不斷更新／台中、台南明正常上班課！　16縣市宣布了

記者楊庭蒝／綜合報導

楊柳颱風快閃離台，過去3小時強度稍減弱，未來強度有持續減弱且暴風圈縮小的趨勢，本島及澎湖將在今天深夜脫離暴風範圍，金門則在明天清晨脫離暴風範圍，預估明天清晨解除海上陸上警報。《ETtoday新聞雲》整理明（14）日最新停班停課資訊如下，供讀者快速掌握：

北部地區

台北市：尚未列入警戒區

新北市：尚未列入警戒區

基隆市：尚未列入警戒區

桃園市：尚未列入警戒區

新竹市：明日正常上班上課

新竹縣：明日正常上班上課

中部地區

苗栗縣：明日正常上班上課

台中市：明日正常上班上課

彰化縣：明日正常上班上課

南投縣：明日正常上班上課

雲林縣：明日正常上班上課

南部地區

嘉義縣：明日正常上班上課

嘉義市：明日正常上班上課

台南市：明日正常上班上課

高雄市：桃源區3里明日停止上班上課，其餘地區明日正常上班上課

屏東縣：滿洲鄉、春日鄉士文村明日停止上班上課，其餘地區明日正常上班上課

東部地區

宜蘭縣：尚未宣布

花蓮縣：明日正常上班上課

台東縣：海端鄉海端村新武部落及霧鹿村、利稻村明日停止上班上課，其餘地區正常上班、正常上課。

新生國中、東海國中、卑南國中、豐田國中、大王國中、初鹿國中、土坂國小、公館國小、關山國小、四維幼兒園停止上課，照常上班。

外島地區

澎湖縣：尚未宣布

連江縣：明日正常上班上課

金門縣：明日上午停止上班、上課

