！　16縣市宣布了

黃恩賜人設崩壞！入軍營變天兵「舊傷慘復發」　遭虧：不是棒球選手嗎？

【今天炭丟啊】基隆黑狗嘴叼一串香腸！走路都有風啦

楊柳颱風快閃　嘉義停電5192戶

楊柳颱風快閃　嘉義停電5192戶

中度颱風「楊柳」今(13)日穿越南台灣，嘉義沿海地區下午起受10級強陣風影響，雖降雨量不大，但沿海及山區仍出現多起停電事故，電力設施受損情況不容忽視。中央氣象署指出，本次颱風結構緊密，風勢集中且持續時間長，對電力線路及樹木造成相當衝擊。

高雄市「桃源區3里」8/14停班停課

高雄市「桃源區3里」8/14停班停課

楊柳侵襲「南部破6萬戶停電」　台東、台南衝擊最嚴重

楊柳侵襲「南部破6萬戶停電」　台東、台南衝擊最嚴重

快訊／楊柳颱風掃南投　6400戶停電

快訊／楊柳颱風掃南投　6400戶停電

楊柳颱風出海　高鐵明天全線正常行駛

楊柳颱風出海　高鐵明天全線正常行駛

颱風楊柳停課台灣綜合報導

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

【寶可夢現實版？】爬山遇「迷你野生烈空座」　網友直呼幸運

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

【友誼小船翻了】後座男突勒頸爆打！ 騎士昏倒被硬拖到路邊

【今天炭丟啊】基隆黑狗嘴叼一串香腸！走路都有風啦

